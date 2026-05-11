Văn Toàn báo tin vui

Tối ngày 10/5, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng khi góp mặt trong trận đấu giữa CLB Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 22 V.League 2025/2026.

Văn Toàn được HLV Vũ Hồng Việt tung vào sân ở phút 69 nhằm thay đổi cục diện khi hai đội đang hòa nhau 2-2. Đây là những phút thi đấu chính thức đầu tiên của tiền đạo gốc Hải Dương kể từ tháng 5/2025, sau khi anh phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối và quá trình hồi phục kéo dài hơn 9 tháng.

Văn Toàn trở lại thi đấu (Ảnh: Nam Định FC)

Trong khoảng 20 phút có mặt trên sân, Văn Toàn thi đấu nỗ lực nhưng chưa thể tìm lại phong độ cao nhất. Do nghỉ thi đấu quá lâu, cảm giác bóng của anh còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ đối phương, đặc biệt là Đoàn Văn Hậu. Những pha bứt tốc sở trường của anh cũng chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.

Dù CLB Nam Định phải nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước CAHN, HLV Vũ Hồng Việt vẫn dành những lời động viên cho học trò. Ông khẳng định Văn Toàn đã hoàn toàn bình phục chấn thương và việc cho anh vào sân lúc này là để tìm lại cảm giác thi đấu, chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng sắp tới, đặc biệt là tại đấu trường ASEAN Club Championship.

Sự trở lại của chân sút sinh năm 1996 không chỉ là tin vui với đội bóng thành Nam mà còn là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh các giải đấu quốc tế đang cận kề.