Dự án quán cà phê của Sơn Tùng M-TP ra sao sau 7 năm?

Sau gần 2 năm gần như “im hơi lặng tiếng”, Sơn Tùng M-TP bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt động thái mới vào ngày 8/5. Nam ca sĩ đồng loạt xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram, đồng thời thay đổi ảnh đại diện trên fanpage, YouTube, Instagram và Facebook cá nhân thành hình một chiếc mặt nạ gỗ màu nâu trầm đầy bí ẩn.

Những động thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý lập tức làm dấy lên đồn đoán về màn comeback sau thời gian dài vắng bóng khỏi thị trường nhạc Việt. Mọi thông tin liên quan đến sự trở lại của giọng ca Em Của Ngày Hôm Qua nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả cũng bắt đầu “đào lại” những kế hoạch từng được Chủ tịch M-TP Entertainment công bố trong quá khứ.

Cụ thể, sáng 18/12/2019, công ty M-TP Entertainment đã tổ chức buổi họp báo công bố chiến lược phát triển và các dự án dự kiến triển khai trong năm 2020. Tại đây, Sơn Tùng tiết lộ hàng loạt kế hoạch tham vọng gồm: phát hành 3 ca khúc mới, ra mắt album mang tên “Chúng Ta”, tổ chức concert “Sky Tour 2020”, xây dựng mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng Sky, phát triển thương hiệu thời trang và mở quán cafe idol mang tên “M-TP and Friends”.

Vào tháng 12/2019, tại buổi họp báo, công ty M-TP Entertainment tiết lộ hàng loạt kế hoạch tham vọng, trong đó có việc mở quán cafe idol mang tên “M-TP and Friends”.

Ngay khi thông tin được công bố, dự án quán cafe idol của Sơn Tùng trở thành chủ đề gây chú ý đặc biệt. Bởi lẽ, mô hình quán cafe thần tượng vốn khá phổ biến trong văn hoá fandom Kpop nhưng thời điểm đó vẫn còn mới mẻ tại Việt Nam. Đáng chú ý, giọng ca sinh năm 1994 còn chia sẻ trong họp báo rằng anh sẽ thường xuyên xuất hiện tại quán, thậm chí mặc tạp dề tự tay pha chế đồ uống cho khách. Điều này càng khiến cộng đồng Sky hào hứng, bởi họ không chỉ có thêm một không gian gặp gỡ mà còn có cơ hội được trải nghiệm “nước do chính Chủ tịch pha”.

Thời điểm đó, sau khi các fanpage đăng tải thông tin về dự án “M-TP and Friends”, nhiều người hâm mộ đã đồng loạt để lại bình luận “ứng tuyển” vào quán, từ nhân viên phục vụ, pha chế cho tới trông xe, rửa bát hay lao công, dù phía Sơn Tùng chưa từng đăng tuyển chính thức.

Fanpage Sky đăng tải hình ảnh đồ hoạ tự thiết kế về quán cafe mới của Sơn Tùng M-TP khai trương trong năm 2019. Nguồn: VOSKY - FC Sơn Tùng M-TP for VOZ.

Tuy nhiên, sau gần 7 năm kể từ buổi họp báo nói trên, phần lớn các kế hoạch từng được công bố vẫn chưa thể hoàn thành trọn vẹn. Trong thời gian qua, Sơn Tùng đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Có Chắc Yêu Là Đây, Chúng Ta Của Hiện Tại, There’s No One At All hay Đừng Làm Trái Tim Anh Đau… Tuy vậy, album “Chúng Ta” vẫn chưa được phát hành hoàn chỉnh, mạng xã hội dành riêng cho Sky chưa chính thức phổ biến rộng rãi, “Sky Tour” cũng chưa thể trở lại đúng quy mô như kỳ vọng, còn quán cafe “M-TP and Friends” đến nay vẫn chưa từng khai trương.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ việc các kế hoạch được công bố đúng vào giai đoạn trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đây là thời điểm ngành giải trí, sự kiện và F&B chịu ảnh hưởng nặng nề, khiến những mô hình cần tương tác trực tiếp như concert hay quán cafe fandom gặp nhiều khó khăn trong triển khai.

Bên cạnh đó, việc cùng lúc phát triển nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, mạng xã hội và kinh doanh F&B cũng đòi hỏi nguồn lực vận hành lớn. Trong những năm qua, Sơn Tùng được cho là ưu tiên tập trung vào âm nhạc, hình ảnh cá nhân và các hoạt động nghệ thuật hơn là mở rộng sang mô hình kinh doanh offline.

Giọng ca gốc Thái Bình được cho là ưu tiên tập trung vào âm nhạc, hình ảnh cá nhân và các hoạt động nghệ thuật hơn là mở rộng sang mô hình kinh doanh offline.

Nhiều người hâm mộ mong Sơn Tùng sớm hiện thực hoá việc mở quán cà phê trong tương lai

Dù vậy, sau nhiều năm, không ít người hâm mộ vẫn bày tỏ sự mong chờ với dự án quán cafe idol của nam ca sĩ. Nhiều Sky hy vọng trong tương lai, bên cạnh việc trở lại mạnh mẽ với âm nhạc, Sơn Tùng có thể từng bước hiện thực hoá những kế hoạch từng công bố, đặc biệt là quán cà phê “M-TP and Friends”, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn fandom đúng nghĩa dành cho cộng đồng người hâm mộ.



