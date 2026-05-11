Đinh Anh | 11-05-2026 - 13:18 PM | Sống

Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương trình báo công an gần nhất

Công an khuyến cáo nếu người dân nhận được giao dịch bất thường này, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện. Đáng chú ý, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn chuyển tiền ‘nhầm’ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng cố ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nạn nhân, đồng thời ghi nội dung như “cho vay”, “giải ngân khoản vay” hoặc “hỗ trợ tài chính” . Sau đó, chúng giả danh nhân viên công ty tài chính hoặc đối tượng thu hồi nợ, liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền đã nhận kèm theo các khoản lãi suất vô lý.

Tin nhắn của các đối tượng lừa đảo gửi đến nạn nhân. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Một số trường hợp khác, đối tượng cố tình chuyển tiền vào tài khoản người dân rồi liên hệ xin nhận lại với lý do “chuyển nhầm”.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện thông qua ngân hàng, chúng gửi đường link giả mạo các dịch vụ chuyển tiền quốc tế hoặc ứng dụng thanh toán trực tuyến. Khi người dân truy cập và nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các khuyến cáo sau:

- Người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh, tuyệt đối không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân và nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định . Người dân không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ khi chưa có xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

- Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào , kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ.

- Khi phát hiện các giao dịch bất thường, nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đe dọa, khống chế hoặc nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai ﻿

