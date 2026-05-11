Thì ra bố sẽ di truyền 6 ĐẶC ĐIỂM này tới con gái: Con bạn có bao nhiêu?

Có một câu nói rất quen thuộc: "Con trai giống mẹ, con gái giống bố". Nghe thì có vẻ chỉ là câu nói vui, nhưng thật ra cũng có phần đúng. Bởi nhìn quanh sẽ thấy nhiều gia đình đúng là con trai giống mẹ hơn, còn con gái lại mang nhiều nét của bố.

Tất nhiên, ngoại hình của trẻ còn phụ thuộc vào gen di truyền của cả cha lẫn mẹ, ai có gen trội hơn thì con sẽ giống người đó nhiều hơn. Nhưng ngoài chuyện khuôn mặt hay vóc dáng, có một số đặc điểm mà con gái thường chịu ảnh hưởng từ bố khá rõ.

1. Màu da

Nhiều gia đình mẹ rất trắng, nên thường hy vọng con gái cũng sẽ có làn da đẹp như mẹ. Nhưng thực tế, màu da của trẻ chịu ảnh hưởng từ cả bố và mẹ gần như ngang nhau. Thông thường, màu da của con sẽ là “trung bình cộng” giữa hai người. Nghĩa là nếu mẹ trắng nhưng bố da ngăm, con gái khó có thể trắng hẳn như mẹ mà thường sẽ mang tông da ở giữa.

Vì vậy, làn da của con gái thực ra chịu ảnh hưởng từ bố khá nhiều.

2. Tóc và nguy cơ hói đầu

Có những em bé sinh ra tóc rất ít dù mẹ có mái tóc dày đẹp. Khi nhìn sang bố, mọi người mới hiểu nguyên nhân. Hói đầu là đặc điểm di truyền khá mạnh, và gen này thường đến từ phía người bố. Tin vui là con gái thường không bị hói rõ như nam giới, nhưng tóc có thể thưa hơn.

Điều thú vị là gen hói còn có xu hướng di truyền cách thế hệ. Nghĩa là bố hói đầu, con gái có thể không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng con trai của cô bé sau này lại có nguy cơ cao bị hói.

3. Tư duy logic và trí thông minh

Khi nhắc đến IQ, người ta thường nghĩ đến khả năng logic, phản xạ nhanh, tư duy không gian hay giải quyết vấn đề. Nhiều nghiên cứu cho rằng những năng lực này chịu ảnh hưởng khá lớn từ bố, đặc biệt nếu người bố có thế mạnh về toán học, kỹ thuật hay tư duy logic.

Ngoài yếu tố di truyền, cách bố suy nghĩ và xử lý vấn đề trong cuộc sống cũng ảnh hưởng đến con gái theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Một người bố hay tò mò, thích tìm nguyên nhân và giải pháp cho mọi việc thường sẽ truyền tinh thần đó sang con qua cách trò chuyện và tương tác hằng ngày.

4. Tính cách

Trong nhiều gia đình, bố thường đại diện cho hình ảnh “quyền uy” hoặc “người mạnh mẽ”. Vì vậy, ảnh hưởng của bố tới tính cách con gái là rất lớn. Nếu bố dịu dàng, kiên nhẫn, biết yêu thương gia đình, con gái thường có đời sống tinh thần ổn định, tính cách ôn hòa và dễ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Ngược lại, nếu bố nóng nảy, hay quát mắng hoặc thiếu kiên nhẫn, con gái dễ trở nên nhút nhát, sợ hãi hoặc luôn cố làm hài lòng người khác. Cũng có những bé gái lớn lên rồi mang chính kiểu nóng nảy của bố vào tính cách mình, bởi trẻ thường vô thức học theo người mà chúng xem là “mạnh mẽ” nhất trong nhà.

5. Khả năng vận động

Nhiều người để ý rằng con gái của các vận động viên thường có thể chất và khả năng vận động khá tốt. Đó là vì tốc độ phản xạ, sức mạnh cơ bắp hay khả năng phối hợp vận động đều có tính di truyền nhất định.

Ngoài ra, các ông bố thường thích vận động hơn và có xu hướng kéo con tham gia các hoạt động như chạy bộ, leo núi, đạp xe hay bơi lội. Chính môi trường ấy giúp con gái phát triển thể chất tốt hơn. Có những bé gái từ nhỏ đã theo bố đi trekking, tập leo trèo, chơi thể thao nên rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn.

6. Quan điểm chọn bạn đời

Đây có lẽ là điều ảnh hưởng sâu sắc nhất. Bố là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời con gái, nên cách bố đối xử với vợ con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách cô bé nhìn nhận đàn ông và hôn nhân sau này.

Nếu bố có trách nhiệm, yêu thương gia đình, biết tôn trọng phụ nữ, con gái sẽ hình dung rằng một người đàn ông tốt nên như thế. Khi trưởng thành, cô bé cũng dễ tìm kiếm người có những phẩm chất tương tự.

Ngược lại, nếu bố thường xuyên nóng giận, vô tâm hoặc làm tổn thương gia đình, con gái có thể lớn lên với cái nhìn bi quan về tình yêu, hoặc vô thức chấp nhận những mối quan hệ không lành mạnh vì nghĩ “đàn ông ai cũng vậy”.

Nói cách khác, người bố không chỉ truyền gen cho con gái, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến cách cô bé yêu thương, tự tin và nhìn nhận cuộc sống sau này.