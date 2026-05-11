Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việc nhẹ lương cao: Chỉ cần xem đủ 104 trận World Cup 2026, nhận lương 1,3 tỷ đồng

Theo Phương Anh | 11-05-2026 - 11:10 AM | Sống

Nhiều người vẫn đùa rằng “được trả tiền để xem bóng đá” là công việc trong mơ của cánh đàn ông. Và mùa World Cup 2026 này, điều đó đã thực sự trở thành hiện thực.

Theo thông tin được đăng tải trên FOX 5 New York, FOX Sports phối hợp cùng nền tảng tuyển dụng Indeed và dịch vụ streaming FOX One phát động chiến dịch tìm kiếm “Chief World Cup Watcher”, tạm dịch là “Trưởng ban theo dõi World Cup”.

Người được lựa chọn sẽ có nhiệm vụ xem toàn bộ 104 trận đấu của 2026 FIFA World Cup diễn ra trong 39 ngày, từ 11/6 đến 19/7/2026. Các trận đấu sẽ được phát trực tiếp với chất lượng 4K trên nền tảng FOX One.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 sắp diễn ra

Đặc biệt, công việc này không diễn ra tại nhà mà được bố trí trong một không gian xem bóng đá riêng được xây dựng ngay tại Times Square - một trong những địa điểm nổi tiếng và sôi động nhất nước Mỹ.

Ngoài việc theo dõi toàn bộ các trận đấu, người được tuyển còn phải liên tục cập nhật nội dung lên mạng xã hội, ghi lại cảm xúc, không khí và các khoảnh khắc đáng chú ý xuyên suốt giải đấu.

FOX cho biết họ đang tìm kiếm một người có thể truyền tải “sự phấn khích, cảm xúc và năng lượng” của World Cup theo thời gian thực.

Ông Robert Gottlieb - Giám đốc Marketing của FOX Sports cho biết, kỳ World Cup năm nay sẽ mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Mexico và Canada.

“Đây sẽ là một giải đấu lịch sử và chúng tôi muốn có một chiến dịch tuyển dụng tương xứng. Người được chọn sẽ có cơ hội trải nghiệm mọi câu chuyện, mọi quốc gia và mọi khoảnh khắc cảm xúc làm nên sức hút của bóng đá” , ông nói.

Theo FOX, ứng viên muốn tham gia cần cập nhật hồ sơ trên Indeed trước ngày 17/5. Ngoài ra, người tham gia cũng được khuyến khích đăng video trên mạng xã hội để giải thích lý do bản thân phù hợp với công việc này, kèm hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

Người chiến thắng sẽ được công bố trực tiếp vào ngày 6/6 trong chương trình phát sóng trận đấu giữa Boston Red Sox và New York Yankees trên FOX.

Vai trò này sẽ kéo dài đến hết World Cup và kết thúc khoảng một tuần sau trận chung kết.

Theo fox5ny

Hối hận vì nghỉ công việc văn phòng lương trên 30 triệu/tháng để làm freelancer nhưng kiếm ít hơn: "Thời buổi này không có việc nhẹ lương cao đâu"

Theo Phương Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 điều "cấm kỵ" đối với gia đình có con em sắp thi vào lớp 10

5 điều "cấm kỵ" đối với gia đình có con em sắp thi vào lớp 10 Nổi bật

Đừng chỉ biết uống nước lọc vào mùa hè! Đây là 3 loại nước "siêu giải nhiệt", dưỡng da, tăng cường sức khỏe

Đừng chỉ biết uống nước lọc vào mùa hè! Đây là 3 loại nước "siêu giải nhiệt", dưỡng da, tăng cường sức khỏe Nổi bật

Cả nhà cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ra 3 "sát thủ" trốn trong tủ lạnh: Nhiều người sửng sốt vì… quen quá!

Cả nhà cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ra 3 "sát thủ" trốn trong tủ lạnh: Nhiều người sửng sốt vì… quen quá!

11:04 , 11/05/2026
Phụ huynh khoe bài tập của con học lớp 1, dân mạng đọc xong chỉ biết ôm bụng cười: "Bảo sao mẹ không yên tâm!"

Phụ huynh khoe bài tập của con học lớp 1, dân mạng đọc xong chỉ biết ôm bụng cười: "Bảo sao mẹ không yên tâm!"

10:50 , 11/05/2026
5 lý do vì sao bạn nên trồng 1 cây chanh trong nhà

5 lý do vì sao bạn nên trồng 1 cây chanh trong nhà

10:34 , 11/05/2026
Công an thông báo gấp đến tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung này: Tuyệt đối không đọc, không thao tác thêm

Công an thông báo gấp đến tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung này: Tuyệt đối không đọc, không thao tác thêm

10:31 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên