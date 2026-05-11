Việc nhẹ lương cao: Chỉ cần xem đủ 104 trận World Cup 2026, nhận lương 1,3 tỷ đồng

Theo thông tin được đăng tải trên FOX 5 New York, FOX Sports phối hợp cùng nền tảng tuyển dụng Indeed và dịch vụ streaming FOX One phát động chiến dịch tìm kiếm “Chief World Cup Watcher”, tạm dịch là “Trưởng ban theo dõi World Cup”.

Người được lựa chọn sẽ có nhiệm vụ xem toàn bộ 104 trận đấu của 2026 FIFA World Cup diễn ra trong 39 ngày, từ 11/6 đến 19/7/2026. Các trận đấu sẽ được phát trực tiếp với chất lượng 4K trên nền tảng FOX One.

Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 sắp diễn ra

Đặc biệt, công việc này không diễn ra tại nhà mà được bố trí trong một không gian xem bóng đá riêng được xây dựng ngay tại Times Square - một trong những địa điểm nổi tiếng và sôi động nhất nước Mỹ.

Ngoài việc theo dõi toàn bộ các trận đấu, người được tuyển còn phải liên tục cập nhật nội dung lên mạng xã hội, ghi lại cảm xúc, không khí và các khoảnh khắc đáng chú ý xuyên suốt giải đấu.

FOX cho biết họ đang tìm kiếm một người có thể truyền tải “sự phấn khích, cảm xúc và năng lượng” của World Cup theo thời gian thực.

Ông Robert Gottlieb - Giám đốc Marketing của FOX Sports cho biết, kỳ World Cup năm nay sẽ mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Mexico và Canada.

“Đây sẽ là một giải đấu lịch sử và chúng tôi muốn có một chiến dịch tuyển dụng tương xứng. Người được chọn sẽ có cơ hội trải nghiệm mọi câu chuyện, mọi quốc gia và mọi khoảnh khắc cảm xúc làm nên sức hút của bóng đá” , ông nói.

Theo FOX, ứng viên muốn tham gia cần cập nhật hồ sơ trên Indeed trước ngày 17/5. Ngoài ra, người tham gia cũng được khuyến khích đăng video trên mạng xã hội để giải thích lý do bản thân phù hợp với công việc này, kèm hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

Người chiến thắng sẽ được công bố trực tiếp vào ngày 6/6 trong chương trình phát sóng trận đấu giữa Boston Red Sox và New York Yankees trên FOX.

Vai trò này sẽ kéo dài đến hết World Cup và kết thúc khoảng một tuần sau trận chung kết.

Theo fox5ny