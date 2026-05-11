Đừng chỉ biết uống nước lọc vào mùa hè! Đây là 3 loại nước "siêu giải nhiệt", dưỡng da, tăng cường sức khỏe

Trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, nước lọc luôn là nguồn cung cấp chất lỏng quan trọng nhất, chiếm đại đa số lượng dịch cần thiết để duy trì sự sống và thanh lọc độc tố. Tuy nhiên, vào những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm, cơ thể thường rơi vào trạng thái "đói dịch". Dù uống rất nhiều nước lọc, nhiều người vẫn gặp tình trạng môi khô nứt nẻ, cổ họng rát buốt và làn da xỉn màu. Đó là lúc cơ thể cần những thức uống có khả năng bổ âm, dưỡng ẩm sâu và tăng cường sức khỏe thay vì chỉ giải khát tạm thời.

Bạn có thể tham khảo 3 loại nước "siêu giải nhiệt" dưới để để khỏe đẹp từ trong ra n goài trong mùa hè này:

1. Nước bí đao và hạt ý dĩ

Bí đao giàu kali giúp cân bằng điện giải, kết hợp với hạt ý dĩ chứa nhiều axit amin và chất béo không bão hòa. Loại nước này không chỉ giúp thanh nhiệt nhanh mà còn "trừ thấp", tức đào thải cảm giác dính nhớp, mệt mỏi do độ ẩm mùa hè. Đặc biệt, hạt ý dĩ có khả năng ức chế hắc tố melanin, giúp da sáng mịn và giảm mụn bọc hiệu quả. Nếu biết cách pha chế đúng, hạn chế đường thì loại nước này còn có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách pha chế:

- Dùng 300g bí đao, rửa sạch, để nguyên vỏ và cắt miếng (vỏ bí đao giúp tăng gấp đôi hiệu quả lợi tiểu).

- Sử dụng 30g hạt ý dĩ, ngâm nước 2 tiếng trước khi nấu để hạt nhanh mềm.

- Đun sôi bí đao và ý dĩ với 1000ml nước trong 30 phút.

- Thêm một nhúm muối nhỏ sau khi nấu để tăng hương vị và hỗ trợ cơ thể thanh lọc tốt hơn.

Ai không nên dùng: Vì tính lợi tiểu rất mạnh, người có chứng tiểu đêm nhiều hoặc phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt cần thận trọng về liều lượng. Người có cơ địa lạnh nên thêm 1 đến 2 lát gừng tươi để cân bằng.

2. Nước mận khô và mạch môn

Mận khô (ô mai mận đen) chứa dồi dào axit citric và axit malic giúp kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ, giải quyết triệt để cơn khát. Mạch môn chứa các saponin steroid giúp bổ âm, ngăn mất nước qua da. Nếu không có mạch môn, bạn vẫn có thể dùng mận khô đơn thuần hoặc thay bằng kỷ tử vẫn mang lại hiệu quả giữ ẩm rất tốt. Thức uống này giúp cân bằng độ ph trong máu, giảm mệt mỏi cơ bắp và phục hồi năng lượng nhanh chóng sau khi ra nắng.

Cách pha chế:

- Chuẩn bị 3 đến 4 quả mận khô và 5g mạch môn hoặc kỷ tử thay thế.

- Rửa sạch, cho vào ấm và đổ 500ml nước sôi vào.

- Đậy nắp đun nhỏ lửa hoặc hãm trong khoảng 10 phút để hoạt chất tiết ra hoàn toàn.

- Có thể châm thêm nước nóng để uống nhiều lần trong ngày.

Ai không nên dùng: Do có vị chua đặc trưng, người đang bị viêm loét dạ dày nặng hoặc trào ngược thực quản nên dùng loãng. Người đang bị sốt cao kèm sợ lạnh không nên sử dụng.

3. Trà lê và củ huệ tây

Bạn có thể dùng bất kỳ loại lê nào sẵn có như lê đường hoặc lê nâu để làm loại nước "siêu giải nhiệt" mùa hè này.

Lê chứa hàm lượng nước lên đến 85%, đặc biệt giàu quercetin và các flavonoid chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp trước sự khô hanh. Củ huệ tây là vị thuốc chứa nhiều alkaloid và các hợp chất đa đường giúp dưỡng âm, hỗ trợ tái tạo niêm mạc phổi bị tổn thương do nhiệt. Sự kết hợp này tạo ra một "màng chắn" ẩm, không chỉ làm dịu cổ họng khô rát mà còn hỗ trợ an thần, giảm bớt sự bồn chồn, khó ngủ do hỏa nhiệt tích tụ trong nội tạng.

Cách pha chế:

- Lê tươi đem rửa sạch, cắt miếng nhỏ và giữ nguyên vỏ (vỏ lê chứa lượng axit chlorogenic và pectin cao hơn thịt quả, giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm).

- Sử dụng 10g củ huệ tây khô, ngâm nước khoảng 20 phút cho nở mềm. Nếu không có, dùng riêng lê cũng được.

- Cho tất cả vào 800ml nước, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ ninh trong 15 đến 20 phút.

- Thức uống có vị ngọt thanh tự nhiên, rất tốt cho đường huyết và không gây tích mỡ.

Ai không nên dùng: Người có thể chất dương hư (sợ lạnh, chân tay lạnh), người đang bị cảm mạo với triệu chứng ho đờm loãng hoặc đang bị tiêu chảy nên hạn chế dùng.

Việc duy trì thói quen uống đủ nước lọc, kết hợp luân phiên 3 loại nước giải nhiệt trên sẽ giúp bạn có một cơ thể nhẹ nhàng, làn da đủ ẩm và luôn sảng khoái suốt mùa hè.