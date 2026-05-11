5 hành vi nhìn vào ai cũng tưởng đang nghỉ ngơi nhưng thực ra hút cạn năng lượng, "nuôi" nhiều bệnh tật

Trong nhịp sống đầy áp lực, nhu cầu được tái tạo năng lượng là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nghỉ ngơi khoa học và sự lười biếng độc hại vô cùng mong manh.

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần dừng làm việc hoặc đắm mình vào những sở thích cá nhân là đang yêu bản thân, nhưng thực tế họ đang vô tình đẩy cơ thể vào trạng thái kiệt sức hơn. Việc duy trì những thói quen thư giãn sai cách không chỉ khiến tinh thần uể oải mà còn là mầm mống nảy sinh nhiều căn bệnh mãn tính nguy hiểm. Vi dụ như 5 hành động dưới đây:

1. Đắm chìm vào mạng xã hội và các thiết bị điện tử

Với nhiều người trẻ, việc lướt điện thoại được coi là liệu pháp giảm căng thẳng tức thì. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo hành vi này thực chất đang khiến não bộ bị kích thích liên tục ở cường độ cao. Việc tiếp nhận quá nhiều thông tin hỗn loạn khiến ngưỡng chịu đựng của não bị đẩy lên cao, dẫn đến tình trạng lệ thuộc và gây mệt mỏi tinh thần trầm trọng.

Ánh sáng từ màn hình không chỉ tàn phá thị lực và làn da mà còn gây rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt, hội chứng fomo (sợ bỏ lỡ) nảy sinh khi sử dụng mạng xã hội quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tâm thần như rối loạn lo âu và trầm cảm. Để nghỉ ngơi đúng nghĩa, bạn nên tạm rời xa thế giới ảo để hệ thần kinh được thực sự tĩnh lặng.

2. Ngủ quá nhiều khiến cơ thể rơi vào trạng thái "sạc quá mức"

Giấc ngủ là liều thuốc phục hồi quý giá, nhưng ngủ quá mức lại gây phản tác dụng như một cục pin bị sạc quá tải. Theo các chuyên gia tại webMD (Hoa Kỳ), người trưởng thành chỉ nên duy trì giấc ngủ từ 6 đến 9 giờ mỗi ngày. Việc ngủ quá thời gian này khiến cơ thể bị rối loạn nhịp sinh học, dẫn đến trạng thái buồn ngủ cực độ và mệt mỏi kéo dài ngay cả khi đã ngủ trưa.

Nhiều nghiên cứu tại Anh đã chỉ ra rằng thói quen ngủ quá nhiều có liên quan mật thiết đến việc suy giảm trí thông minh và tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim cũng như hội chứng alzheimer. Thay vì cố ngủ thêm, một giấc ngủ sâu và vừa đủ sẽ giúp trí não minh mẫn và cơ thể tràn đầy sức sống hơn.

3. Nuông chiều bản thân bằng việc ăn uống vô tội vạ

Nạp năng lượng là cách nghỉ ngơi phổ biến, nhưng ăn uống theo sở thích một cách quá đà sẽ khiến cái giá phải trả rất đắt. Khi tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, máu sẽ tập trung dồn về đường ruột để tiêu hóa, khiến não bộ thiếu hụt lượng tế bào máu cần thiết để duy trì sự linh hoạt. Đây là lý do khiến bạn cảm thấy uể oải, buồn ngủ và đuối sức ngay sau một bữa ăn thịnh soạn.

Đặc biệt, đồ ngọt và thực phẩm chiên rán là những "kẻ giết chết tâm trạng". Việc ăn quá nhiều đồ ngọt gây ra hiện tượng hạ đường huyết phản ứng, khiến cơ thể run rẩy và xây xẩm. Trong khi đó, chất béo chuyển hóa trong đồ chiên rán đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ trầm cảm và khiến các cơ quan nội tạng phải hoạt động quá sức để chuyển hóa độc tố.

4. Dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi, nhất là trò chơi điện tử

Chơi game có thể giúp giải tỏa áp lực trong ngắn hạn, nhưng nếu kéo dài nhiều giờ liên tiếp, nó sẽ biến thành tác nhân hút cạn năng lượng. Các trò chơi đòi hỏi sự tập trung cao độ hoặc có tính chất bạo lực sẽ khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, thay vì được nghỉ ngơi.

Việc ngồi lì một chỗ chơi game không chỉ gây rối loạn đồng hồ sinh học mà còn tàn phá xương khớp, mắt và làn da do tiếp xúc với bức xạ màn hình quá lâu. Để biến trò chơi điện tử thành cách xả stress lành mạnh, bạn không nên chơi quá 3 đến 4 giờ mỗi ngày và cần có những khoảng nghỉ giữa hiệp để cơ thể được vận động nhẹ nhàng.

5. Nghỉ ngơi quá nhiều một cách chủ động

Nhiều người cho rằng nghỉ ngơi nghĩa là nằm yên một chỗ và không làm gì cả. Tuy nhiên, việc thiếu vận động trong thời gian dài sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch và tạo ra chứng mệt mỏi mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy những người càng nghỉ ngơi thụ động khi ốm đau thì các triệu chứng bệnh lý càng có xu hướng kéo dài và trầm trọng hơn.

Thực tế, sự nghỉ ngơi hiệu quả nhất thường đến từ việc thay đổi trạng thái hoạt động. Thay vì nằm dài cả ngày, bạn nên xen kẽ vào thời gian nghỉ những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc đọc sách. Việc vận động ở mức độ vừa phải giúp máu huyết lưu thông, đưa oxy đến các tế bào và giúp tinh thần thực sự được tái tạo từ bên trong.