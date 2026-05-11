Lê Sỹ Bách là ai?

Theo Tiên Tiên | 11-05-2026 - 06:10 AM | Sống

Lê Sỹ Bách - cầu thủ vừa ghi bàn cho U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc.

Phút 33 trong trận đối đầu với U17 Hàn Quốc thuộc VCK U17 châu Á 2026 đêm 10/5, Lê Sỹ Bách đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Đón đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, tiền đạo trẻ gốc Hưng Yên thực hiện pha bứt tốc thần tốc trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, hạ gục thủ thành đối phương mở tỉ số cho U17 Việt Nam.

Lê Sỹ Bách ghi bàn cho U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc (Ảnh: VFF)

Thông tin về Lê Sỹ Bách

Gia nhập Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF niên khóa 2020/21, Lê Sỹ Bách (sinh năm 2009) sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao tấn công hiện đại. Khác với nhiều cầu thủ cần thời gian dài để hòa nhập, Sỹ Bách lọt vào nhóm cầu thủ triển vọng nhất ngay từ đầu nhờ nền tảng kỹ thuật và tốc độ thiên bẩm.

Sự tự tin giúp anh nhanh chóng chiếm suất đá chính trong đội hình U13 PVF tham dự giải U13 Quốc gia năm 2022. Các huấn luyện viên tại PVF nhận định Bách là mẫu cầu thủ "có tư duy", luôn biết cách tạo ra đột biến bằng những tình huống đi bóng quyết đoán và khả năng xử lý lắt léo trong phạm vi hẹp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland tại đội tuyển U17 quốc gia, Lê Sỹ Bách đã vươn mình trở thành một quân bài chiến thuật cực kỳ quan trọng. Điểm mạnh nhất của anh là khả năng "khoan phá" bên hành lang cánh phải. Không chỉ sở hữu tốc độ, Bách còn rất quái chiêu trong việc đánh lừa hậu vệ đối phương ngay trong vòng cấm.

Dấu ấn lớn nhất của Sỹ Bách tại đấu trường khu vực là cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia tại U17 Đông Nam Á. Khả năng thích nghi chiến thuật linh hoạt cho phép anh chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo cánh lẫn tiền đạo cắm, giúp hàng công U17 Việt Nam luôn duy trì được sự biến hóa. Đến VCK U17 châu Á, trong trận đấu với Hàn Quốc tiền đạo này lại tiếp tục toả sáng.

Theo Tiên Tiên

