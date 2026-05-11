5 lý do bạn nên trồng một cây nguyệt quế trước nhà

Dưới đây là 5 lý do khiến nhiều người chọn trồng một cây nguyệt quế trước nhà.

Mang ý nghĩa phong thủy may mắn, thành công

Trong quan niệm phương Đông, cây nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng, danh vọng và sự thành đạt. Từ thời Hy Lạp cổ đại, vòng nguyệt quế đã được dùng để trao cho những người chiến thắng, biểu tượng của vinh quang và trí tuệ.

Nhiều người tin rằng trồng cây nguyệt quế trước nhà giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn trong công việc, học hành và cuộc sống. Đặc biệt, cây xanh tốt quanh năm còn tượng trưng cho sự bền vững, hưng thịnh của gia đình.

Cây nguyệt quế.

Hoa thơm dịu giúp thư giãn tinh thần

Điểm nổi bật của cây nguyệt quế là những chùm hoa trắng nhỏ với mùi thơm thanh nhẹ, dễ chịu. Hương thơm này thường lan tỏa mạnh vào chiều tối hoặc sau cơn mưa, tạo cảm giác thư thái cho không gian sống.

Nhiều người thích trồng nguyệt quế gần cửa ra vào hoặc trước hiên nhà để mỗi khi gió thổi, hương thơm tự nhiên giúp giảm căng thẳng sau ngày dài làm việc. So với nhiều loại cây cảnh khác, mùi hương của nguyệt quế không quá nồng nên phù hợp với nhiều gia đình.

Giúp thanh lọc không khí, tạo bóng mát

Cũng như nhiều loại cây xanh khác, nguyệt quế góp phần hấp thụ bụi bẩn, giảm nhiệt và cải thiện chất lượng không khí quanh nhà. Tán lá xanh quanh năm giúp không gian trước nhà trở nên dịu mát hơn, đặc biệt vào mùa hè.

Với những ngôi nhà mặt phố hoặc khu vực nhiều khói bụi, việc trồng thêm cây xanh như nguyệt quế có thể giúp tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi thiên nhiên hơn.

Cây đẹp, dễ tạo dáng, tăng tính thẩm mỹ

Nguyệt quế có thân dẻo, lá nhỏ xanh bóng nên rất được ưa chuộng để làm cây cảnh hoặc bonsai. Cây có thể cắt tỉa thành nhiều kiểu dáng đẹp mắt, phù hợp từ sân vườn rộng đến nhà phố nhỏ.

Một cây nguyệt quế xanh tốt trước nhà không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang cảm giác sang trọng, yên bình. Đặc biệt, khi cây nở hoa đồng loạt, không gian sẽ trở nên nổi bật hơn hẳn.

Dễ trồng, ít tốn công chăm sóc

Nguyệt quế là loại cây khá dễ sống nếu được trồng ở nơi có ánh sáng tốt. Cây không cần chăm sóc quá cầu kỳ, chỉ cần tưới nước vừa phải, cắt tỉa định kỳ và tránh để úng rễ.

Ngoài ra, cây có khả năng chịu nắng khá tốt nên phù hợp với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Nếu chăm sóc đúng cách, nguyệt quế có thể xanh tốt và ra hoa quanh năm.

Lưu ý khi trồng nguyệt quế trước nhà

- Nên đặt cây ở nơi có nắng để cây ra hoa nhiều.

- Tránh trồng quá sát cửa chính khiến cản lối đi hoặc che khuất ánh sáng.

- Cần cắt tỉa định kỳ để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

- Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu có khả năng thoát nước tốt để tránh úng rễ.

Một cây nguyệt quế trước nhà không chỉ giúp không gian thêm xanh mát mà còn mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên. Với vẻ đẹp thanh nhã cùng ý nghĩa tốt lành, đây là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn để tô điểm cho tổ ấm của mình.