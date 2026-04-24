Cầu thủ lứa Thường Châu bất ngờ đi học bằng HLV ở tuổi 31: Đồng hương Công Phượng, được định giá 4,6 tỷ

Mới đây, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã hoàn thành khóa học HLV chứng chỉ C/AFC/VFF 2026. Khóa học do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với đội Hải Phòng tổ chức tại sân Lạch Tray, diễn ra từ ngày 27/3 đến 8/4/2026. Lớp có 24 học viên đến từ các CLB, trung tâm bóng đá và cơ sở đào tạo thể thao trên cả nước.

Khóa học của Nguyễn Văn Hoàng còn đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên các giảng viên Việt Nam trực tiếp đứng lớp, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy trong nước, phù hợp định hướng và khuyến nghị từ Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích sau khóa học.

Và theo cập nhật mới nhất, sau khi các giảng viên đánh giá quá trình học tập và chất lượng bài kiểm tra, Nguyễn Văn Hoàng nằm trong số những học viên hoàn thành tốt, đạt điều kiện để được cấp bằng C HLV.

Đây là chứng chỉ đầu tiên để bước vào con đường HLV, đủ điều kiện để huấn luyện cầu thủ trẻ từ U13 đến U17. Bằng C có thời hạn 3 năm và phải gia hạn định kỳ. Tuy nhiên, thông thường sau khi đã chứng chỉ đầu tiên, các HLV sẽ tiếp tục học lên bằng B, A và Pro để đủ điều kiện bước vào con đường huấn luyện chuyên nghiệp.

Thủ môn Văn Hoàng không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay.

Dù mới ở tuổi 31 và vẫn còn 2 năm hợp đồng với CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Hoàng đã sớm tính đến kế hoạch trở thành HLV trong tương lai.

Đây là điều khá bất ngờ bởi tuổi nghề của vị trí thủ môn thường kéo dài khá lâu. Không chỉ trên thế giới mà ở Việt Nam, có những thủ môn đến tuổi 40 vẫn có thể thi đấu đỉnh cao. Một ví dụ dễ thấy nhất là trường hợp của Bùi Tấn Trường, khi thủ thành sinh năm 1986 hiện vẫn đang bắt chính tại CLB Đồng Nai ở giải hạng Nhất.

Với Văn Hoàng, anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội, bắt đầu thi đấu trong màu áo Sài Gòn FC và được gọi lên U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018. Sau đó, thủ môn quê Nghệ An còn tiếp tục nằm trong đội hình dự ASIAD 18 vào cùng năm.

Ở mùa giải 2025/26, Văn Hoàng đã có 5 lần ra sân cho CLB Hà Nội (4 trận V.League, 1 trận Cúp Quốc gia). Đây là thông số khá khiêm tốn, bởi anh thường xuyên phải ngồi dự bị cho đàn em Quan Văn Chuẩn.

Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Văn Hoàng hiện được định giá 150 nghìn euro, tương đương khoảng 4,6 tỷ đồng.