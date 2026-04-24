1 nam diễn viên 27 tuổi bị đột quỵ, bàng hoàng kể lại: "Tôi tưởng mình bị cảm lạnh, giờ tôi chỉ đi cũng không nổi"

Cái tên diễn viên Châu Mặc đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Trung, nhưng không phải vì một vai diễn mới, mà vì đoạn video thông báo bệnh tình đầy xót xa. Anh cho biết, mình đã thoát chết sau một cơn đột quỵ. Hiện tại, dù nỗ lực rất nhiều anh vẫn chưa thể quay trở lại cuộc sống bình thường như bao người, chứ chưa nói là với vai trò diễn viên.

Châu Mặc tên thật là Hà Chi Hồng, từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 3 năm 2021 và nổi bật nhờ chiều cao 1,85m cùng ngoại hình thư sinh. Sau đó, anh hoạt động trong showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ với những bộ phim nổi tiếng như " Thanh Xuân Kỳ 4", "Côn Luân Truyện"...

Hình ảnh Châu Mặc trước khi đột quỵ

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, nam diễn viên sinh năm 1999 lại khiến cả giới giải trí bàng hoàng khi xuất hiện với hình ảnh gầy gò, ngồi trên xe lăn. Ở tuổi 27, anh bị nhồi máu não, khiến cơ thể suy kiệt từ một thanh niên lực lưỡng xuống chỉ còn vỏn vẹn 30kg, không thể đi lại bình thường.

Bi kịch đến từ những dấu hiệu tưởng chừng như cảm lạnh

Mọi chuyện xảy ra vào một ngày dường như rất bình thường khi Châu Mặc đang đi cắt tóc. Anh bất ngờ đổ gục ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chẩn đoán từ bác sĩ như một bản án nghiệt ngã: Nhồi máu não bán cầu tiểu não bên phải, nghi ngờ nhồi máu dạng ổ khuyết ở phần bên trái thân não.

Châu Mặc đang hồi phục sau khi bị nhồi máu não

Châu Mặc bàng hoàng nhớ lại, trước đó anh thường xuyên bị chóng mặt, thể chất sa sút nghiêm trọng nhưng bản thân lại xem nhẹ. " Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm lạnh thông thường do làm việc quá sức" - anh cay đắng chia sẻ. Chính sự chủ quan vào tuổi trẻ và các dấu hiệu bất thường đã khiến nam diễn viên phải trả giá bằng cả sự nghiệp và sức khỏe.

Anh thừa nhận, trước khi lâm bệnh, anh có lối sống cực kỳ thiếu khoa học với những đêm thức khuya kéo dài để chạy theo lịch trình dày đặc. Châu Mặc cũng hay stress, ăn uống thất thường. Việc "bào mòn" sức lực ở cường độ cao mà không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn uống mất cân bằng đã khiến hệ thống mạch máu não của anh bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong đoạn video chia sẻ trên Weibo, Châu Mặc gây xót xa khi xuất hiện với gương mặt liệt cơ, nói chuyện vô cùng khó khăn. Di chứng của cơn đột quỵ khiến anh bị yếu cơ nghiêm trọng, mất hoàn toàn khả năng giữ thăng bằng.

Di chứng đột quỵ khiến Châu Mặc đi lại cực kỳ khó khăn

Nam diễn viên đau đớn kể lại rằng dù cơ thể vẫn còn đủ hai chân nhưng chúng không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, khiến anh phải phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. "Bây giờ, mỗi ngày đi ngủ là điều tôi thích nhất, ít nhất trong giấc mơ, tôi thấy mình vẫn ổn" - câu nói đầy tuyệt vọng này của anh khiến người hâm mộ không khỏi rơi lệ. Từ một người mẫu, diễn viên cao lớn và đầy sức sống, nay anh phải học lại cách đứng lên và bước đi từng bước một như một đứa trẻ.

Dấu hiệu đột quỵ nhồi máu não cần hết sức cảnh giác!

Từ câu chuyện của Châu Mặc, một lần nữa chúng ta phải nhìn nhận lại tình trạng đột quỵ đang gia tăng và trẻ hoá nhanh. Đặc biệt là không được chủ quan vối các bất thường của cơ thể, những dấu hiệu của nhồi máu não hay bất cứ căn bệnh nào khác.

Với nhồi máu não, đôi khi nó không ập đến rầm rộ mà len lỏi qua những triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với bệnh vặt hay mệt mỏi thông thường như:

- Chóng mặt dữ dội hoặc kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm.

- Tê bì vùng mặt, miệng hơi lệch về một bên, khó khăn khi cử động cơ mặt để cười hay nói.

- Tay chân yếu đột ngột, cầm nắm đồ vật không chắc hoặc bước đi loạng choạng mất thăng bằng.

- Phát âm ngọng nghịu, líu lưỡi, không thể đọc thoại hoặc giao tiếp trôi chảy như bình thường.

- Thị lực có vấn đề, nhìn mờ hoặc nhìn một hóa hai.

Cuộc đời Châu Mặc như bị buộc phải nhấn nút tạm dừng ở tuổi 27. Anh chia sẻ rằng bản thân đang nỗ lực tập vật lý trị liệu mỗi ngày nhưng con đường trở lại showbiz vẫn còn rất mịt mờ.

Lời nhắn nhủ của anh là bài học xương máu cho giới trẻ: Đừng bao giờ chủ quan với những cơn chóng mặt hay cảm giác mệt mỏi thường trực. Đột quỵ có thể ập đến ngay trong lúc bạn đang cắt tóc, đang làm việc hay đang ngủ nếu bạn tiếp tục duy trì lối sống không lành mạnh. Hãy trân trọng sức khỏe, cải thiện lối sống và đi thăm khám ngay khi có bất thường, đừng để đến khi đôi chân không còn bước nổi mới hối tiếc về những đêm trắng đã qua!

Nguồn và ảnh: News Yahoo, China Times