Từng chê vợ “sống quá nhàn”, người đàn ông 74 tuổi rơi vào khủng hoảng sau khi bạn đời đột ngột qua đời

Theo truyền thông Nhật Bản, ông Yasuda (tên đã được thay đổi), 74 tuổi, là mẫu người chồng truyền thống, tin vào quan niệm “đàn ông ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ lo việc nhà”. Trong suốt nhiều năm, ông xem nhẹ công việc nội trợ của vợ, thậm chí từng buông lời mỉa mai rằng bà “chỉ lo ba bữa rồi còn có thời gian ngủ trưa”.

Bi kịch xảy ra khi vợ ông đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Từ đây, cuộc sống của ông nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Ông không biết pha trà, không biết vận hành máy giặt, cũng không nắm rõ quy định phân loại rác, khiến nhà cửa nhanh chóng bừa bộn, mất vệ sinh.

Dù có khoản tiết kiệm lớn khoảng 60 triệu yên (9,8 tỷ VNĐ), ông lại không biết sổ ngân hàng, con dấu để ở đâu, cũng không nhớ mật khẩu các tài khoản do vợ quản lý trước đó. Những vấn đề như lương hưu, bảo hiểm hay thuế càng trở nên ngoài tầm hiểu biết, biến ông thành người hoàn toàn mất khả năng tự xoay xở trong cuộc sống thường nhật.

Về ăn uống, ông ban đầu dự định ăn ngoài mỗi ngày, nhưng nhanh chóng chán nản và chuyển sang ăn tạm tại các quán cơm hộp gần nhà. Khi đó, ông mới nhận ra giá trị của những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng mà vợ từng chuẩn bị.

Không thể chịu đựng, ông gọi điện nhờ con gái đến giúp việc nhà nhưng bị từ chối thẳng thừng. Người con chỉ ra rằng chính ông trước đây đã đối xử với mẹ như người giúp việc, thậm chí từng ngăn cản bà đi làm và khẳng định “phụ nữ nên ở nhà”. Lời nói của con gái khiến ông bàng hoàng nhận ra, hạnh phúc gia đình mà ông từng tin tưởng thực chất được xây dựng trên sự hy sinh thầm lặng của vợ.

Chuyên gia hoạch định tài chính Hiroko Ito nhận định, trường hợp của ông Yasuda không phải cá biệt mà là vấn đề phổ biến ở nhiều nam giới cao tuổi. Nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền sau khi nghỉ hưu là đủ nhưng thực tế, yếu tố quan trọng hơn lại là “năng lực sống” - khả năng tự duy trì cuộc sống hàng ngày.

Theo bà Ito, “năng lực sống” bao gồm các kỹ năng cơ bản như nấu ăn, dọn dẹp, xử lý thủ tục tại ngân hàng hoặc cơ quan hành chính cũng như giao tiếp với cơ sở y tế. Người có tài sản nhưng thiếu những kỹ năng này khi mất đi bạn đời, chất lượng cuộc sống có thể sụt giảm nghiêm trọng.

Để tránh rơi vào tình cảnh tương tự, chuyên gia khuyến nghị ba giải pháp: chia sẻ việc nhà ngay từ khi còn sống chung, minh bạch tài chính giữa vợ chồng và chủ động hình dung, chuẩn bị cho kịch bản sống một mình. Những việc tưởng chừng đơn giản như biết nấu một bữa ăn, sử dụng thiết bị gia dụng hay nắm rõ thông tin tài chính cá nhân có thể trở thành “phao cứu sinh” trong tuổi già.