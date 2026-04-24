Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 192 tờ tiền mệnh giá 500K nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM MB Bank

Ánh Lê | 24-04-2026 - 13:15 PM | Sống

Phát hiện số tiền lớn tại cây ATM, người đàn ông ở Nghệ An đã nhanh chóng liên hệ với phía ngân hàng để bàn giao lại tài sản.

Khoảng 9h sáng ngày 19/3/2026, anh Lê Văn Thìn (SN 1988, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An), Phó trưởng Văn phòng đại diện Bắc Miền Trung của Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, đến rút tiền tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) đặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh.

Khi tiếp cận cây ATM, anh Thìn không thấy có người giao dịch nhưng màn hình máy vẫn hiển thị trạng thái của một giao dịch chưa kết thúc. Qua kiểm tra, anh phát hiện bên trong khay đựng tiền của máy ATM còn nguyên một xấp tiền với mệnh giá 500.000 đồng. Nhận thấy đây có thể là số tiền mà người giao dịch trước đó chưa kịp nhận, anh Thìn đã lập tức gọi bảo vệ để thông báo sự việc.

“Khi tôi vào cây ATM để rút tiền thì thấy số tiền đó ngay tại khay máy. Tôi rất bất ngờ, đoán có thể người trước nạp tiền vào tài khoản nhưng chưa kịp hoàn tất giao dịch đã vội rời đi nên bỏ quên. Vì không phải của mình nên tôi không dám động vào, liền gọi bảo vệ để báo lại”, anh Thìn cho biết.﻿

Ngay sau đó, anh được hướng dẫn vào làm việc trực tiếp tại chi nhánh ngân hàng. Qua kiểm đếm tại quầy giao dịch, số tiền được xác định gồm 192 tờ mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 96.000.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Thìn đã bàn giao toàn bộ số tiền trên cho phía ngân hàng để tiếp tục xác minh và xử lý theo đúng quy định.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)

Ánh Lê

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên