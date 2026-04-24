Tin rất vui: Toàn bộ người dân đến Hà Nội được miễn phí 1 dịch vụ dịp lễ này

Kỳ nghỉ lễ dài ngày luôn là thời điểm Hà Nội đón lượng lớn người dân và du khách đổ về vui chơi, tham quan. Năm nay, niềm vui ấy càng rõ rệt hơn khi việc di chuyển trong Thủ đô trở nên "dễ thở" hơn: xe buýt và metro đô thị chính thức được miễn phí xuyên suốt hai dịp nghỉ lễ lớn cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Theo Báo Nhân Dân, ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất lựa chọn phương án miễn toàn bộ tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong 7 ngày dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5/2026. Phạm vi áp dụng gồm 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao). Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến này.

Thời gian miễn phí được chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 25/4 đến hết 27/4/2026, tương ứng dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đợt 2 kéo dài từ ngày 30/4 đến hết 3/5/2026, ứng với kỳ nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Với xe buýt, hành khách vẫn được phát vé lượt nhưng không phải trả tiền; với đường sắt đô thị, hành khách được cấp vé "0 đồng" tại quầy hoặc qua ứng dụng của Hà Nội Metro.

Miễn phí đi lại, mở ra nhiều cơ hội khám phá điểm du lịch Thủ đô

Điểm đáng chú ý là chính sách này không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ chi phí đi lại, mà còn mở ra một cách trải nghiệm Hà Nội rất khác cho du khách. Thay vì chen chúc tìm chỗ gửi xe, lo đường đông hoặc ngại gọi xe công nghệ trong giờ cao điểm, nhiều người có thể chọn buýt và metro để đi chậm hơn, thong thả hơn, và ngắm thành phố theo một nhịp dễ chịu hơn. Mục tiêu của chính sách cũng được nêu rõ là khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Trên trang chính thức của Hà Nội Metro, cả tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội hiện đều hoạt động từ 5h30 đến 22h. Tuyến 2A đi qua các ga như Cát Linh, Thái Hà, Láng, Văn Quán, Hà Đông, Yên Nghĩa; còn tuyến 3 đi qua Nhổn, Cầu Giấy, Kim Mã, Cát Linh, Văn Miếu và ga Hà Nội. Riêng ga Cát Linh là điểm trung chuyển giữa hai tuyến, rất thuận tiện cho những hành trình kết hợp nhiều điểm đến trong cùng một ngày.

Nhờ trục metro này, du khách có thể dễ dàng tiếp cận nhiều khu vực trung tâm. Một trong những điểm dừng đáng chú ý là ga Văn Miếu. Từ đây, việc ghé Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở nên khá thuận tiện. Theo trang du lịch chính thức của Việt Nam, đây là công trình được xây dựng từ năm 1070, từng là nơi đặt Quốc Tử Giám vào năm 1076 và được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của truyền thống giáo dục, kiến trúc và lịch sử Hà Nội.

Nếu muốn tiếp tục hành trình theo hướng đậm chất Hà Nội hơn, du khách có thể nối chuyến để ghé khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm. Trang Vietnam Tourism mô tả phố cổ Hà Nội là một khu vực hấp dẫn với kiến trúc Việt Nam, những cửa hàng lâu đời, không gian xanh và ẩm thực đường phố phong phú, đồng thời là nơi rất phù hợp để khám phá bằng cách đi bộ. Đây cũng là kiểu trải nghiệm hợp với ngày nghỉ lễ: vừa dạo phố, vừa ăn uống, chụp ảnh, mua sắm và cảm nhận nhịp sống Thủ đô.

Gợi ý những điểm đi chơi thuận tiện bằng buýt và metro

Với những ai thích không gian văn hóa - lịch sử, một lịch trình khá đẹp là đi metro vào khu vực Cát Linh hoặc Văn Miếu vào buổi sáng, sau đó ghé Văn Miếu - Quốc Tử Giám, rồi tiếp tục di chuyển về khu Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long. Trên website chính thức, Hoàng thành Thăng Long được giới thiệu là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Hà Nội, có giá trị nổi bật toàn cầu và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại. Đây là điểm đến phù hợp với cả người dân Hà Nội muốn đi chơi dịp lễ lẫn du khách lần đầu tới Thủ đô.

Trong khi đó, nếu muốn đổi không khí sang phía tây thành phố, tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông là lựa chọn rất đáng thử. Từ trục này, hành khách có thể kết hợp đi ăn uống, mua sắm hoặc nối chuyến tới làng lụa Vạn Phúc. Theo Vietnam Tourism, Vạn Phúc là một làng lụa cổ nằm ở quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km về phía tây nam, nổi tiếng với lịch sử dệt lụa lâu đời và là một trong những làng nghề truyền thống được nhiều du khách ghé thăm.

Nhìn rộng hơn, việc miễn phí buýt và metro trong 7 ngày nghỉ lễ không chỉ là một hỗ trợ thiết thực về chi phí, mà còn giống như một lời mời để người dân và du khách thử khám phá Hà Nội bằng phương tiện công cộng. Chỉ cần lên kế hoạch trước một chút, kỳ nghỉ ở Thủ đô năm nay hoàn toàn có thể trở thành một hành trình vừa nhẹ ví, vừa thư thả, lại có thêm cảm giác mới mẻ khi nhìn thành phố từ những chuyến tàu và những tuyến buýt miễn phí.