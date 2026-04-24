Lời khuyên đến các gia đình khi dùng vòi xịt vệ sinh, tránh bị viêm nhiễm

Vòi xịt vệ sinh (hay vòi xịt toilet) là thiết bị quen thuộc trong hầu hết các nhà vệ sinh hiện đại. Vòi xịt giúp vệ sinh tiện lợi nhưng nếu áp lực nước quá mạnh hoặc dùng sai tư thế, thiết bị này có thể gây viêm nhiễm.

Những nguy cơ từ vòi xịt vệ sinh

- Dễ gây tổn thương vùng nhạy cảm: Nếu xịt trực tiếp với áp lực cao vào vùng kín, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ nhỏ, có thể gây trầy xước, viêm nhiễm hoặc thậm chí làm tổn thương niêm mạc.

- Ảnh hưởng đến người có bệnh lý: Người đang mắc bệnh trĩ, viêm nhiễm phụ khoa hoặc vết thương hở nếu dùng vòi xịt mạnh sẽ thấy đau rát, tình trạng bệnh có thể nặng hơn.

- Nguy cơ té ngã: Sàn nhà vệ sinh thường được lát gạch men – trơn trượt khi có nước. Khi dùng vòi xịt không cẩn thận, nước có thể bắn tung tóe lên sàn, tạo thành vũng nước nhỏ gây trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người già hoặc phụ nữ mang thai.

Cần nắm rõ cách sử dụng và bảo quản để tránh lây lan vi khuẩn từ vòi xịt vào cơ thể

- Lây lan vi khuẩn: Nhiều người tiện tay dùng vòi xịt nhà vệ sinh để rửa dép, chậu, thậm chí rửa rau củ. Điều này cực kỳ mất vệ sinh, dễ lây vi khuẩn từ bồn cầu sang đồ dùng sinh hoạt.

- Rò rỉ âm thầm: Vòi xịt hỏng ron, hở khớp nối có thể gây rỉ nước nhỏ giọt liên tục. Điều này không chỉ tốn kém tiền nước mà còn tạo ra môi trường ẩm thấp, dễ sinh nấm mốc.

- Nguy cơ lây chéo trong gia đình: Nhiều người cùng dùng chung một vòi xịt, nếu có người mắc bệnh ngoài da, bệnh đường tiết niệu thì khả năng lây lan sẽ cao hơn.

5 lưu ý khi sử dụng vòi xịt vệ sinh

Bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng David Rivadeneira, Bệnh viện Huntington, Mỹ, khuyên người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe.

Chỉnh áp lực nước nhẹ

Nghiên cứu năm 2010 đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy người dùng vòi xịt thường xuyên bị mất đáng kể vi khuẩn có lợi Lactobacillus (chỉ còn 57% so với 91% ở người không dùng). Các bác sĩ khuyên nên bắt đầu với áp lực nước thấp, dùng nước ấm và xịt trong 10-20 giây để không làm tổn thương vùng nhạy cảm.

Rửa từ trước ra sau

Người dùng nên điều chỉnh tư thế để dòng nước xịt từ trước ra sau. Nguyên tắc này giúp phụ nữ ngăn chặn vi khuẩn từ hậu môn lây lan sang niệu đạo, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng.

Chọn vòi xịt chất lượng

Nên chọn loại vòi xịt bằng inox hoặc nhựa ABS cao cấp, có thương hiệu uy tín. Ngoài ra, cần kiểm tra và vệ sinh định kỳ bằng cách lau rửa đầu vòi bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra ron, ống dẫn để tránh rò rỉ.

Không dùng vòi xịt vệ sinh cho mục đích khác

Tránh tuyệt đối việc dùng để rửa đồ ăn, dụng cụ nấu nướng.

Lau khô vòi xịt

Sau khi xịt rửa, cần dùng giấy vệ sinh hoặc khăn bông sạch để lau khô. Thao tác này giúp loại bỏ chất bẩn còn sót lại và triệt tiêu môi trường ẩm ướt – điều kiện thuận lợi cho nấm men phát triển.