"Quái thú" nặng 45kg, dài 5,5m xơi tái vật nuôi trong đồn điền, cảnh tượng khiến lão nông rụng rời

"Quái thú" nặng 45kg tấn công vật nuôi trong đồn điền

Vào ngày 29/3, gần khu vực Paya Keladi, huyện Baling, bang Kedah, Malaysia vào ngày 29/3, ông Wan Hasbullah Wan Ismail (57 tuổi), không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng "quái thú" xơi tái thú nuôi này. Ông kể lại: "Con bê khoảng 5 tháng tuổi của tôi đột ngột biến mất khi đang ăn cỏ cùng mẹ. Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trước đó. Khi tôi phát hiện, một nửa cơ thể con bê đã nằm gọn trong bụng con quái thú."

Ngay sau đó, ông Wan Hasbullah lập tức liên lạc với lực lượng Phòng vệ Dân sự Baling (APM) để nhờ hỗ trợ. Theo ông, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một con trăn khổng lồ, dài khoảng 5,5m và nặng lên tới 45kg xuất hiện trong khu vực này. Ông cho rằng, với thời tiết nắng nóng kéo dài và sự thiếu hụt thức ăn, con trăn đã bị thu hút ra khỏi môi trường sống tự nhiên, tìm đến con mồi dễ dàng như con bê của ông.

Cảnh tượng gây rùng mình

Đại diện APM, Leftenan (PA) Mohd Faizol Abd Aziz cho biết, đơn vị nhận được cuộc gọi vào lúc 20h20 cùng ngày. Ngay lập tức, một đội gồm 4 nhân sự do Lans Koperal (PA) Mohd Radzi Said dẫn đầu đã được cử đến hiện trường.

"Khi chúng tôi đến nơi, con trăn khổng lồ vẫn đang trong quá trình nuốt con bê. Chúng tôi đã phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để khống chế nó," ông Mohd Faizol cho hay. Trong quá trình bắt giữ, con trăn đã nôn lại con bê, cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng lực lượng chức năng đã khống chế thành công sau khoảng 30 phút.

Lực lượng APM đã nhanh chóng đưa con trăn về nơi an toàn và cảnh báo về nguy cơ động vật hoang dã xuất hiện gần khu dân cư, nhất là trong những ngày nắng nóng. Khu vực xảy ra sự việc chỉ cách khu dân cư gần nhất khoảng 500m, làm dấy lên lo ngại về sự hiện diện của các loài động vật hoang dã gần nơi sinh sống của con người.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận hoặc xử lý những tình huống tương tự. Thay vào đó, mọi người cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để được xử lý kịp thời. Các chuyên gia nhận định rằng quái thú xuất hiện có thể là do tình trạng khan hiếm thức ăn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến chúng phải rời khỏi môi trường sống tự nhiên, di chuyển về phía khu dân cư.