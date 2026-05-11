5 điều "cấm kỵ" đối với gia đình có con em sắp thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 luôn được coi là một trong những cột mốc áp lực nhất trong cuộc đời học sinh, đôi khi còn căng thẳng hơn cả thi đại học vì tỉ lệ chọi gắt gao. Trong giai đoạn "nước rút" này, tâm lý của trẻ rất nhạy cảm. Để giúp con có trạng thái tốt nhất, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý những điều "cấm kỵ" dưới đây để tránh vô tình tạo thêm áp lực tiêu cực.

1. Biến bữa ăn thành "buổi chất vấn" về học tập

Nhiều phụ huynh có thói quen tranh thủ lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm để hỏi về điểm số, tiến độ ôn tập hoặc nhắc nhở chuyện bài vở. Đây là điều cực kỳ sai lầm. Sau một ngày dài học tập căng thẳng, bữa cơm nên là lúc để trẻ được thả lỏng, nạp năng lượng và cảm nhận sự ấm áp từ gia đình.

Việc liên tục tra hỏi về học tập trong bữa ăn sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý sợ hãi, chán ăn và cảm thấy không gian riêng tư bị xâm phạm. Thay vào đó, hãy trò chuyện về những chủ đề vui vẻ, những câu chuyện phiếm không liên quan đến thi cử để giúp não bộ của trẻ được nghỉ ngơi thực sự.

2. So sánh con với "con nhà người ta"

"Nhìn cái X nhà hàng xóm kìa, nó học ngày học đêm mà có thấy kêu mệt đâu" hay "Con nhà người ta toàn giải nọ giải kia, con mình thì..." là những câu nói có sức sát thương cực lớn. Việc so sánh không bao giờ tạo ra động lực, nó chỉ khiến trẻ cảm thấy bị hạ thấp lòng tự trọng, tự ti về năng lực bản thân và sinh ra sự đố kỵ độc hại.

Mỗi đứa trẻ có một thế mạnh và nhịp độ trưởng thành riêng. Thay vì nhìn vào thành tích của người khác, cha mẹ nên ghi nhận sự nỗ lực của chính con mình qua từng ngày. Sự công nhận từ gia đình chính là liều thuốc an thần tốt nhất giúp trẻ tự tin bước vào kỳ thi.

3. Tạo áp lực về "kỳ vọng quá tầm" hoặc mục tiêu trường chuyên

Nhiều gia đình đặt kỳ vọng con phải đỗ vào trường điểm, trường chuyên bằng mọi giá vì niềm tự hào của cha mẹ. Điều này vô tình tạo ra một gánh nặng "phải thắng" đè nặng lên vai trẻ. Khi áp lực vượt quá khả năng chịu đựng, trẻ dễ rơi vào trạng thái "tê liệt" tư duy, mất ngủ, thậm chí là trầm cảm hoặc có những hành động tiêu cực.

Cha mẹ cần tỉnh táo đánh giá đúng năng lực của con để cùng con chọn nguyện vọng phù hợp. Đừng coi kỳ thi lớp 10 là cánh cửa duy nhất quyết định cả cuộc đời. Hãy cho con biết rằng, dù kết quả có ra sao, cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ con.

4. Kiểm soát cực đoan thời gian sinh hoạt và quyền riêng tư

Cấm con không được dùng điện thoại, không cho đi chơi, thậm chí giám sát con học từng phút một là cách làm "lợi bất cập hại". Não bộ con người cần những khoảng nghỉ ngắn để tái tạo khả năng tập trung. Việc bị kìm kẹp quá mức sẽ khiến trẻ cảm thấy ngột ngạt, sinh ra tâm lý chống đối hoặc học đối phó.

Thay vì kiểm soát, hãy cùng con xây dựng một thời khóa biểu khoa học: xen kẽ giữa các giờ học là các khoảng nghỉ giải trí nhẹ nhàng, vận động thể chất hoặc nghe nhạc. Sự thấu hiểu và tin tưởng của cha mẹ sẽ giúp trẻ tự giác hơn trong việc quản lý thời gian của mình.

5. Thể hiện sự lo lắng thái quá trước mặt con

Nhiều cha mẹ còn lo hơn cả con, đi ra đi vào thở dài, mất ăn mất ngủ hoặc liên tục nói về tính chất quan trọng của kỳ thi. Cảm xúc có tính lây lan, nếu cha mẹ không giữ được bình tĩnh, sự lo âu đó sẽ truyền sang con, khiến trẻ cảm thấy kỳ thi này là một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Gia đình cần là bến đỗ bình yên nhất. Sự điềm tĩnh, lạc quan và thái độ bình thường hóa của cha mẹ sẽ giúp trẻ giải tỏa được áp lực tâm lý. Hãy là người truyền năng lượng tích cực, thay vì là người lan tỏa sự hoảng loạn.

Kết

Kỳ thi lớp 10 là một chặng đường quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Điều con trẻ cần nhất lúc này không phải là những bài kiểm tra thêm hay những lời thúc giục, mà là một điểm tựa tinh thần vững chắc. Một gia đình tâm lý, biết cách tiết chế cảm xúc và tôn trọng con sẽ giúp sĩ tử có được "thần thái" tốt nhất để tự tin chinh phục mục tiêu của mình.