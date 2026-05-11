Công an thông báo gấp đến tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung này: Tuyệt đối không đọc, không thao tác thêm

Theo công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tiếp nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội” kèm đường link dẫn tới các website giả mạo dịch vụ công. Theo cơ quan Công an cảnh báo, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm dụ người dùng nhập thông tin thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, đòi hỏi người dân đặc biệt nâng cao cảnh giác.

Gần đây, không ít trường hợp người dân nhận được tin nhắn SMS từ số điện thoại lạ, thông báo phạt nguội với nội dung "xe bạn có vi phạm", sau đó được yêu cầu truy cập trang web dichvucong-vn.com để xử lý ngay. Khi người dân truy cập website trên sẽ thấy thông báo vi phạm lỗi: "Chúng tôi thông báo bạn đã vi phạm luật giao thông và bị phạt số tiền 50.000 VND do đỗ xe gây cản trở. Vui lòng thanh toán khoản phạt này sớm để tránh phát sinh thêm chi phí. Để thanh toán, vui lòng làm theo hướng dẫn...".

Tin nhắn của các đối tượng lừa đảo

Điểm đáng chú ý là các website này được thiết kế với giao diện gần giống Cổng dịch vụ công Quốc gia, tạo cảm giác tin cậy, dễ khiến người dân nhầm lẫn. Sau khi hiển thị thông tin vi phạm, trang web hướng dẫn người dùng thực hiện thanh toán trực tuyến bằng cách nhập đầy đủ thông tin thẻ ngân hàng như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã CVV.

Theo cơ quan Công an, đây là kịch bản lừa đảo có chủ đích. Các đối tượng gửi tin nhắn thông báo vi phạm chưa xử lý, sau đó dẫn dụ người dân truy cập vào các đường link giả mạo để “kiểm tra” và “nộp phạt”. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ, thậm chí cả mã OTP, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát và rút tiền trong tài khoản.

Cơ quan Công an khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: " www.csgt.vn" ; hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.Tình trạng lừa đảo qua tin nhắn và website giả mạo diễn ra nhiều năm nay, nhưng liên tục thay đổi về cách thức và kịch bản, khiến nhiều người bị lừa. Các tin nhắn này có thể được phát tán qua các trạm BTS giả hoặc các thuê bao không chính chủ. Thời gian gần đây, các nhà mạng đang tiến hành xác nhận và xác thực thông tin thuê bao nhằm ngăn chặn tình trạng sim không chính chủ này.

Người dân được khuyến nghị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền; chỉ truy cập địa chỉ chính thức, kiểm tra kỹ tên miền, chứng chỉ bảo mật và các dấu hiệu bất thường về giao diện, ngôn ngữ; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào chưa được xác minh. Khi nghi ngờ bị lừa, cần khóa tài khoản và báo cơ quan chức năng ngay

Theo Công an Nghệ An﻿