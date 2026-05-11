Chiên cá đừng chỉ dùng mỗi dầu ăn: Thả thêm 1 thứ này vào chảo, cá giòn rụm, không bắn dầu mà lại thơm ngon hấp dẫn

Chỉ một thao tác nhỏ với một nhúm bột khô quen thuộc trong gian bếp cũng có thể giúp việc rán cá trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bí quyết nằm ở lớp bột khô mỏng

Nhiều người thường chỉ dùng dầu ăn rồi cho cá trực tiếp vào chảo, nhưng đây cũng là lý do khiến cá dễ bị bắn dầu và ngấm nhiều mỡ. Một mẹo đơn giản được nhiều người nội trợ áp dụng là sử dụng thêm bột khô như bột mì, bột bắp hoặc bột chiên giòn trước khi rán.

Sau khi sơ chế, cá cần được thấm thật khô bằng khăn giấy hoặc khăn sạch. Khi cá đã ráo nước, hãy phủ lên bề mặt một lớp bột khô thật mỏng. Lớp bột này có tác dụng hút bớt độ ẩm còn sót lại trên da cá, đồng thời tạo một lớp áo bên ngoài giúp cá nhanh se mặt khi tiếp xúc với dầu nóng.

Nhờ đó, cá sẽ vàng đều hơn, lớp da bên ngoài có độ giòn nhẹ hấp dẫn nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm và ngọt tự nhiên. Quan trọng hơn, lớp bột mỏng còn giúp hạn chế tình trạng dầu bắn trong lúc chiên, khiến việc nấu nướng an toàn và dễ chịu hơn.

Thả một ít bột trực tiếp vào dầu cũng mang lại hiệu quả bất ngờ

Ngoài việc phủ bột lên cá, nhiều người còn áp dụng thêm một mẹo nhỏ khác là cho một nhúm bột khô trực tiếp vào chảo dầu nóng trước khi thả cá vào.

Khi gặp nhiệt, phần bột sẽ nhanh chóng phân tán trong dầu, giúp dầu ổn định hơn và giảm hiện tượng bắn tung tóe. Đồng thời, lớp bột mỏng trong dầu cũng hỗ trợ nhiệt lan tỏa đều hơn quanh bề mặt cá, giúp cá chín đẹp mắt và hạn chế cháy cục bộ.

Tuy nhiên, chỉ nên cho một lượng rất nhỏ vừa đủ. Nếu dùng quá nhiều bột, dầu có thể bị đục và phần bột cháy sẽ khiến món ăn mất ngon.

Cá càng khô, rán càng dễ

Dù có dùng bột hay không, độ khô của cá vẫn là yếu tố quan trọng quyết định món cá rán có thành công hay không.

Sau khi rửa sạch, cá nên được để thật ráo nước. Nhiều người thường chỉ để vài phút rồi cho vào chảo ngay, nhưng nước còn sót lại ở phần bụng cá, khe khía hoặc lớp da sẽ làm dầu sôi mạnh và bắn lên khi gặp nhiệt độ cao.

Tốt nhất nên dùng khăn giấy thấm kỹ toàn bộ thân cá, đặc biệt là phần da và các đường rạch trên mình cá. Cá càng khô thì lớp da càng nhanh giòn và ít bị dính chảo.

Khi cho cá vào chảo, nên đặt nhẹ tay theo chiều từ gần mặt dầu thay vì thả mạnh từ trên cao xuống. Thao tác này giúp hạn chế dầu văng và tránh làm dầu trào lên khỏi chảo.

Đừng cho cá vào khi dầu chưa đủ nóng

Một sai lầm phổ biến khác là cho cá vào khi dầu còn nguội hoặc quá nóng.

Nếu dầu chưa đạt nhiệt độ phù hợp, cá sẽ dễ hút dầu, thịt bị bở và lớp da khó vàng giòn. Ngược lại, nếu dầu quá nóng đến mức bốc khói mạnh, phần ngoài cá sẽ nhanh cháy trong khi bên trong chưa chín đều.

Thời điểm thích hợp nhất để thả cá là khi dầu đã nóng vừa phải, bề mặt dầu hơi gợn nhẹ và không còn hiện tượng sôi lăn tăn mạnh. Khi đó, lớp da cá sẽ nhanh chóng se lại, hạn chế dính chảo và giảm bắn dầu đáng kể.

Trong quá trình rán, nên bắt đầu với mức lửa vừa để cá chín từ từ. Sau khi cá đã săn mặt và có màu vàng nhẹ, có thể điều chỉnh nhiệt linh hoạt tùy kích thước và độ dày của cá.

Không nên lật cá quá nhiều lần

Một trong những nguyên nhân khiến cá dễ nát là lật quá sớm hoặc lật liên tục.

Khi mặt cá chưa đủ độ vàng và chưa tạo lớp vỏ ổn định, việc tác động bằng đũa hoặc xẻng sẽ khiến phần da bong ra, thịt cá vỡ vụn và dầu cũng bắn mạnh hơn do bề mặt bị xáo trộn liên tục.

Tốt nhất nên chờ một mặt cá chín vàng hẳn rồi mới lật sang mặt còn lại. Mỗi lần chỉ nên lật dứt khoát, nhẹ tay để giữ nguyên hình dáng cá.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ như dùng thêm một ít bột khô, thấm cá thật ráo nước hay canh nhiệt dầu phù hợp, việc rán cá sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thành phẩm không chỉ vàng giòn đẹp mắt mà còn hạn chế ngấm dầu, giúp bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn và dễ thưởng thức hơn.