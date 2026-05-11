5 lưu ý khi uống lá đinh lăng

Không nên uống lá đinh lăng thay nước lọc mỗi ngày

Nhiều người có thói quen hái lá đinh lăng đun thành nước uống thay trà hoặc nước lọc suốt cả ngày vì nghĩ “thảo dược lành tính”. Đây là sai lầm khá phổ biến.

Trong lá đinh lăng có chứa saponin - hoạt chất có nhiều tác dụng sinh học. Nếu dùng với lượng vừa phải, chất này có thể hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn. Nhưng khi sử dụng kéo dài hoặc quá liều, saponin lại có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy.

Một số người sau thời gian dài uống nước lá đinh lăng liên tục xuất hiện tình trạng tụt huyết áp, cơ thể lừ đừ, mất sức nhưng không nghĩ nguyên nhân đến từ loại nước uống quen thuộc này.

Theo khuyến cáo của giới chuyên môn, nước lá đinh lăng chỉ nên dùng với lượng vừa phải, không nên uống liên tục nhiều tháng liền.

Người huyết áp thấp cần đặc biệt thận trọng

Đinh lăng có tính mát, tác dụng an thần nhẹ và hỗ trợ giãn mạch. Vì vậy, những người vốn có huyết áp thấp hoặc cơ địa dễ tụt huyết áp cần rất cẩn thận khi sử dụng.

Nếu sau khi uống nước lá đinh lăng thấy xuất hiện các dấu hiệu như:

- Hoa mắt

- Chóng mặt

- Tay chân lạnh

- Tim đập nhanh

- Buồn ngủ bất thường

Nếu có một trong những triệu chứng thêm nên dừng uống và đi khám sớm.

Nhiều trường hợp người lớn tuổi uống nước lá đinh lăng vào buổi sáng khi bụng đói dẫn đến choáng váng, mất thăng bằng, làm tăng nguy cơ té ngã.

Không tự ý dùng để chữa đau xương khớp

Trên mạng xã hội hiện có rất nhiều bài thuốc truyền miệng dùng lá hoặc rễ đinh lăng ngâm rượu, sắc nước uống để “trị dứt điểm” đau xương khớp, thoái hóa, tê bì chân tay.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây chỉ là dược liệu hỗ trợ, không thể thay thế điều trị y khoa.

Việc tự ý kết hợp nhiều loại lá thuốc, uống kéo dài trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng gan, thận và làm che lấp triệu chứng bệnh thật. Không ít người đến viện khi bệnh đã nặng do tin vào thuốc nam truyền miệng thay vì đi khám sớm.

Đặc biệt, rễ đinh lăng thường được ngâm rượu với nồng độ cao. Nếu lạm dụng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng tim mạch.

Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ không nên dùng tùy tiện

Dù là cây quen thuộc nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng đinh lăng thường xuyên.

Với phụ nữ mang thai, việc tự ý dùng các loại lá thuốc, kể cả đinh lăng, đều tiềm ẩn nguy cơ do cơ địa nhạy cảm trong thai kỳ. Một số hoạt chất có thể gây ảnh hưởng không mong muốn nếu dùng liều cao hoặc kéo dài.

Trong khi đó, nhiều gia đình lại cho trẻ uống nước lá đinh lăng với hy vọng tăng đề kháng, ăn ngon, ngủ tốt. Tuy nhiên hệ tiêu hóa và chuyển hóa của trẻ còn non yếu nên việc dùng thường xuyên là không cần thiết nếu chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Chỉ dùng lá sạch, tránh tồn dư hóa chất

Một nguy cơ khác ít người để ý là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên lá đinh lăng.

Hiện nay nhiều nơi trồng đinh lăng để bán thương phẩm nên có thể sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng hoặc thuốc trừ sâu. Nếu hái lá không rõ nguồn gốc về đun nước uống, người dùng có nguy cơ hấp thụ hóa chất tồn dư trong thời gian dài.

Các chuyên gia khuyến cáo nên:

- Chọn lá sạch, rõ nguồn gốc

- Rửa kỹ dưới vòi nước

- Ngâm nước muối loãng trước khi dùng

- Không sử dụng lá úa, nấm mốc

Ngoài ra, nếu sau khi uống thấy nổi mẩn ngứa, đau bụng, tiêu chảy hoặc mất ngủ kéo dài thì nên dừng ngay và đi kiểm tra sức khỏe nếu cần.