Muốn biết 1 người có sống thọ hay không, hãy nhìn ngay vào bộ phận này trên cơ thể: Rất ít ai biết để làm

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Courtney Conley, một chuyên gia cơ xương khớp người Mỹ, đồng tác giả cuốn “Walk: Rediscover the Most Natural Way to Boost Your Health and Longevity - One Step at a Time” (cuốn sách nói về lợi ích và cách đi bộ để có lợi cho sức khỏe), có một bộ phận liên quan đến khả năng sống thọ nhưng lại thường bị bỏ quên, đó là bàn chân.

Bộ phận bị xem nhẹ nhưng rất quan trọng đối với tuổi thọ

Người sống thọ thường có bàn chân khỏe (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Conley cho rằng chúng ta chưa dành đủ sự quan tâm cho bàn chân. Bà nói: “Chúng ta không chăm sóc bàn chân theo cách chúng ta chăm sóc phần còn lại của cơ thể. Nếu ai đó bị đau lưng dưới, chúng ta sẽ khuyến khích tăng cường sức mạnh vùng lõi hoặc cơ mông để giúp giảm đau. Nhưng đó không phải là cuộc trò chuyện chúng ta thường có với bàn chân”.

Theo tiến sĩ Conley, khi một người bị đau gót chân, họ thường được khuyên dùng đế chỉnh hình hoặc miếng lót gót. Tuy nhiên, cách này chủ yếu xử lý triệu chứng. Bà nhấn mạnh: “Bàn chân có thể được tăng cường sức mạnh giống như mọi bộ phận khác trên cơ thể để cải thiện chức năng”.

Bàn chân được thiết kế để chịu lực lớn khi chúng ta đi lại. Nhưng khi thường xuyên bị bó trong những đôi giày chật, mũi hẹp hoặc gót cao, chức năng tự nhiên của bàn chân có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến yếu và đau.

Mối liên hệ giữa sức mạnh bàn chân và khả năng sống thọ

Theo tiến sĩ Conley, bàn chân có nhiệm vụ giúp cơ thể đứng thẳng, giữ thăng bằng và di chuyển. Trong bàn chân có hàng nghìn thụ thể cảm giác liên tục tiếp nhận tín hiệu để hỗ trợ cơ thể vận động tốt hơn. Bà ví bàn chân như “cơ quan cảm giác” của cơ thể.

Khi tuổi tác tăng lên, độ nhạy của các thụ thể này giảm dần. Cơ thể cần nhiều áp lực hơn để kích thích các thụ thể, khiến khả năng cảm nhận mặt đất và điều chỉnh chuyển động kém đi.

Cùng với đó, con người cũng mất dần khối lượng cơ khi già đi. Điều ít người chú ý là tình trạng này cũng xảy ra ở bàn chân. Tiến sĩ Conley giải thích: “Chúng ta cần bàn chân khỏe để giữ ổn định khi đi bộ, tạo lực đẩy khi bước về phía trước và ngăn mình bị ngã”.

Yếu ngón chân làm tăng nguy cơ té ngã khi về già (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, yếu ngón chân là một yếu tố làm tăng nguy cơ té ngã khi về già. Đây là vấn đề quan trọng, bởi té ngã ở người lớn tuổi có thể kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe, làm giảm khả năng vận động và chất lượng sống.

Tiến sĩ Conley khuyến nghị một bài tập đơn giản để tăng sức mạnh ngón chân. Người tập đặt một chiếc khăn dưới đầu các ngón chân, nghiêng người nhẹ về phía trước rồi ấn các ngón chân xuống khăn. Giữ trong 5 giây và lặp lại 20 lần.

Theo nữ tiến sĩ, nhiều cú ngã xảy ra khi bắt đầu bước đi. Vì vậy, việc tập ở tư thế hơi nghiêng người về phía trước có thể hữu ích trong việc xây dựng sức mạnh ngón chân và giảm nguy cơ té ngã.

Ngoài ra, tiến sĩ Conley gợi ý nên quan sát lại đôi chân và giày đang mang. Hãy chọn một đôi giày vừa vặn và mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Bà cũng khuyên có thể thử đi chân trần trong thời gian ngắn, khoảng 5 phút mỗi ngày, để bàn chân cảm nhận mặt đất và vận động tự nhiên hơn. Một số bài tập nhỏ như thử nhấc riêng ngón cái, sau đó nhấc các ngón còn lại cũng có thể giúp cải thiện khả năng nhận biết và chức năng của bàn chân.

Sống thọ không chỉ là kéo dài số năm sống, mà còn là duy trì khả năng đi lại, tự chăm sóc và tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, chăm sóc đôi chân từ sớm có thể là một việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đối với sức khỏe khi về già.