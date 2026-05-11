Bận đến mấy có 5 thời điểm trong ngày nhất định phải uống nước: Vừa khỏe mạnh lại giảm cân, dưỡng da căng bóng

Uống nước không chỉ đơn thuần là giải tỏa cơn khát, mà còn là một liệu pháp làm đẹp và chữa lành tự nhiên nếu được thực hiện đúng lúc. Nhiều người có thói quen chỉ uống khi cảm thấy khô họng, nhưng thực tế, khi cảm giác khát xuất hiện thì cơ thể đã rơi vào tình trạng báo động vì thiếu nước trầm trọng. Việc rải rác các ly nước vào những thời điểm vàng sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mọng, hỗ trợ đào thải mỡ thừa mà không tốn một đồng xu nào cho các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ.

Nên uống bao nhiêu nước một ngày?

Nhà dinh dưỡng học Lin Licen (Đài Loan, Trung Quốc) khẳng định rằng việc uống quá nhiều hay quá ít nước đều gây hại cho sức khỏe. Uống thừa nước gây gánh nặng lên tim và thận, trong khi uống thiếu nước lại đẩy nhanh tốc độ lão hóa và làm suy giảm hoạt động não bộ. Để đạt hiệu quả giảm cân và dưỡng da tối ưu, Bác sĩ Lin (Đài Loan, Trung Quốc) khuyên bạn nên tính toán lượng nước theo công thức cá nhân hóa.

Cụ thể, với mỗi kg trọng lượng cơ thể, người trưởng thành nên nhân với 40ml nước. Ví dụ, một người nặng 50kg sẽ cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Riêng với trẻ em, con số này là 28 đến 30ml cho mỗi kg cân nặng. Cần lưu ý rằng lượng nước này bao gồm cả nước lọc, canh và các loại đồ uống không đường khác trong thực đơn hàng ngày.

5 thời điểm nhất định phải uống nước trong ngày

Dù bận đến mấy, hoặc thậm chí chưa thấy khát, có 5 thời điểm trong ngày bạn cần uống nước nếu muốn mình khỏe và đẹp hơn:

1. Ngay sau khi thức dậy buổi sáng

Đây là thời điểm quan trọng nhất để cứu lấy làn da và hệ tiêu hóa sau một giấc ngủ dài. Bác sĩ Lin cho biết việc bổ sung một ly nước ấm ngay khi ngủ dậy giúp bù đắp lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi và hơi thở, đồng thời thanh lọc dạ dày và phổi hiệu quả.

Thói quen này kích hoạt quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, hỗ trợ đốt cháy năng lượng ngay từ đầu ngày. Để đạt hiệu quả dưỡng da căng bóng, bạn nên ngồi ở tư thế thoải mái và uống từng ngụm nhỏ để nước thẩm thấu dần vào tế bào thay vì uống nhanh trong tư thế đứng.

2. Trước bữa ăn chính 30 phút

Khoảng 15 đến 30 phút trước các bữa chính là thời gian lý tưởng để chuẩn bị cho hệ tiêu hóa. Việc uống nước lúc này giúp làm loãng axit dạ dày, kích thích dây thần kinh cảm giác và giảm cảm giác đói ảo. Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể, hỗ trợ mục tiêu giảm cân rõ rệt. Ngoài ra, thói quen này còn giúp điều chỉnh tuần hoàn máu vào thời điểm cơ thể dễ bị mệt mỏi nhất trong ngày.

3. Sau khi ăn bữa chính 1 giờ đồng hồ

Thay vì uống nước ngay lập tức sau khi dùng bữa gây áp lực cho dạ dày, bạn hãy đợi khoảng 60 phút. Theo Bác sĩ Lin một tiếng sau ăn là lúc cơ thể thực sự cần nước để chuyển hóa thức ăn thành năng lượng một cách suôn sẻ. Uống nước vào lúc này giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, tránh cảm giác đầy bụng và giúp dưỡng chất được vận chuyển đến da hiệu quả hơn, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ.

4. Trước và sau khi vận động mạnh

Nếu là người chơi thể thao, vận động mạnh thì bạn đã quá quen với việc uống nước trước và sau khi tập luyện. Việc uống nước vào những thời điểm này, sẽ giúp bổ sung nước để cơ thể không bị mệt mỏi. Ngoài ra còn giúp tăng hiệu quả giảm cân, đốt mỡ, bảo vệ da nếu tập luyện ngoài trời.

Tuy nhiên, lượng nước uống vào các thời điểm này nên được kiểm soát, không quá 500 ml mỗi lần. Khi uống hãy uống chậm từng ngụm nhỏ. Không tập luyện cường độ cao ngay sau khi vừa uống nước. Cũng không nên uống nhiều nước ngay sau khi vừa dừng tập luyện.

5. Trước khi đi ngủ 2 tiếng vào buổi tối

Việc uống nước trước khi ngủ khoảng 2 tiếng là thời điểm vàng theo đồng hồ sinh học để thanh lọc cơ thể và làm sạch hệ bài tiết mà không gây gánh nặng cho thận hay làm gián đoạn giấc ngủ. Bác sĩ Lin khuyên bạn nên uống từng ngụm nước ấm nhỏ hoặc trà thảo mộc loãng để hỗ trợ tim mạch, giúp ngủ ngon và dưỡng da từ bên trong, nhưng tuyệt đối tránh uống nước trong vòng 30 phút sát giờ đi ngủ.

Vài lưu ý để việc uống nước đạt hiệu quả cao nhất

Để việc uống nước thực sự giúp khỏe mạnh và đẹp da, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Ưu tiên nước lọc ấm thay vì nước đá: Nước ấm giúp giãn nở mạch máu, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và không gây sốc nhiệt cho các cơ quan nội tạng.

- Uống chậm rãi từng ngụm nhỏ thay vì uống một hơi: Cách uống này giúp tế bào có thời gian hấp thụ nước, tránh việc nước chỉ đi thẳng xuống bàng quang và bị đào thải nhanh chóng.

- Không đợi đến khi khát mới uống: Hãy chủ động rải rác lượng nước đã tính toán vào các khung giờ vàng để cơ thể luôn trong trạng thái ngậm nước tốt nhất.

- Hạn chế các loại đồ uống có đường và gas: Nước lọc tinh khiết vẫn là lựa chọn số một để thanh lọc cơ thể và giữ cho làn da không bị xỉn màu do quá trình lão hóa hóa học.

- Kết hợp với chế độ ăn giàu rau xanh và quả mọng: Nước từ thực phẩm tự nhiên chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tối đa cho quá trình giảm cân và căng bóng da.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Eating Well, Top Beauty