Nhận được cuộc gọi sau phải tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản

Một thủ đoạn lừa đảo mới đang xuất hiện tại nhiều địa phương với chiêu giả danh cán bộ xã, công an để yêu cầu người dân “cập nhật thông tin đất đai”, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo phản ánh của người dân và thông tin từ chính quyền địa phương, các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là cán bộ UBND xã, cán bộ địa chính hoặc lực lượng công an. Chúng thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân bị sai sót, chưa đồng bộ dữ liệu quốc gia hoặc cần tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Nếu nhận được cuộc gọi kiểu này đến số điện thoại của bạn, hãy lập tức dập máy ngay. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp trước thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số sổ đỏ, ngày tháng năm sinh để “đối chiếu”. Sau đó, chúng thúc ép nạn nhân đến UBND xã hoặc cơ quan công an để “khắc phục sai sót”.

Trong trường hợp người dân nói đang bận, không thể đi ngay, các đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập vào đường link lạ hoặc tải ứng dụng giả mạo với lý do “hỗ trợ cập nhật online tại nhà”. Khi làm theo, điện thoại của nạn nhân có thể bị cài mã độc, chiếm quyền điều khiển từ xa và toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng nhanh chóng bị rút sạch.

Đại diện chính quyền địa phương khẳng định, cơ quan hành chính nhà nước không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ đất đai qua điện thoại hay mạng xã hội. Các thủ tục liên quan đến đất đai chỉ được thực hiện trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản chính thức.

Trước tình trạng trên, người dân được khuyến cáo thực hiện nguyên tắc “3 không, 1 báo” để tránh sập bẫy lừa đảo.

Cụ thể, không tin vào các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng yêu cầu cập nhật thông tin đất đai qua điện thoại; không cung cấp căn cước công dân, sổ đỏ, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không bấm vào link lạ hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần lập tức tắt máy, đồng thời báo ngay cho công an địa phương hoặc chính quyền cơ sở để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, nhằm nâng cao cảnh giác và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.