Ngân hàng phát cảnh báo đỏ về cuộc gọi lạ có khả năng chiếm quyền điện thoại, trộm sạch tiền

Theo Khả Văn | 09-05-2026 - 08:10 AM | Sống

Mới đây, VPBank đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn Voice Phishing, nơi kẻ gian có thể làm giả hiển thị số điện thoại của ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc thậm chí là số của người thân lưu trong danh bạ để đưa nạn nhân vào tròng.

Theo cảnh báo mới nhất từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tội phạm mạng hiện nay đang sử dụng các ứng dụng gọi điện qua giao thức Internet (VoIP) để thực hiện hành vi mạo danh vô cùng tinh vi. Điểm đáng sợ nhất của công cụ này là tính năng Fake Caller ID, cho phép kẻ tấn công tùy chỉnh hiển thị bất kỳ số điện thoại nào trên màn hình người nhận. Nếu số điện thoại giả mạo này vô tình trùng khớp với số đã được người dùng lưu sẵn trong máy, màn hình sẽ hiển thị đúng tên người thân, bạn bè hoặc tên tổng đài của các tổ chức, doanh nghiệp uy tín.

Để tăng thêm độ tin cậy và đánh lừa thính giác của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo còn tích hợp tính năng biến đổi âm thanh. Chúng có thể dễ dàng chuyển đổi tông giọng nam nữ, già trẻ và tinh vi hơn là chèn thêm các tiếng ồn giả lập làm âm thanh nền như tiếng còi hú cảnh sát, tiếng gõ bàn phím văn phòng náo nhiệt hay tiếng xe cộ ngoài đường phố. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh hiển thị trên màn hình và âm thanh chân thực khiến ngay cả những người dùng cảnh giác nhất cũng dễ dàng sập bẫy.

VPBank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, kẻ gian thường xây dựng các kịch bản thao túng tâm lý mang tính chất thúc giục, đe dọa hoặc thông báo những sự cố khẩn cấp. Mục tiêu tối thượng của chúng là lừa đảo tài chính thông qua việc giả danh ngân hàng hoặc trang thương mại điện tử để yêu cầu người dùng chuyển tiền vào một tài khoản tạm giữ. Đôi khi, chúng dụ dỗ nạn nhân đăng ký các chương trình khuyến mại, nâng hạn mức thẻ tín dụng nhằm đánh cắp thông tin thẻ và thực hiện các giao dịch trái phép.

Nguy hiểm hơn, một số kịch bản được dàn dựng để giả danh cơ quan chức năng nhằm dẫn dụ nạn nhân cài đặt các ứng dụng lạ chứa mã độc. Khi phần mềm độc hại xâm nhập, hacker có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa, tự do thu thập mọi dữ liệu nhạy cảm như Căn cước công dân, thông tin sinh trắc học, mã OTP, tên đăng nhập và mật khẩu ngân hàng.

Nguyên tắc vàng để bảo vệ an toàn tài sản

Trước sự hoành hành của vấn nạn Voice Phishing, VPBank khuyến cáo người dân cần giữ thái độ cảnh giác cao độ, đặc biệt với các cuộc gọi có tính chất đe dọa, thúc giục chuyển tiền hoặc yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Nguyên tắc quan trọng nhất lúc này là không được tin tưởng hoàn toàn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, bởi chúng hoàn toàn có thể bị làm giả.

Người dùng smartphone cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "3 không": tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào qua điện thoại trong mọi tình huống. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cách xử lý tốt nhất là lập tức ngắt máy. Sau đó, người dân nên chủ động gọi lại vào số điện thoại đã lưu trong danh bạ hoặc liên hệ trực tiếp qua kênh đường dây nóng chính thức của cơ quan, ngân hàng để xác minh thông tin. Trong trường hợp phát sinh các nghi vấn lừa đảo liên quan đến dịch vụ của VPBank, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1900545415 hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch để được hỗ trợ kịp thời.

Lời khuyên cho các gia đình có trẻ sơ sinh: Tuyệt đối không chủ quan trước những cuộc gọi từ người này

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân có nhu cầu đi du học

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ

Học người Nhật cách ăn sữa chua tăng cả chục lần dinh dưỡng, nuôi lợi khuẩn: Nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"

07:55 , 09/05/2026
07:50 , 09/05/2026
07:39 , 09/05/2026
07:23 , 09/05/2026

