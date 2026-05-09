Học người Nhật cách ăn sữa chua tăng cả chục lần dinh dưỡng, nuôi lợi khuẩn: Nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"

Bác sĩ Daisuke Ito cho biết, hệ tiêu hóa chứa đến 70% tế bào miễn dịch của cơ thể. Sữa chua dù tốt nhưng nếu ăn đơn độc, lợi khuẩn rất dễ bị tiêu diệt bởi axit dạ dày trước khi kịp phát huy tác dụng. Trong khi đó, nếu biết kết hợp thực phẩm một cách thông minh, món sữa chua sẽ vừa ngon miệng vừa tăng gấp cả chục lần giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe. Ông thường thêm 2 thứ "quen nhẵn mặt" này vào sữa chua, tôi đã học theo và thầm cảm thán "giá như mình biết sớm hơn":

1. Kết hợp cùng mật ong

Sự kết hợp giữa sữa chua và mật ong tạo nên cơ chế "synbiotics". Tức là phối hợp giữa lợi khuẩn sống (probiotics) và thức ăn cho lợi khuẩn (prebiotics).

Bác sĩ Daisuke giải thích, mật ong chứa các oligosaccharide, loại đường này không bị phân hủy bởi axit dạ dày hay enzyme tiêu hóa. Khi xuống đến đại tràng, chúng trở thành nguồn năng lượng dồi dào giúp lợi khuẩn sinh sôi với tốc độ chóng mặt, tăng gấp nhiều lần khả năng bám trụ. Nhờ đó, hàng rào miễn dịch đường ruột được củng cố, hỗ trợ cơ thể ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp hiệu quả hơn hẳn việc chỉ ăn sữa chua đơn thuần.

- Cách làm: Chuẩn bị một hũ sữa chua không đường, sau đó thêm vào khoảng 1 đến 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

- Lưu ý: Hãy khuấy đều để mật ong hòa quyện hoàn toàn, tạo môi trường bảo vệ cho các tế bào lợi khuẩn trước khi thưởng thức. Đừng cho nhiều mật ong kẻo phản tác dụng.

2. Thêm trái cây tươi

Có cùng kiểu kết hợp sữa chua với trái cây tươi giống bác sĩ nội khoa Daisuke, bác sĩ tiêu hóa người Nhật Yoshimasa Goto nhấn mạnh đây là "bữa sáng hoàn hảo".

Yoshimasa giải thích, chất xơ hòa tan (pectin) từ trái cây tươi chính là "giá thể" để lợi khuẩn bám vào và định cư lâu dài trong niêm mạc ruột thay vì bị đào thải nhanh chóng. Khi kết hợp sữa chua với trái cây, bạn không chỉ nhận được lợi khuẩn mà còn được bổ sung thêm vitamin, khoáng chất và sắt . Sự cộng hưởng này giúp quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra trơn tru, giúp cơ thể tỉnh táo và bớt mệt mỏi vào buổi sáng.

Bác sĩ Daisuke nói thêm, điểm đặc biệt của kiểu ăn "cũ nhưng vàng" này là chất chống oxy hóa trong trái cây còn bảo vệ lợi khuẩn khỏi các gốc tự do, duy trì mật độ vi khuẩn có lợi ở mức cao nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều:

- Loại trái cây ưu tiên: Nên chọn các loại quả ít ngọt, có chỉ số đường huyết thấp như việt quất, dâu tây, kiwi hoặc táo xanh để tránh gây áp lực lên gan.

- Lượng ăn: Sử dụng khoảng nửa bát nhỏ trái cây cắt miếng cho mỗi lần ăn. Việc dùng trái cây tươi sẽ giúp bạn tận dụng tối đa chất xơ thô, thứ mà mứt hoa quả đóng hộp đã bị loại bỏ hoàn toàn trong quá trình chế biến.

Ăn sữa chua vào thời điểm nào là tốt nhất?

Nếu bạn chọn sữa chua làm bữa sáng, hãy nhớ bổ sung thêm mật ong và trái cây hoặc các loại hạt để tạo thành một bữa ăn hoàn chỉnh. Sự kết hợp này cung cấp đủ chất xơ, protein và năng lượng, giúp "đánh thức" hệ tiêu hóa mà không gây nặng bụng. Tuy nhiên, nếu bạn đã ăn bữa sáng kiểu khác, hãy đợi khoảng 30 phút sau mới dùng sữa chua. Đây là lúc độ pH trong dạ dày ổn định nhất, giúp lợi khuẩn không bị tiêu diệt bởi axit dạ dày và dễ dàng di chuyển xuống đường ruột để phát huy tác dụng.

Ngoài ra, bữa phụ buổi chiều vào khoảng 15 giờ cũng là thời điểm lý tưởng để thưởng thức món ăn này. Một hũ sữa chua kèm trái cây ít ngọt sẽ giúp bù đắp năng lượng kịp thời khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, đồng thời giúp ổn định đường huyết, tránh cảm giác thèm ăn vặt quá mức trước bữa tối.

Những ai nên hạn chế hoặc không nên ăn sữa chua?

Người đang bị viêm loét dạ dày nặng, đau bụng hoặc gặp các vấn đề về đường ruột cấp tính nên tạm thời tránh xa sữa chua. Các axit hữu cơ tự nhiên trong sữa chua có khả năng làm tăng nồng độ axit dịch vị, dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày khiến các cơn đau trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn đang bị tiêu chảy, việc nạp thêm lợi khuẩn lúc này có thể khiến hệ tiêu hóa bị "quá tải", gây đầy hơi và khó chịu.

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, xơ vữa động mạch hoặc viêm tuyến tụy, việc chọn loại sữa chua là cực kỳ quan trọng. Bạn nên tuyệt đối tránh các loại sữa chua có đường hoặc chứa nhiều hương liệu, chất bảo quản vì chúng có thể làm đường huyết tăng vọt đột ngột. Thay vào đó, hãy chỉ sử dụng sữa chua nguyên chất không đường, kết hợp cùng các loại quả ít ngọt để đảm bảo an toàn cho hệ thống mạch máu và giảm áp lực thải độc cho gan.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Eating Well