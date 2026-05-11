Sai lầm lớn nhất khi mua vàng không phải là mua đắt

Một điều khá thú vị là càng mua vàng lâu, nhiều người lại càng bớt phản ứng với những biến động ngắn hạn. Không phải vì họ không quan tâm giá nữa, mà vì họ hiểu thị trường lúc nào cũng sẽ có những giai đoạn tăng rất mạnh rồi lại điều chỉnh, có lúc ai cũng bàn chuyện mua vàng nhưng cũng có thời điểm gần như không ai nhắc tới.

Nếu lần nào thị trường biến động cũng khiến mình phải thay đổi quyết định, việc mua vàng sẽ rất dễ trở thành một chuỗi cảm xúc lên xuống liên tục.

Cảm giác muốn làm gì đó thường xuất hiện mạnh nhất lúc thị trường nóng lên

Khi giá tăng liên tục, rất nhiều người bắt đầu thấy sốt ruột. Người chưa mua thì sợ mình chậm hơn người khác. Người đã mua lại nghĩ có nên mua thêm không. Những lúc như vậy, cảm giác đứng yên thường khó hơn hành động. Chỉ cần mở mạng xã hội hoặc đọc tin tức vài phút là đã có thể thấy rất nhiều câu chuyện về giá vàng, về lời lỗ, về dự đoán thị trường. Điều này dễ tạo ra cảm giác nếu mình không làm gì thì đang bỏ lỡ một cơ hội nào đó.

Nhưng không phải biến động nào cũng cần phản ứng

Một kinh nghiệm mà nhiều người mua vàng lâu năm thường nhắc đến là không phải lúc nào thị trường biến động cũng cần mình thay đổi kế hoạch. Có những giai đoạn tốt nhất là giữ nguyên những gì mình đã tính trước. Không mua thêm chỉ vì giá đang tăng. Cũng không bán vội chỉ vì thấy thị trường bắt đầu rung lắc vài phiên. Vì càng thay đổi liên tục theo thị trường, quyết định càng dễ bị cảm xúc kéo đi.

Ảnh minh hoạ

Không phải thời điểm mua sai, mà quyết định sau đó mới sai

Ban đầu, kế hoạch của nhiều người thường khá rõ ràng. Chỉ dành một khoản tiền nhất định, mua để tích lũy và không quá áp lực chuyện lời lỗ ngắn hạn. Nhưng khi thị trường sôi động hơn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đã nói chỉ mua một phần nhưng lại muốn tăng thêm vì thấy giá còn lên. Đã xác định giữ dài hơn nhưng vừa có lời lại muốn bán sớm. Những thay đổi nhỏ này lặp lại nhiều lần sẽ khiến toàn bộ kế hoạch ban đầu bị lệch đi lúc nào không nhận ra.

Càng theo dõi giá liên tục, đầu óc càng khó ổn định

Một thói quen rất phổ biến là kiểm tra giá nhiều lần trong ngày khi thị trường bắt đầu biến động mạnh. Việc này tạo cảm giác mình đang theo sát thị trường hơn, nhưng đồng thời cũng khiến tâm lý bị kéo theo từng nhịp tăng giảm nhỏ.

Sáng thấy giá tăng thì muốn mua thêm. Chiều thấy giảm nhẹ lại bắt đầu phân vân có nên bán. Chỉ trong một ngày, suy nghĩ đã thay đổi rất nhiều lần. Người mua vàng lâu năm thường cố tránh để mình rơi vào trạng thái đó. Họ vẫn theo dõi thị trường, nhưng không để việc xem giá liên tục làm thay đổi kế hoạch của mình quá nhiều.

Không làm gì không có nghĩa là bỏ mặc thị trường

Nhiều người nghĩ phải liên tục hành động mới là đang kiểm soát tốt. Nhưng thực tế, có những giai đoạn càng phản ứng nhiều càng dễ rối. Việc không làm gì trong một số thời điểm đơn giản là giữ nguyên quyết định đã được tính trước, thay vì thay đổi chỉ vì cảm xúc nhất thời. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là thứ rất khó giữ khi xung quanh ai cũng đang bàn chuyện giá tăng hay giảm mỗi ngày.

Giữ được sự ổn định thường khó hơn việc đoán đúng giá

Sau nhiều năm mua vàng, nhiều người nhận ra họ không cần lúc nào cũng phải hành động để cảm thấy mình đang làm đúng. Điều quan trọng hơn là giữ được cách mua đủ ổn định, không để thị trường kéo quyết định đi quá xa khỏi kế hoạch ban đầu. Vì cuối cùng, điều khiến nhiều người mệt khi mua vàng không hẳn là giá biến động, mà là cảm giác liên tục phải nghĩ xem mình có nên làm gì tiếp theo hay không.