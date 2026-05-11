Cả nhà cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ra 3 "sát thủ" trốn trong tủ lạnh: Nhiều người sửng sốt vì… quen quá!

Nhiều gia đình hiện đại đang mắc sai lầm khi coi chiếc tủ lạnh như một thiết bị "vạn năng". Có thứ gì cần bảo quản cũng vứt vào đó và tin rằng nó sẽ tươi ngon lâu, để nhiều ngày ăn vẫn an toàn. Trước khi cả gia đình phát hiện ung thư gan, anh Tôn (Trung Quốc) cũng từng nghĩ như vậy. Để rồi đến khi hối hận cũng không kịp nữa.

Anh Tôn năm nay ngoài 40 tuổi, vốn có một cuộc sống bình dị bên vợ và con trai. Khoảng hai tháng gần đây, anh bắt đầu khổ sở vì tình trạng da mẩn ngứa, vàng vọt và nổi mụn trứng cá dày đặc. Khi thấy vợ và con trai cũng có triệu chứng tương tự, gia đình chỉ đơn giản cho rằng khu chung cư mình ở quá cũ nên nguồn nước có vấn đề. Họ tự mua thuốc bôi ngoài da mà không hề hay biết mầm mống ung thư gan đang âm thầm tàn phá cơ thể từ bên trong.

Đến khi cơn ngứa ảnh hưởng tới công việc, anh Tôn là người đi thăm khám đầu tiên. Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ da liễu kiểm tra xong lập tức chuyển anh Tôn đến Khoa Gan mật tụy vì nghi ngờ có dấu hiệu bất thường về nội tạng.

Sau khi tiến hành sinh thiết, kết quả chẩn đoán khiến anh ngã quỵ: anh đã mắc ung thư gan giai đoạn 3. Đau lòng hơn, khi vợ và con trai anh đến kiểm tra theo yêu cầu của bác sĩ, cả hai cũng nhận kết quả tương tự với căn bệnh ung thư gan đang ở những giai đoạn sớm hơn. Tất cả là tại thói quen dùng tủ lạnh và bảo quản thực phẩm sai cách đã nuôi lớn 3 "sát thủ" gây ung thư trong tủ lạnh gia đình. Đáng lo là nó cũng chẳng hề hiếm gặp ở tủ lạnh những gia đình khác:

1. Rau xanh nấu chín để qua đêm

Gia đình anh Tôn có thói quen nấu sẵn đồ ăn từ tối hôm trước, sau đó bảo quản trong tủ lạnh để mang đi làm vào sáng hôm sau. Thậm chí, các loại rau xanh thừa cũng được đậy kín và ăn dần trong nhiều ngày. Đây chính là sai lầm phổ biến nhất làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Các bác sĩ phân tích rằng, rau xanh sau khi nấu chín và để qua đêm sẽ sản sinh ra hàm lượng nitrit rất lớn do quá trình oxy hóa.

Khi chất này đi vào cơ thể, nitrit sẽ kết hợp với các protein tạo thành nitrosamine, một độc tố cực mạnh gây tổn thương tế bào gan và làm suy giảm chức năng gan nhanh chóng. Nếu thói quen này lặp lại thường xuyên, quá trình viêm nhiễm sẽ biến chuyển thành ung thư gan. Ngoài ra, việc hâm nóng lại rau xanh lần hai cũng phá hủy hoàn toàn các dưỡng chất như vitamin và axit folic, biến thực phẩm bổ dưỡng thành "thuốc độc" đe dọa hệ tiêu hóa và gan.

2. Mộc nhĩ ngâm nước quá lâu

Một thói quen khác khiến cả gia đình anh Tôn mắc ung thư gan chính là việc ngâm mộc nhĩ quá lâu. Để tiện lợi, vợ anh thường ngâm một lượng lớn mộc nhĩ khô trong hộp chứa nước rồi cất vào tủ lạnh dùng dần trong nhiều ngày. Các bác sĩ tại Khoa Gan mật tụy cảnh báo rằng mộc nhĩ khô vốn không có độc, nhưng nếu ngâm quá 8 tiếng, nó sẽ biến chất và trở thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi.

Quá trình này sinh ra độc tố BKA, axit mycolic và đặc biệt là aflatoxin, một chất gây ung thư gan hàng đầu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo. Độc tố aflatoxin có khả năng chịu nhiệt cực cao, không thể bị tiêu diệt hoàn toàn qua việc nấu nướng thông thường. Việc tích tụ chất này lâu ngày trong cơ thể chính là "ngòi nổ" trực tiếp dẫn đến sự hình thành của các khối u ung thư gan ác tính.

3. Quả hạch và các loại hạt nấm mốc

Dù kinh tế không dư dả, gia đình anh Tôn vẫn cố gắng mua các loại hạt giàu dinh dưỡng như óc chó, hạnh nhân hay hạt điều để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, họ lại bảo quản chúng trong tủ lạnh ẩm ướt trong thời gian quá dài. Khi thấy các loại hạt này thay đổi mùi vị hoặc xuất hiện dấu hiệu nấm mốc, vì tiếc tiền nên họ vẫn nhắm mắt sử dụng. Đây chính là con đường ngắn nhất dẫn cả gia đình đến căn bệnh ung thư gan.

Bác sĩ cho biết, môi trường ẩm trong tủ lạnh là điều kiện lý tưởng để nấm mốc phát triển trên các loại hạt này, sản sinh ra nồng độ aflatoxin đậm đặc. Đối với những người đã có tiền sử viêm gan hoặc chức năng gan suy yếu, việc tiêu thụ các loại hạt mốc này sẽ đẩy nhanh quá trình tiến triển thành ung thư gan.

Sự hối hận của gia đình anh Tôn khi phát hiện ra sai lầm này đã quá muộn màng, nhưng câu chuyện của họ là bài học đắt giá cho cộng đồng. Đừng coi tủ lạnh là nơi bảo quản thực phẩm vĩnh cửu nếu không muốn rước bệnh ung thư gan vào thân!