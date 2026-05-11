Chặng nước rút nghẹt thở: Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt bứt phá, “dắt tay” chiếm lĩnh 2 ngôi đầu

Tính đến 10h ngày 11/5, Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt tăng tốc mạnh mẽ, nắm giữ ngôi đầu bảng ở cả “Đại hội đồng cổ đông ấn tượng” lẫn “Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất” tại AGM Awards 2026. Cuộc đua vì thế càng trở nên kịch liệt và khó đoán hơn bao giờ hết khi bước vào giai đoạn nước rút.

Cú bứt phá ngoạn mục của Vingroup

Ở hạng mục Đại hội đồng cổ đông ấn tượng do nhà đầu tư bình chọn, Vingroup đã tạo ra khoảng cách rất lớn so với các đối thủ khi vươn lên vị trí số 1 với 43.165 lượt bình chọn.

So với nhóm bám đuổi, mức chênh lệch hiện tại là rất rõ rệt. Masan Group vốn là cái tên từng bất ngờ vươn lên dẫn đầu trước đó, hiện đứng thứ hai với 31.440 lượt, kém hơn tới hơn 11.000 vote.

Hòa Phát giữ vị trí thứ ba với 24.595 lượt, trong khi SSI (21.808 lượt), FPT (18.372 lượt) và Thế Giới Di Động - MWG (17.531 lượt) tiếp tục duy trì thứ hạng phía sau.

Diễn biến này cho thấy Vingroup đã có cú “tăng tốc” ấn tượng trong giai đoạn quyết định, không chỉ lấy lại vị trí dẫn đầu mà còn nhanh chóng nới rộng khoảng cách, tạo lợi thế đáng kể trước thời điểm “chốt sổ”.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên dẫn đầu hạng mục lãnh đạo

Không chỉ ở cấp doanh nghiệp, cuộc đua cá nhân cũng chứng kiến sự thay đổi lớn. Ở hạng mục Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất do NĐT bình chọn, ông Phạm Nhật Vượng đã vươn lên vị trí số 1 với 54.898 lượt bình chọn.

Đây là bước ngoặt đáng chú ý khi trước đó vị trí dẫn đầu thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, ông Vượng đã vượt lên và tạo khoảng cách nhất định.

Theo sau là bà Đặng Huỳnh Ức My (AgriS) với 50.597 lượt, tiếp tục bám sát ở vị trí thứ hai. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) hiện đứng thứ ba với 44.786 lượt, vẫn duy trì sức cạnh tranh lớn trong nhóm dẫn đầu.

Ở các vị trí tiếp theo, ông Nguyễn Đăng Quang (Masan) đạt 28.019 lượt, ông Trần Hùng Huy (ACB) có 19.858 lượt, trong khi các lãnh đạo như bà Nguyễn Bạch Điệp (FPT Retail), ông Trương Gia Bình (FPT), ông Nguyễn Duy Hưng (SSI), ông Trần Đình Long (Hòa Phát) và ông Nguyễn Đức Tài (MWG) tiếp tục bám đuổi phía sau.

Chỉ còn hơn 100 giờ “nước rút”

Những diễn biến mới nhất cho thấy AGM Awards 2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Chỉ trong vài ngày, cục diện ở cả hai hạng mục quan trọng đã thay đổi rõ rệt, với sự vươn lên mạnh mẽ của Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng.

Điều đáng chú ý là dù khoảng cách đã được nới rộng ở một số vị trí, nhưng cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. Với tốc độ gia tăng lượt bình chọn nhanh chóng trong những ngày cuối, mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra.

AGM Awards năm nay đã cho thấy sức nóng đặc biệt khi quyền quyết định nằm trong tay cộng đồng nhà đầu tư. Khi thời gian không còn nhiều, các ứng viên bắt đầu tăng tốc tối đa và ngày càng nhiều nhà đầu tư “chốt” lựa chọn cuối cùng. Cú bứt phá của Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng cũng trở thành tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh đang đạt đến đỉnh điểm kịch tính.

AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng VIOD tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức Đại hội cổ đông minh bạch, hiệu quả và sáng tạo. Giải thưởng ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu nâng hạng, qua đó trở thành một thước đo uy tín giúp nhận diện những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị tiêu biểu trên thị trường như AgriS, LPBank, SHB, Vingroup, Techcombank, Đạm Phú Mỹ (DPM)... và nhiều doanh nghiệp uy tín khác, góp phần thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững. của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Xem thêm tư liệu về AGM Awards hoặc liên hệ Ms Linh (CafeF): 0847 611 565



