Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn đàn về niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI đang diễn ra sáng nay: Đen xuất hiện lịch lãm, Bảo Ngọc giản dị mà nổi bần bật

Theo Mai Chi | 12-05-2026 - 10:32 AM | Lifestyle

Với sự góp mặt của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, trong đó có Đen và Bảo Ngọc, sự kiện không chỉ mang tính chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về an toàn mạng số tới đông đảo công chúng.

Ngày 12/5/2026, Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 chính thức diễn ra tại khách sạn The Ascott, Tây Hồ, Hà Nội với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” . Bên cạnh sự góp mặt của nhiều lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - công nghệ, sự xuất hiện của ca sĩ Đen và Hoa hậu Bảo Ngọc cũng thu hút sự chú ý.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đen lựa chọn phong cách lịch lãm với bộ vest tối màu, giữ hình ảnh giản dị nhưng chỉn chu quen thuộc. Nam rapper không cầu kỳ về ngoại hình nhưng vẫn tạo thiện cảm nhờ thần thái điềm tĩnh và phong cách gần gũi.

Trong khi đó, Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện với trang phục thanh lịch, tối giản. Người đẹp ghi điểm nhờ vóc dáng cao nổi bật, thần thái tự tin cùng nhan sắc rạng rỡ. Dù không lựa chọn trang phục cầu kỳ, Bảo Ngọc vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm tại khu vực thảm đỏ sự kiện.

Đen xuất hiện tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng có mặt sáng nay trong sự kiện với chủ đề Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI.

Việc Đen và Bảo Ngọc tham dự một diễn đàn chuyên sâu về tài chính số và AI cho thấy những chủ đề liên quan đến chuyển đổi số, bảo mật dữ liệu hay an toàn giao dịch đang ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi, không chỉ trong giới công nghệ - tài chính mà còn lan tỏa đến lĩnh vực giải trí.

Là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ được xem như thông điệp tích cực về việc nâng cao nhận thức liên quan đến an toàn số và trách nhiệm sử dụng công nghệ trong đời sống hiện đại.

Các nghệ sĩ chăm chú theo dõi chia sẻ đến từ các lãnh đạo, khách mời trong chương trình.

Digital Trust in Finance 2026 do Liên minh Niềm tin số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Diễn đàn năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao như Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ.

Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và bền vững, đồng thời củng cố niềm tin của người dùng trong môi trường số.

Với sự góp mặt của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng, trong đó có Đen và Bảo Ngọc, sự kiện không chỉ mang tính chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về an toàn số tới đông đảo công chúng.

Không gian tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026.

Theo Mai Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tháng 6, người Việt du lịch quốc gia này sẽ phải trả thêm phí, áp dụng tại các sân bay sau

Từ tháng 6, người Việt du lịch quốc gia này sẽ phải trả thêm phí, áp dụng tại các sân bay sau Nổi bật

Chi 108 triệu đồng cải tạo căn hộ 42m²: Gia đình 3 người bỏ hẳn 1 phòng ngủ để đổi lấy điều nhiều người ở chung cư đang thiếu

Chi 108 triệu đồng cải tạo căn hộ 42m²: Gia đình 3 người bỏ hẳn 1 phòng ngủ để đổi lấy điều nhiều người ở chung cư đang thiếu Nổi bật

Quán bún bò 115k/ bát chỉ bán 3 tiếng, đạt 4,9 sao của cựu nghiên cứu viên Harvard đã đóng cửa

Quán bún bò 115k/ bát chỉ bán 3 tiếng, đạt 4,9 sao của cựu nghiên cứu viên Harvard đã đóng cửa

10:15 , 12/05/2026
Quỳnh Nga - Việt Anh đã không còn giấu diếm

Quỳnh Nga - Việt Anh đã không còn giấu diếm

10:12 , 12/05/2026
Dạo này nhiều người có thói quen cho đồ vào "giỏ hàng" rồi để đó

Dạo này nhiều người có thói quen cho đồ vào "giỏ hàng" rồi để đó

09:56 , 12/05/2026
Gia đình 4 người rời Hà Nội vào miền Tây: Có lúc trắng tay sau 2 lần làm ăn thất bại, giờ đã mua được nhà riêng

Gia đình 4 người rời Hà Nội vào miền Tây: Có lúc trắng tay sau 2 lần làm ăn thất bại, giờ đã mua được nhà riêng

09:50 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên