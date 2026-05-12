Nam NSƯT sống hạnh phúc bên vợ và 2 quý tử: Sở hữu cơ ngơi 10 tỷ ở Hà Nội, chi tiền tỷ để sửa nhà chuẩn style Nhật

NSƯT Thái Sơn sinh năm 1983, là nghệ sĩ chèo tài năng đồng thời là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng cả trên sân khấu lẫn phim truyền hình. Một trong những vai diễn được khán giả chú ý nhất là vai ông Bình trong bộ phim giờ vàng VTV Cha tôi, người ở lại.

Với những nỗ lực bền bỉ trong nghề, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú ở tuổi 40, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được danh hiệu này. Không chỉ có sự nghiệp ổn định, nam nghệ sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và hai con trai. Hiện gia đình anh đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Không gian sống gây chú ý khi được nam nghệ sĩ đầu tư khoản tiền tỷ để cải tạo lại toàn bộ sau khi nhận nhà. Từ một căn hộ có thiết kế phổ thông, cơ ngơi nay “lột xác” với phong cách Nhật Bản sang trọng, ấm áp và tối ưu công năng sử dụng.

Căn hộ của NSƯT Thái Sơn trước khi cải tạo

Căn hộ của NSƯT Thái Sơn có diện tích khoảng 150m², gồm phòng khách, bếp và 3 phòng ngủ. Trước khi được làm mới, không gian mang phong cách khá phổ thông với cách bố trí công năng đã cũ, không còn phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện tại. Dù sở hữu diện tích rộng, căn hộ vẫn tạo cảm giác khá chật do hệ tủ kệ lưu trữ chưa được sắp xếp hợp lý, đồ đạc nhiều nhưng thiếu sự tối ưu. Các khu vực trong nhà chưa có sự liên kết về màu sắc và phong cách, khiến tổng thể thiếu điểm nhấn và chưa thể hiện rõ dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Sau khi cải tạo

Sau khi mạnh tay đầu tư công sức và tiền bạc để sửa sang lại toàn bộ không gian sống, căn hộ gần 10 tỷ của gia đình NSƯT Thái Sơn đã thay đổi hoàn toàn. Ngôi nhà hiện mang phong cách Nhật Bản với cảm giác ấm áp, tối giản nhưng vẫn rất tinh tế và tiện nghi.

Khu vực phòng khách trở thành điểm nhấn nổi bật nhờ hệ sàn nâng đa năng Kamachi giúp tối ưu diện tích sử dụng, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng và thoáng mắt hơn. Không gian được kết hợp cùng sofa thấp, bàn trà kiểu Nhật và hệ kệ tủ trưng bày thiết kế đồng bộ, mang đến tổng thể hài hòa và thư giãn. Đây cũng là góc mà nam nghệ sĩ yêu thích nhất và thường xuyên sử dụng để nghỉ ngơi, tiếp khách hoặc sinh hoạt cùng gia đình.

Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế liên thông với phòng khách, tạo cảm giác rộng rãi và kết nối hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Không gian sử dụng tông nâu ấm làm chủ đạo, kết hợp hệ tủ màu trắng hài hòa, mang lại cảm giác hiện đại, gần gũi và ấm cúng. Đây là nơi bà xã của NSƯT Thái Sơn thoải mái chuẩn bị những bữa cơm gia đình sau những ngày nam nghệ sĩ bận rộn với công việc trên sân khấu.

NSƯT Thái Sơn thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, mỗi không gian đều mang cảm giác thư thái, gọn gàng và đón ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa sổ thoáng đãng. Phòng ngủ của hai vợ chồng gây ấn tượng với cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn sáng và rộng hơn. Hệ đèn LED âm trần kết hợp cùng sàn nhà tạo hiệu ứng ấm áp, hiện đại nhưng vẫn nhẹ nhàng đúng tinh thần Nhật Bản.

Phòng của con được bố trí 2 cửa sổ để tăng độ thông thoáng và lấy sáng tốt hơn. Nội thất trong phòng được tối ưu nhằm cân bằng giữa khu vực nghỉ ngơi và góc học tập, giúp không gian luôn gọn gàng và tiện dụng. Ngoài ra, căn hộ còn có thêm một phòng dành cho người thân hoặc bạn bè khi ghé chơi. Dù diện tích không quá lớn nhưng vẫn được bài trí chỉn chu, đẹp mắt, đi kèm cửa sổ nhỏ giúp căn phòng luôn thoáng và dễ chịu.