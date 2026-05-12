Cấm tuyệt đối 1 LOẠI hình du lịch được nhiều người yêu thích tại vườn Quốc Gia nổi tiếng

Những năm gần đây, trekking là loại hình du lịch khám phá thiên nhiên, băng rừng vượt núi ngày càng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo người mọi người tham gia từ trẻ đến già. Tuy nhiên, tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hoạt động này đang được cảnh báo và không được tổ chức tự phát do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đồng thời có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Trekking đang trở thành hoạt động khám phá thiên nhiên được nhiều người yêu thích trong những năm gần đây (Ảnh minh họa)

Theo thông báo từ Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Yang Sin, hiện các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm trong rừng vẫn đang trong quá trình khảo sát, quản lý và chưa mở cửa chính thức đối với các hoạt động trekking tự phát. Người dân, du khách tự ý tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng trong rừng khi chưa được cho phép có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 146/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phạt từ 4-6 triệu đồng áp dụng với hành vi tổ chức tham quan, du lịch trong rừng mà chưa được chủ rừng cho phép. Trong khi đó, hành vi tổ chức nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có thể bị phạt từ 6-10 triệu đồng.

Theo báo Dân Việt, Chư Yang Sin từ lâu được xem là một trong những cung trekking khắc nghiệt và thử thách bậc nhất Tây Nguyên. Với độ cao 2.442m, đây là ngọn núi cao nhất khu vực, nằm trong Vườn quốc gia Chư Yang Sin – nơi được ví như “lá phổi xanh” của vùng đất đỏ bazan. Không chỉ nổi tiếng bởi độ cao, Chư Yang Sin còn gây ấn tượng với địa hình hiểm trở, rừng già nguyên sinh dày đặc cùng hệ sinh thái đa dạng. Hành trình chinh phục đỉnh núi phải băng qua nhiều đoạn dốc dựng đứng, suối sâu, rừng rậm và những khu vực có thời tiết thay đổi nhanh, được xem là thử thách lớn với những người yêu thích trekking khám phá. Trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài đăng chia sẻ trải nghiệm chinh phục đỉnh Chư Yang Sin, săn mây xuyên rừng hay cắm trại giữa rừng sâu. Một số đơn vị du lịch thậm chí còn quảng bá các tour trekking “hoang sơ”, “nguyên bản”, thu hút lượng lớn người trẻ tìm đến khám phá. Thông thường, hành trình trekking Chư Yang Sin kéo dài khoảng 2 ngày 1 đêm, đòi hỏi người tham gia có sức bền, kỹ năng sinh tồn và khả năng thích nghi tốt. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp hoang sơ với biển mây, bình minh trên đỉnh núi và không gian gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị lại là lý do khiến nơi đây ngày càng thu hút nhiều du khách tìm đến trải nghiệm.

Hơn nữa, khu vực này có địa hình rất phức tạp, nhiều dốc cao, rừng sâu, thời tiết thay đổi nhanh và nhiều vùng nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Trên thực tế, từng có những vụ việc đáng tiếc xảy ra liên quan đến hoạt động du lịch mạo hiểm tại khu vực này. Theo báo Công an Nhân dân, năm 2023, khi tham gia leo núi dã ngoại khám phá Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, một du khách trong lúc rửa tay bên bờ suối đã không may trượt chân rơi xuống nước, bị cuốn trôi, tử vong.

Không chỉ là vấn đề an toàn, hoạt động trekking tự phát còn được cho là có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái rừng đặc dụng. Việc xả rác, đốt lửa trại, mở đường mòn trái phép hay tác động vào môi trường sống tự nhiên có thể làm tổn hại tới nhiều loài động, thực vật quý hiếm đang được bảo tồn tại đây.

Ban quản lý khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm theo quy định (Ảnh: Vườn Quốc Gia Chư Yang Sin - Chu Yang Sin National Park)

Trong bối cảnh xu hướng du lịch khám phá thiên nhiên ngày càng phát triển, câu chuyện tại Chư Yang Sin cũng cho thấy bài toán cân bằng giữa trải nghiệm du lịch và bảo tồn hệ sinh thái đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các hoạt động trekking cần được tổ chức bài bản, có kiểm soát, giới hạn số lượng khách và tuân thủ quy định bảo tồn sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và giữ an toàn chop chính người tham gia.