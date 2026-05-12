Tôi từng nghĩ ban công mở sẽ đẹp và chill hơn rất nhiều - cho đến khi sống chưa đầy 1 năm đã muốn làm lại từ đầu: Đây là sai lầm nhiều gia đình đang mắc khi sửa nhà

"Ban công mà xây kín thì còn gì là ban công nữa?"

Khi sửa căn hộ mới, tôi từng là người phản đối quyết liệt chuyện xây kín ban công.

Cả gia đình đều khuyên nên lắp hệ cửa kín để tránh mưa gió, chống bụi và tận dụng thêm diện tích sử dụng. Nhưng lúc đó, tôi lại thấy kiểu ban công mở mới thực sự đẹp.

Tôi thích cảm giác:

- Sáng mở cửa đón nắng

- Chiều ngồi hóng gió

- Trồng vài chậu cây xanh

- Tối nhìn thành phố lên đèn

Tôi nghĩ: "Nếu bịt kín hết thì khác gì nối thêm một phần phòng khách?".

Vì thế, dù mọi người phản đối, tôi vẫn quyết giữ nguyên ban công mở.

Thời gian đầu chuyển đến, đúng là rất thích.

Nhà sáng hơn hẳn, gió lưu thông tốt, cảm giác sống thoáng và dễ chịu hơn nhiều so với những căn hộ kín mít trước đây.

Nhưng rồi chỉ chưa đầy một năm sau, tôi bắt đầu hiểu vì sao rất nhiều người sau khi nhận nhà lại lập tức đi xây kín ban công.

Ban công mở đẹp thật, nhưng mùa mưa mới là "bài kiểm tra" thực sự

Nếu chỉ sống vào mùa nắng, có lẽ tôi vẫn sẽ khen thiết kế này hết lời.

Nhưng khi bước vào mùa mưa, mọi bất tiện bắt đầu xuất hiện.

Nước mưa tạt thẳng vào nhà

Những hôm mưa lớn, nước tạt gần như khắp khu vực ban công.

Các chậu cây phải bê vào trong. Quần áo đang phơi phải chạy đi gom vội. Có hôm mưa kéo dài nhiều ngày, sàn nhà luôn trong tình trạng ẩm ướt.

Điều khó chịu nhất là hơi ẩm bắt đầu lan vào phòng khách. Tường dễ có cảm giác "đổ mồ hôi", nền nhà lạnh và bí hơn hẳn.

Máy giặt, tủ đồ đều trở thành "nỗi lo"

Ban đầu tôi định tận dụng ban công làm khu giặt phơi. Nhưng sau vài trận mưa lớn, tôi mới thấy đây là quyết định khá mệt.

- Máy giặt phải che chắn liên tục

- Đồ đạc dễ ẩm

- Tủ gỗ nhanh xuống cấp

- Khu vực chứa đồ gần như không khả thi nếu không dùng vật liệu chống nước

Cuối cùng, muốn làm đẹp và bền lại phải chuyển sang dùng nhôm hoặc vật liệu chống ẩm – đồng nghĩa chi phí tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, những nhà xây kín ban công gần như không gặp các vấn đề này.

Có con nhỏ mới thấy chuyện an toàn quan trọng đến mức nào

Một điều tôi không nghĩ tới lúc đầu là cảm giác bất an khi trẻ nhỏ chơi gần ban công. Trẻ con vốn hiếu động và tò mò. Chỉ cần thấy con chạy ra gần lan can là người lớn đã phải để mắt liên tục.

Sau này tôi mới hiểu vì sao nhiều gia đình có con nhỏ gần như mặc định sẽ xây kín ban công khi cải tạo nhà.

Lớp cửa kính không chỉ giúp chắn mưa, chắn bụi mà còn tạo cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Đặc biệt với những căn hộ ở tầng cao, yếu tố này gần như quan trọng hơn cả chuyện thẩm mỹ.

Điều khiến tôi "đuối" nhất: Bụi và việc lau dọn

Ban công mở đồng nghĩa với việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Và điều đó kéo theo rất nhiều chuyện nhỏ nhưng cực tốn công:

- Bụi vào nhà nhanh hơn

- Sàn bẩn liên tục

- Lá cây, nước mưa, côn trùng xuất hiện thường xuyên

- Phải lau chùi gần như mỗi ngày

Có hôm vừa dọn sạch buổi sáng, chiều đã thấy bụi bám một lớp mỏng. Nếu nhà gần đường lớn hoặc khu đông xe cộ thì tình trạng còn rõ hơn nữa.

Trong khi đó, ban công xây kín giúp giảm đáng kể bụi và tiếng ồn từ bên ngoài. Nhiều người chỉ sau vài tháng đã thấy khác biệt rõ rệt về độ sạch và cảm giác dễ chịu trong nhà.

Sống lâu mới thấy: Thêm vài mét vuông cũng rất đáng giá

Điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ nhiều nhất là câu chuyện diện tích sử dụng. Ban công thường chỉ khoảng 4–6m², nghe thì nhỏ nhưng nếu tận dụng tốt lại cực kỳ hữu ích.

Nhiều gia đình hiện nay biến phần diện tích này thành:

- Khu giặt phơi riêng

- Góc đọc sách

- Khu uống trà

- Chỗ tập yoga

- Kho chứa đồ

- Góc làm việc tại nhà

Đặc biệt với các căn hộ diện tích vừa và nhỏ, việc xây kín ban công giúp không gian bên trong rộng rãi hơn đáng kể.

Nhiều nhà còn nối liền ban công với phòng khách để tăng cảm giác thoáng và mở rộng diện tích sử dụng thực tế.

Không có lựa chọn hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp

Sau cùng, tôi nhận ra: Ban công mở không sai. Nó đẹp, thoáng và mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên rất rõ nhưng kiểu thiết kế này thường phù hợp với:

- Người sống một mình

- Nhà ít đồ

- Người có nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa

- Khu vực ít mưa, ít bụi

Còn với những gia đình có con nhỏ hoặc ưu tiên sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, ban công xây kín lại thực tế hơn rất nhiều.

Bởi sau cùng, một căn nhà đẹp chưa chắc là căn nhà khiến bạn sống thoải mái mỗi ngày. Và nhiều khi, chỉ đến lúc ở thật rồi, người ta mới hiểu đâu là thứ phù hợp với cuộc sống của mình.