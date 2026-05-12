Ảnh: Bún ngan Nhàn vắng vẻ sau ồn ào nữ shipper, nhưng khung cảnh ngày hôm sau mới gây bất ngờ

Sau vụ việc nữ shipper lớn tiếng chửi bà chủ bún ngan Nhàn gây xôn xao mạng xã hội trong ngày 10/5, không khí tại quán vào trưa 11/5 được ghi nhận khá trầm lắng hơn thường lệ. Khoảng 11h trưa - khung giờ vốn đông khách nhất trong ngày, quán chỉ lác đác vài người tới ăn. Tại thời điểm ghi nhận, bên trong quán chỉ có khoảng 3 khách đang ngồi dùng bữa.

Khách đến quán chủ yếu phải tự ra khu vực chế biến để gọi món và thanh toán trước. Trong quá trình giao tiếp, bà Nhàn vẫn giữ phong cách quen thuộc nhiều năm nay: nói chuyện ngắn gọn, lạnh lùng, ít niềm nở. Những khách muốn ngồi ở khu vực bên trong thoải mái hơn thường được yêu cầu gọi thêm đồ uống mới được sắp xếp chỗ.

Bên cạnh đó, thái độ giao tiếp của bà chủ quán với shipper và nhân viên sau khi sự việc xảy ra cũng gây chú ý. Trái ngược với sự kiệm lời khi khách order món, một số shipper đến lấy đồ liên tục bị bà thúc giục. Có thời điểm, bà Nhàn còn mất bình tĩnh, to tiếng với nhân viên ngay tại khu vực bán hàng.

Trong lúc trò chuyện với khách quen, bà Nhàn cũng nhiều lần nhắc tới đoạn clip nữ shipper chửi mình đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Bà liên tục thanh minh, kể lại câu chuyện theo góc nhìn cá nhân và cho rằng bản thân bị hiểu sai trong đoạn video viral.

Theo ghi nhận vào trưa 12/5, bún ngan Nhàn đã đông khách trở lại sau một ngày vắng vẻ vì ồn ào trên mạng xã hội. Dù thời tiết nóng nực, nhưng khu vực bên trong quán vẫn gần như kín chỗ. Trong khi đó nhiều người đứng xếp hàng tại quầy order, thậm chí tràn ra cả con ngõ Trung Yên vốn khá chật hẹp. Ngoài khách đến ăn trực tiếp, lượng người mua mang về và shipper tới lấy đơn qua ứng dụng cũng khá đông. Trong quá trình bán hàng, bà Nhàn vẫn nhiều lần lớn tiếng khi trao đổi với nhân viên.

Trước đó, ngày 10/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ shipper lớn tiếng chửi bà chủ quán bún ngan nổi tiếng Hà Nội. Dù nội dung sự việc chưa thực sự rõ ràng, đoạn video ngắn cho thấy sự “lệch nhịp” trong quá trình gọi món giữa hai bên, dẫn đến màn tranh cãi gay gắt.

Điều khiến nhiều người chú ý là thay vì bênh vực bà chủ quán, không ít cư dân mạng lại tỏ ra hả hê khi cho rằng đây là lần hiếm hoi chủ quán “bún chửi” nổi tiếng Hà Nội rơi vào tình huống không thể phản ứng lại. Nguyên nhân xuất phát từ việc suốt nhiều năm qua, bún ngan Nhàn liên tục vướng tranh cãi liên quan đến thái độ phục vụ.

Từ năm 2017, quán từng gây xôn xao khi bị tố mắng một cụ bà chỉ vì gọi bát bún 30.000 đồng, ăn tiết và mọc nhưng không ăn thịt. Theo lời kể của người chứng kiến, bà chủ khi đó đã tỏ thái độ gay gắt, thậm chí nói: “Cháu không cần bán cho bà”.

Trước những tranh cãi xoay quanh phong cách bán hàng bị cho là “như tát nước vào mặt khách”, bà Nhàn từng phủ nhận chuyện cố tình tạo hình ảnh riêng. Bà cho biết: “Tôi chưa bao giờ tạo phong cách gì cả, chỉ có người thật việc thật thôi. Bán hàng lao động vất vả còn tạo cái gì nữa”.

Đến tháng 2/2018, một thực khách khác tiếp tục chia sẻ trải nghiệm không vui khi tới ăn cùng gia đình có trẻ nhỏ. Theo phản ánh, bà chủ tỏ thái độ khó chịu với trẻ em và còn gắt gỏng khi khách phản ứng chậm lúc gọi món. Người này cho biết đã “rơi nước mắt vì tức” rồi bỏ về ngay sau đó.

Năm 2019, mạng xã hội tiếp tục lan truyền clip ghi lại cảnh nhân viên quán “cãi tay đôi” với khách hàng. Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể, đoạn video vẫn khiến dư luận bàn tán vì cách ứng xử bị cho là thiếu chuyên nghiệp.

Đến năm 2024, quán lại bị phản ánh về thái độ phục vụ. Một tài khoản mạng xã hội cho biết dù đã đến từ sớm để ngồi ngoài trời nhằm tránh quy định phải mua nước nếu ngồi trong nhà, người này vẫn bị bà Nhàn yêu cầu đi chỗ khác chờ vì “có 1 suất cô không làm”.

Suốt nhiều năm qua, thái độ bán hàng tại bún ngan Nhàn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Dù vậy, quán vẫn duy trì được lượng khách quen đông đảo. Hiện đoạn clip liên quan tới nữ shipper và bà chủ quán vẫn tiếp tục thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.