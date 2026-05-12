Thuê nhà ở ngoại thành rẻ hơn được 2 triệu, kết cục: Ngày đi làm 24km, tốn thêm 3 triệu/tháng

Thuê nhà ở ngoại thành từng là quyết định mà tôi nghĩ mình đã tính toán rất hợp lý. Tôi chọn thuê một căn studio cách công ty khoảng 12km vì giá rẻ hơn gần 2 triệu đồng mỗi tháng so với khu trung tâm - gần công ty. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: Xa một chút cũng không sao, đi xe máy khoảng 30-40 phút là tới, đổi lại mỗi tháng tiết kiệm được kha khá tiền thuê nhà.

Ai đi thuê nhà ở Hà Nội chắc sẽ hiểu, tìm được căn “rẻ hơn mặt bằng chung” tận 2 triệu đúng là 1 món hời, không dại gì không chốt.

Thế nhưng ở được gần nửa năm, tôi mới nhận ra bài toán này không đơn giản như mình nghĩ. Tiền thuê nhà đúng là giảm, nhưng các chi phí phát sinh lại tăng đột biến, từ tiền đi lại, tiền ăn uống cho tới những khoản mua sắm linh tinh, tính ra mỗi tháng tôi tốn thêm khoảng 3 triệu đồng, chưa kể cảm giác mệt mỏi vì ngày nào cũng dành quá nhiều thời gian ngoài đường.

1. Tiền xe ôm công nghệ tăng vì “thi thoảng lười đi phượt” 24km/ngày

Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ tự đi xe máy mỗi ngày để tiết kiệm. Nhưng thực tế chỉ khoảng một tháng là tôi bắt đầu thấy đuối. Tổng quãng đường đi làm mỗi ngày khoảng 24km, đường thông hè thoáng đã là hơi xa với con gái, đằng này lại còn tắc sáng tắc chiều. Tính ra trung bình mỗi ngày tôi phải dành tới 2 tiếng hoặc hơn cho việc đi lại.

Ảnh minh họa

Thế nên tôi bắt đầu lười, nhất là vào những ngày phải họp sớm. Và hiển nhiên, xe ôm công nghệ trở thành phương án “cứu cánh” cho tôi. Lúc đầu chỉ là vài 3 cuốc 1 tháng cho đỡ mệt, nhưng dần dần thành thói quen. Có tuần tôi book xe tới 4-5 lần, nghĩa là ngày nào cũng 2 cuốc đi đi về về. Mỗi chuyến đi mất khoảng 70.000-120.000 đồng tùy thời điểm. Nghe thì không nhiều, nhưng cộng dồn cả tháng lại thành một khoản đáng kể. Chưa kể khi ở xa trung tâm, việc gọi xe cũng khó hơn, giá thường cao hơn vì tài xế ngại nhận cuốc xa.

Điều tôi không tính tới là khoảng cách xa không chỉ làm tốn tiền xăng, mà còn làm mình nhanh mệt hơn về mặt tinh thần.

2. Ăn ngoài nhiều hơn vì chẳng còn thời gian, sức lực để tự nấu nướng

Hồi còn ở gần công ty, tôi nấu ăn khá đều. Tan làm về vẫn còn thời gian ghé chợ hoặc siêu thị mua đồ về nấu. Nhưng từ khi chuyển ra ngoại thành, lịch sinh hoạt của tôi thay đổi hẳn.

Mỗi ngày mất 2 tiếng cho việc đi lại khiến tôi gần như không còn năng lượng để nấu nướng. Có hôm về tới nhà đã gần 8 rưỡi tối, việc duy nhất tôi có thể làm là tắm gội và nghỉ ngơi. Thế là tôi bắt đầu gọi đồ ăn hoặc ăn tạm ở ngoài trên đường về.

Một bữa ăn ngoài thực ra không quá đắt, nhưng vấn đề là tần suất tăng lên rất nhiều. Trước đây tôi chỉ ăn ngoài cuối tuần, còn bây giờ có tuần gọi đồ ăn tới 5-6 buổi tối. Những khoản 50.000-80.000 đồng mỗi lần cứ thế cộng dồn.

Điều buồn cười là tôi từng nghĩ thuê nhà rẻ hơn sẽ giúp mình tiết kiệm tốt hơn, nhưng cuối cùng tiền ăn lại tăng lên đáng kể chỉ vì… quá mệt để tự chăm sóc bản thân như trước. Ngoài chuyện tiền bạc, tôi còn thấy việc ăn uống thất thường khiến cơ thể dễ uể oải hơn. Những hôm phải dậy sớm đi làm sau một tối ăn uống qua loa, cảm giác ngày mới bắt đầu đã thấy thiếu năng lượng.

3. Mua sắm nhiều hơn để “xả stress”

Đây là khoản chi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Khi phải di chuyển xa mỗi ngày, tôi bắt đầu có xu hướng tự thưởng cho bản thân nhiều hơn. Kiểu như sau một tuần đi làm quá mệt, tôi muốn mua thứ gì đó để thấy mình “được bù đắp”.

Ảnh minh họa

Có tháng tôi mua vài món đồ decor nhỏ cho phòng vì nghĩ ở nhà nhiều hơn thì nên tạo cảm giác dễ chịu hơn. Có lúc lại đặt quần áo, mỹ phẩm hoặc đồ ăn vặt chỉ vì cảm giác cả tuần đã quá áp lực với việc đi lại. Những khoản này thường không lớn nếu nhìn riêng lẻ. Một đơn hàng vài trăm nghìn nghe rất bình thường. Nhưng khi tần suất tăng lên, tổng chi phí cũng tăng theo lúc nào không hay.

Tôi nhận ra việc sống quá xa nơi làm việc khiến mình dễ rơi vào trạng thái lúc nào cũng muốn “tự chiều bản thân” để cân bằng cảm xúc. Mà mỗi lần như vậy lại là một khoản tiền phát sinh thêm.

Sau gần nửa năm, tôi ngồi tính lại mới thấy số tiền mình tiết kiệm được từ tiền thuê nhà gần như bị bù hết bởi các khoản chi khác. Thậm chí có tháng còn tốn hơn lúc ở gần công ty.

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi mới hiểu chuyện thuê nhà không chỉ là bài toán giá thuê rẻ hay đắt. Đôi khi khoảng cách di chuyển, thời gian nghỉ ngơi và mức năng lượng còn ảnh hưởng tới rất nhiều chi phí “ẩn” khác trong cuộc sống hàng ngày. Chắc khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ chuyển về thuê nhà gần công ty thôi! Đắt cũng được còn hơn bây giờ!