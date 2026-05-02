Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ phá sản: "Mất hết tất cả mọi thứ"

Theo Tùng Ninh | 02-05-2026 - 09:50 AM | Lifestyle

"Tất cả sự nghiệp, những gì tôi xây dựng nên đều tan rã, mất hết tất cả mọi thứ" – Vân Sơn nói.

Vừa qua, tại buổi lễ ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8, danh hài nổi tiếng hải ngoại Vân Sơn đã lần đầu nói về khoảng thời gian đổ vỡ sự nghiệp của mình.

Anh chia sẻ: "Bắt đầu từ năm 1994 là tôi đã mở trung tâm Vân Sơn, hoạt động tới tận năm 2015. Kể từ đó, ngành băng đĩa qua một trang khác, mất hết luôn vì mọi thứ được đẩy lên digital, mạng xã hội hết. Khán giả không còn xem băng đĩa nữa.

Vì thế, trong giai đoạn đó, tinh thần tôi không được tốt lắm. Tất cả sự nghiệp, những gì tôi xây dựng nên đều tan rã, mất hết tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi vẫn còn may mắn ở một chỗ. Tôi không chỉ có trung tâm Vân Sơn mà còn có khán giả. Tức là ngoài trung tâm Vân Sơn thì cái tên Vân Sơn vẫn đang ở đây, được khán giả yêu thương.

Nhờ đó, tôi vẫn được đi diễn, đi show, tham gia các chương trình gameshow, truyền hình ở Việt Nam. Có rất nhiều lần tôi đi diễn trên thế giới và được tiếp cận với khán giả qua mạng xã hội như Youtube, Facebook. Khán giả vẫn luôn hỏi han tôi trên mạng xã hội, giục tôi làm cái nọ cái kia đi.

Đó là những động lực để tôi tiếp tục làm nghề dù trung tâm Vân Sơn không còn nữa.

Thậm chí, tôi còn có những khán giả trung thành trẻ tuổi, chỉ mới sinh năm 2000 trở đi, gọi tôi là chú nhưng vẫn hâm mộ, ủng hộ tôi hết mình.

Có một khán giả bảo tôi "chú ơi con sinh năm 2001 nhưng lại biết chú qua kịch chú làm từ năm 1998. Tới giờ con coi vẫn thấy hợp thời nhưng con đi kiếm lại không ra. Chú có thể làm lại những vở kịch như thế được không?".

Từ đó, tôi thấy khán giả trẻ của tôi cũng rất nhiều và họ vẫn xem lại các vở kịch cũ của tôi. Tôi vừa đăng lại một vở kịch làm từ năm 1997, gần 30 năm rồi nhưng chỉ sau 2 ngày là lên cả triệu view. Điều đó chứng tỏ mọi người rất thích xem lại để tìm về ký ức xưa cũ, kỷ niệm của họ.

Như vậy, coi như trách nhiệm của tôi với nghề đã hoàn thành rồi. Bây giờ là thời của các em trẻ hơn. Các em giỏi và mạnh quá".

