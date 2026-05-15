Con trai Elon Musk đeo chiếc túi thêu thủ công ở Bắc Kinh, hàng triệu người lập tức đổ xô săn lùng

Hãng tin CBS đã cho đăng tải trên mạng xã hội Facebook một đoạn video ghi lại cảnh tỷ phú Musk xuất hiện cùng cậu con trai X Æ A-Xii, sinh năm 2020 của mình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập hôm qua (14/5).

Con trai ông Musk diện đồ Trung Quốc vào Đại lễ đường Nhân dân với bố - Video: CBS

Đoạn video hiện đã thu hút hơn 250.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Trong đó nhiều người bày tỏ sự thích thú về “ông bố bận rộn, tận tâm” Musk.

Trong video, cậu bé mặc một chiếc áo gilê màu xanh da trời thêu họa tiết hoa cỏ và chim chóc với nút cài đặc trưng kiểu trang phục truyền thống Trung Quốc. Đặc biệt, con trai tỷ phú Elon Musk còn cầm một chiếc túi hình đầu hổ, nắm tay bố đi lại trong đại lễ đường.

Nhanh chóng, chiếc túi trở thành tâm điểm trên mạng, được người dân "truy lùng" nguồn gốc.

Theo tìm hiểu, chiếc túi đầu hổ là sản phẩm văn hóa sáng tạo do một nhóm thiết kế tại Quế Lâm, Quảng Tây thực hiện. Người làm nên chiếc túi chính là những phụ nữ nơi làng quê giản dị, thuộc các dân tộc thiểu số Choang, Dao và Động.

Chiếc túi đầu hổ được con trai Elon Musk đeo nhanh chóng thu hút trên mạng

Ngoài giao diện đặc biệt, chiếc túi còn mang nhiều ý nghĩa thú vị như: Ở phần lưỡi hổ được thêu hình con cóc tượng trưng cho sự giàu có; phần mũi hổ thêu những con bướm mang hàm ý cho sự may mắn...

Thông thường, phải mất khoảng một tuần để làm một chiếc túi, từ khâu cắt, thiết kế đến may. Mỗi sản phẩm bán ra đều kèm theo một tấm thiệp nhỏ, trên đó sẽ in tên người thợ thêu, thể hiện sự tận tâm của người thợ.

Ngoài chiếc túi đeo chéo này, làng nghề còn sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ cho múa lân, múa rồng và đồ chơi nhỏ. Tất cả đều giàu yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Thợ thêu chính là những người phụ nữ lành nghề của làng nghề thủ công

Đại diện thương hiệu cho biết họ hy vọng có thể giúp mọi người trải nghiệm nét quyến rũ độc đáo của văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua những sản phẩm này.

"Từ chiều ngày 14/5, sau khi video gây bão, chúng tôi đã cháy hàng. Mẫu túi này được thiết kế trong một chuyến đi nghiên cứu ở Cam Túc, dựa theo các yếu tố của búp bê đầu hổ - di sản văn hóa phi vật thể. Chúng tôi đã kết hợp nhiều yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc vào sản phẩm này. Hy vọng rằng thông qua những sản phẩm được giới trẻ ưa thích, chúng tôi sẽ đem văn hóa truyền thống đến với cuộc sống của nhiều người hơn", đại diện của thương hiệu cho hay.

Mẫu áo kiểu Mãn Châu mới được con trai Elon Musk mặc

Bên cạnh chiếc túi, mẫu áo vest kiểu Trung Quốc mới mà con trai út của Musk mặc cũng trở nên nổi tiếng không kém. Đây là kiểu áo Mãn Châu mới, không tay, được làm bằng lụa tơ tằm vô cùng mềm mại.

X Æ A-Xii sinh năm 2020, là con trai của tỷ phú Musk và nghệ sĩ người Canada Grimes. Cậu bé thường xuyên được bố đưa tới các sự kiện quan trọng của chính phủ Mỹ như lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1/2025. Ông Musk cuối ngày 14/5 giải thích lý do đưa con trai đi cùng trong chuyến thăm Trung Quốc lần này. "X đang học tiếng Trung", ông viết trên X.

Theo Sohu, Sina