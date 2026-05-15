Quý tử nhà Elon Musk diện áo lụa, cầm túi rồng lon ton ở Bắc Kinh

Theo Thu Hương | 15-05-2026 - 11:20 AM | Lifestyle

Con trai tỉ phú Elon Musk, bé X Æ A-Xii, thành tâm điểm khi theo chân cha trong chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Mỹ tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Ngày 14-5, sự xuất hiện của quý tử 6 tuổi X Æ A-Xii bên cạnh Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk trong đoàn đại biểu doanh nghiệp Mỹ góp mặt trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Cậu bé X Æ A-Xii xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân trong trang phục gồm quần tối màu, sơ mi trắng và áo gi-lê lụa màu xanh mang phong cách Trung Hoa. Trên tay cậu bé là chiếc túi hình mặt rồng truyền thống.

Tỉ phú Elon Musk cùng con trai X Æ A-Xii tháp tùng đoàn đại diện doanh nghiệp Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14-5. Ảnh: AP

Cậu con trai 6 tuổi của Elon Musk, bé X Æ A-Xii, thu hút mọi ánh nhìn với chiếc áo gi-lê lụa kiểu Trung Quốc và chiếc túi in hình rồng. Ảnh: Shutterstock.

Tờ The Sun cho biết con trai của tỉ phú Elon Musk luôn mỉm cười khi cùng cha chào hỏi các quan chức nước chủ nhà.

Bé X là một trong 14 người con của tỉ phú Elon Musk. Cậu bé cùng em gái Exa Dark Sideræl (4 tuổi) và em trai Techno Mechanicus (3 tuổi) là con chung của CEO Tesla với nữ ca sĩ Grimes.

Đây không phải lần đầu tiên bé X xuất hiện tại các sự kiện chính trị cấp cao cùng cha. Trước đó, cậu bé từng gây chú ý khi có mặt tại Phòng Bầu dục hay tham gia bữa tiệc bầu cử của ông Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida - Mỹ.

Trên mạng xã hội, Elon Musk cũng chia sẻ rằng con trai mình đang học tiếng Quan Thoại.

Cậu bé X luôn mỉm cười khi cùng cha chào hỏi các quan chức nước chủ nhà. Ảnh: EPA

Tỉ phú Elon Musk cùng con trai X tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Clip: X

Bên cạnh Elon Musk, phái đoàn doanh nghiệp Mỹ còn có 13 lãnh đạo cấp cao khác từ các lĩnh vực công nghệ, hàng không và tài chính. Nhà Trắng cho biết danh sách bao gồm các tên tuổi Jensen Huang (NVIDIA), Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing), Larry Fink (BlackRock) và David Solomon (Goldman Sachs).

Trong buổi quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì tối 14-5, nhiều doanh nhân đã tiếp cận giao lưu với ông Elon Musk.

Theo đài CNN, Giám đốc điều hành Xiaomi Lôi Quân đã chủ động trò chuyện và chụp ảnh cùng Musk. CEO Apple Tim Cook cũng chụp ảnh selfie cùng đồng nghiệp tại sự kiện.

Về nội dung hội đàm, tờ The Chosun Ilbo dẫn lời Tổng thống Donald Trump khi giới thiệu các doanh nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình: "Tôi đã mang theo những đại diện xuất sắc từ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong chuyến thăm này. Tất cả họ đều coi trọng và đánh giá cao Trung Quốc và tôi khuyến khích họ mở rộng hợp tác với Trung Quốc".

Đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng sự hiện diện của các doanh nghiệp Mỹ trong tiến trình cải cách đã giúp đôi bên cùng có lợi. Ông nhấn mạnh: "Cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ mở ra rộng hơn. Tôi tin tưởng các doanh nghiệp Mỹ sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn tại Trung Quốc" - theo Tân Hoa Xã.

Quý tử nhà Elon Musk diện áo lụa, cầm túi rồng lon ton ở Bắc Kinh - Ảnh 4.

Những mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn đến từ Thụy Sĩ, có giá trị lên tới hàng triệu USD, đang dần trở thành “tín hiệu nhận diện” của giới giàu có.

Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê

Bên trong căn nhà khang trang ở quê của Trần Bích Hạnh - vợ cầu thủ Văn Thanh: Gia thế khủng cỡ nào?

Điều gì sẽ xảy ra khi tài xế nhấn nút Start/Stop khi ô tô đang chạy?

11:11 , 15/05/2026
Cô gái trẻ chi 14 triệu đồng cải tạo ban công 6m² thành "khu vườn trên cao": Nhìn xong chỉ muốn về nhà làm lại ngay

10:36 , 15/05/2026
Tỷ phú Elon Musk dùng điện thoại gì?

10:12 , 15/05/2026
Bỏ việc lương 20 triệu để ngồi khâu túi: Mẹ bỉm Thái Bình khởi nghiệp từ khoản vay 5 triệu và cái kết bất ngờ

09:58 , 15/05/2026

