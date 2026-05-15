Điều gì sẽ xảy ra khi tài xế nhấn nút Start/Stop khi ô tô đang chạy?

Theo Phan Hoàng/VTC News | 15-05-2026 - 11:11 AM | Lifestyle

Việc nhấn nút khởi động khi ô tô đang chạy có thể khiến xe cảnh báo, về số N hoặc tắt máy tùy từng mẫu xe và hệ thống an toàn.

Trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, nút khởi động Start/Stop đã thay thế chìa khóa cơ truyền thống, giúp thao tác khởi động xe trở nên nhanh gọn hơn. Tuy nhiên, không ít tài xế từng thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu vô tình nhấn nút này khi xe đang di chuyển trên đường.

Câu trả lời thực tế phụ thuộc vào từng mẫu xe cũng như hệ thống an toàn mà nhà sản xuất trang bị. Trong nhiều trường hợp, xe sẽ không lập tức tắt động cơ chỉ sau một lần bấm nút, bởi các hãng xe đã tính đến nguy cơ tài xế thao tác nhầm khi đang lái.

Một thử nghiệm được thực hiện bởi chuyên trang TFLCar của Mỹ trên chiếc Honda Ridgeline cho thấy, khi nhấn nút dừng động cơ một lần lúc xe đang vận hành, động cơ không tắt. Thay vào đó, bảng điều khiển xuất hiện cảnh báo và đèn nền quanh nút khởi động bắt đầu nhấp nháy. Chỉ khi người lái nhấn giữ nút trong vài giây, động cơ mới tắt hoàn toàn.

Khi động cơ ngừng hoạt động, bảng đồng hồ phía sau vô lăng cũng tối đen. Hệ thống trợ lực lái và hỗ trợ phanh bị vô hiệu hóa, dù vô lăng và bàn đạp phanh vẫn còn hoạt động cơ học. Điều này đồng nghĩa người lái vẫn có thể điều khiển xe, nhưng việc đánh lái và phanh sẽ nặng hơn đáng kể so với thông thường.

Các thử nghiệm tương tự trên các mẫu xe Volvo và Jaguar cũng cho kết quả gần giống. Khi người lái nhấn giữ nút Start/Stop, động cơ dừng hoạt động và hộp số tự động chuyển về số N. Sau đó, người thử nghiệm vẫn có thể khởi động lại xe bằng cách nhấn nút thêm một lần nữa rồi chuyển về số tiến để tiếp tục di chuyển. Những trường hợp này không ghi nhận hư hỏng rõ rệt sau quá trình thử nghiệm.

Tuy nhiên, không phải mọi mẫu xe đều phản ứng giống nhau. Một YouTuber có tên George Austers đã thử thao tác tương tự trên chiếc BMW 5 Series. Trong trường hợp này, xe tắt máy sau khi người lái nhấn nút khởi động ba lần liên tiếp thay vì phải giữ nút. Đáng chú ý, sau khi khởi động lại, chiếc sedan hạng sang xuất hiện mã lỗi cùng đèn cảnh báo trên bảng điều khiển. Các cảnh báo này vẫn tiếp tục hiển thị ngay cả khi xe được khởi động lại thêm vài lần nữa.

Những thử nghiệm trên cho thấy các hãng xe hiện đại đã thiết kế nhiều lớp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ động cơ bị tắt ngoài ý muốn trong lúc xe đang chạy. Một cú nhấn nút ngẫu nhiên thường không đủ để khiến xe mất động lực ngay lập tức. Tuy nhiên, thao tác nhấn giữ hoặc nhấn liên tục có thể được hệ thống hiểu là “công tắc ngắt khẩn cấp”, từ đó chủ động dừng động cơ trong những tình huống đặc biệt.

Dù vậy, việc tự thử nghiệm tính năng này trên đường công cộng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi động cơ tắt, hệ thống trợ lực lái và trợ lực phanh có thể ngừng hoạt động, khiến việc kiểm soát phương tiện khó khăn hơn, đặc biệt ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện giao thông đông đúc.

Các tình huống thử nghiệm thực tế cũng cho thấy phản ứng của mỗi mẫu xe có thể khác nhau đáng kể, tùy theo cách lập trình của từng hãng. Vì vậy, thay vì chủ động thử nghiệm khi đang lái xe, tài xế nên tìm hiểu trước các tính năng an toàn được tích hợp trên phương tiện của mình để tránh những tình huống ngoài ý muốn.

Thông báo quan trọng từ Vietjet: Hành khách đi từ Nội Bài chú ý

