Thông báo quan trọng từ Vietjet: Hành khách đi từ Nội Bài chú ý

Ảnh minh hoạ

Tối ngày 14/5, trên fanpage có hơn 5,7 triệu người theo dõi, hãng hàng không Vietjet phát đi thông báo thay đổi khu vực làm thủ tục tại sân bay Nội Bài trong thời gian 17-21/5/2026 .

﻿Theo đó, đáp ứng yêu cầu điều phối khai thác tại sân bay Nội Bài, một số chuyến bay Vietjet sẽ thay đổi khu vực làm thủ tục từ Sảnh E nhà ga T1 sang Sảnh A, nhà ga T1 trong một số khung giờ các ngày từ 17/5 đến 21/5/2026.

Theo đó, trong thời gian từ 16:15 đến 18:00 các ngày 17, 18 và 19/5 và từ 12:00 đến 20:00 các ngày 20 và 21/5, hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội đi Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, Nha Trang, Pleiku, Quy Nhơn, Huế sẽ làm thủ tục tại các quầy từ A01 đến A19, Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Nội Bài.

Hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần kiểm tra thông tin chuyến bay, theo dõi thông báo và hướng dẫn tại sân bay để hoàn tất thủ tục đúng giờ.