Công an thông báo đặc biệt với toàn bộ người dân làm visa online để đi nước ngoài

﻿Ngày 11/5 vừa qua, Công an xã Minh Thanh, tỉnh Cao Bằng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo công ty xuất khẩu lao động/trung tâm tư vấn du học để dẫn dắt người dân cài phần mềm làm visa online chưa mã độc.

Theo đó, các đối tượng đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội với nội dung: "Việc nhẹ, lương cao tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu... Hỗ trợ làm visa nhanh, chi phí thấp, tỷ lệ đậu cao". Sau đó, chúng liên hệ trực tiếp và tự xưng là nhân viên công ty xuất khẩu lao động, tư vấn visa chuyên nghiệp, gửi hình ảnh văn phòng, giấy tờ giả để tạo lòng tin.

Sau khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng yêu cầu gửi ảnh CCCD, hộ chiếu, thông tin cá nhân, hồ sơ xin việc. Khi đã có thông tin, chúng thông báo “đã tiếp nhận hồ sơ”, “đang xử lý visa” nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, hợp pháp.

Khi đến bước “làm hồ sơ online” hoặc “xác minh visa”, chúng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt một ứng dụng/ phần mềm lạ, hoặc truy cập vào đường link giả mạo.

Sau khi cài đặt phần mềm chứa mã độc, thiết bị của bạn sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Từ đây, đối tượng lừa đảo dễ dàng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, lấy mã OTP để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Một số trường hợp, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân chuyển phí làm visa, phí xét duyệt để chiếm đoạt.

Trước thủ đoạn lừa đảo phức tạp trên, Công an xã Minh Thanh khuyến cáo người dân:

- Chỉ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép.

- Tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng từ nguồn không rõ ràng.

- Không cung cấp CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng.

- Không chuyển tiền cho các đơn vị tư vấn không rõ pháp lý. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, ngừng ngay mọi giao dịch và báo cơ quan Công an.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng﻿