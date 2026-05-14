Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông báo đặc biệt với toàn bộ người dân làm visa online để đi nước ngoài

Đinh Anh | 14-05-2026 - 07:33 AM | Sống

Người dân có nhu cầu làm visa để đi xuất khẩu lao động, du học... cần lưu ý thông tin quan trọng này.

Ảnh minh hoạ

﻿Ngày 11/5 vừa qua, Công an xã Minh Thanh, tỉnh Cao Bằng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo công ty xuất khẩu lao động/trung tâm tư vấn du học để dẫn dắt người dân cài phần mềm làm visa online chưa mã độc.

Theo đó, các đối tượng đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội với nội dung: "Việc nhẹ, lương cao tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu... Hỗ trợ làm visa nhanh, chi phí thấp, tỷ lệ đậu cao". Sau đó, chúng liên hệ trực tiếp và tự xưng là nhân viên công ty xuất khẩu lao động, tư vấn visa chuyên nghiệp, gửi hình ảnh văn phòng, giấy tờ giả để tạo lòng tin.

Sau khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng yêu cầu gửi ảnh CCCD, hộ chiếu, thông tin cá nhân, hồ sơ xin việc. Khi đã có thông tin, chúng thông báo “đã tiếp nhận hồ sơ”, “đang xử lý visa” nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, hợp pháp.

Khi đến bước “làm hồ sơ online” hoặc “xác minh visa”, chúng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt một ứng dụng/ phần mềm lạ, hoặc truy cập vào đường link giả mạo.

Sau khi cài đặt phần mềm chứa mã độc, thiết bị của bạn sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Từ đây, đối tượng lừa đảo dễ dàng đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, lấy mã OTP để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Một số trường hợp, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân chuyển phí làm visa, phí xét duyệt để chiếm đoạt.

Trước thủ đoạn lừa đảo phức tạp trên, Công an xã Minh Thanh khuyến cáo người dân:

- Chỉ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép.

- Tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng từ nguồn không rõ ràng.

- Không cung cấp CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng.

- Không chuyển tiền cho các đơn vị tư vấn không rõ pháp lý. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, ngừng ngay mọi giao dịch và báo cơ quan Công an.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng﻿

Người phụ nữ chuyển khoản 300 triệu đồng tiền hàng: Công an, ngân hàng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Những cán bộ, công chức sau dự kiến nhận phụ cấp tới 300% lương

Tin vui: Những cán bộ, công chức sau dự kiến nhận phụ cấp tới 300% lương Nổi bật

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an Nổi bật

Dịch vụ ở Hà Nội đang miễn phí cho toàn dân nhưng nhiều người không biết

Dịch vụ ở Hà Nội đang miễn phí cho toàn dân nhưng nhiều người không biết

07:18 , 14/05/2026
3 vị trí để bàn chải đánh răng "làm mồi cho vi khuẩn": Nhiều gia đình Việt vô tư làm mỗi ngày

3 vị trí để bàn chải đánh răng "làm mồi cho vi khuẩn": Nhiều gia đình Việt vô tư làm mỗi ngày

06:40 , 14/05/2026
Tôi phục mẹ mình sát đất: Chỉ vài nguyên liệu rẻ tiền mà làm sạch đồ bếp, nhà tắm như mới

Tôi phục mẹ mình sát đất: Chỉ vài nguyên liệu rẻ tiền mà làm sạch đồ bếp, nhà tắm như mới

05:12 , 14/05/2026
Nghiên cứu 20 năm của ĐH Harvard: 1 loại quả giúp kéo dài tuổi thọ, “thuốc quý” cho tim mạch, bán đầy chợ Việt mà nhiều người vẫn xem nhẹ

Nghiên cứu 20 năm của ĐH Harvard: 1 loại quả giúp kéo dài tuổi thọ, “thuốc quý” cho tim mạch, bán đầy chợ Việt mà nhiều người vẫn xem nhẹ

00:36 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên