Dịch vụ ở Hà Nội đang miễn phí cho toàn dân nhưng nhiều người không biết

Không cần trả tiền thuê chỗ ngồi hay gọi đồ uống như ở quán cà phê, học sinh, sinh viên tại Hà Nội vẫn có thể tìm được những không gian học tập, đọc sách, tra cứu tài liệu và tham gia hoạt động giáo dục – văn hóa miễn phí. Đặc biệt, những địa điểm này càng đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm học, khi mùa thi đang đến gần.

Dưới đây là 3 địa điểm miễn phí vé vào cửa, thậm chí có thể nói là miễn phí hoàn toàn cho toàn bộ người dân. Đây là thông tin rất hữu ích dành cho các bạn học sinh, sinh viên hay các nghiên cứu sinh.

3 địa chỉ miễn phí vé, phù hợp để học tập và làm việc

Địa điểm đầu tiên là Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam , nằm tại số 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là địa chỉ quen thuộc với nhiều người học tiếng Hàn hoặc yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Trang chính thức của trung tâm giới thiệu không gian K-Book Cafe, thư viện và các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, đọc sách. Thông tin từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng cho biết Book Cafe mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, khung 9h-18h và thứ Bảy 9h-17h, có nghỉ trưa.

Với học sinh, sinh viên, nơi này phù hợp cho những buổi tự học nhẹ nhàng, đọc sách, học tiếng Hàn hoặc tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc. Không gian này có thể xem như một lựa chọn “đổi gió” trước kỳ thi: không quá áp lực như phòng học, không ồn ào như nhiều quán cà phê, nhưng vẫn đủ yên tĩnh để tập trung. Những bạn đang học ngoại ngữ cũng có thể tận dụng nơi này để tiếp xúc thêm với sách, ấn phẩm, hoạt động văn hóa, giúp việc học bớt khô khan hơn.

Địa điểm thứ hai là Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội , nằm tại tầng 1, Rose Garden Tower, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình. Đây là không gian học tập, giao lưu và tham gia các hoạt động giáo dục – văn hóa miễn phí do Đại sứ quán Mỹ vận hành. Trang Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết Trung tâm Hoa Kỳ mở cửa miễn phí cho công chúng, thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu, 13h-18h; người đến cần mang giấy tờ tùy thân có ảnh.

Nếu Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phù hợp với những bạn muốn học tiếng Hàn, đọc sách văn hóa, thì Trung tâm Hoa Kỳ lại là điểm đến đáng chú ý với học sinh, sinh viên muốn nâng cao tiếng Anh, kỹ năng mềm hoặc tìm hiểu môi trường học thuật quốc tế. Tại đây, người trẻ có thể đọc sách tiếng Anh, tham gia các chương trình luyện ngoại ngữ, workshop, buổi nói chuyện chuyên đề hoặc hoạt động giao lưu nếu có lịch phù hợp.

Trong giai đoạn sát kỳ thi, đây là địa chỉ có thể hữu ích với học sinh cần luyện nghe – nói tiếng Anh, sinh viên chuẩn bị thuyết trình, làm việc nhóm hoặc tìm hiểu học bổng, du học. Việc học ở một không gian quốc tế, có tính mở và miễn phí cũng giúp nhiều bạn trẻ có thêm cảm hứng thay vì chỉ ôn tập trong phòng học quen thuộc.

Địa điểm thứ ba là Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia , tại 24-26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với những ai cần một không gian học tập nghiêm túc, yên tĩnh và có nguồn tài liệu chuyên sâu. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Cục Thông tin, Thống kê, lệ phí mở thẻ tại thư viện hoàn toàn miễn phí; đối tượng được phục vụ gồm người dùng tin khoa học và công nghệ trên cả nước, trong đó có sinh viên, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và các đối tượng khác.

Khác với hai địa điểm thiên về văn hóa, ngoại ngữ và giao lưu, Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia phù hợp với những ngày cần “vào guồng” học tập thật sự. Học sinh THPT làm đề tài khoa học kỹ thuật, sinh viên chuẩn bị tiểu luận, khóa luận, báo cáo nghiên cứu hoặc người cần tra cứu tài liệu chuyên ngành đều có thể cân nhắc địa chỉ này.

Với học sinh cuối cấp, thư viện là nơi phù hợp để học theo ca dài, hạn chế xao nhãng. Với sinh viên, đây có thể là điểm đến hữu ích khi cần tài liệu khoa học, công nghệ, báo cáo nghiên cứu hoặc nguồn tham khảo có tính học thuật hơn so với việc chỉ tìm kiếm thông tin trên mạng.

Những ai có nhu cầu đến những địa điểm trên nên kiểm tra giờ mở cửa trước khi đến, bởi lịch hoạt động có thể thay đổi theo ngày nghỉ, sự kiện hoặc quy định nội bộ. Với Trung tâm Hoa Kỳ, người đến cần mang giấy tờ tùy thân có ảnh. Với thư viện, người dùng nên tìm hiểu trước thủ tục làm thẻ và các quy định khi sử dụng phòng đọc.

Ngoài ra, để tận dụng tốt những không gian miễn phí này, người học nên chuẩn bị sẵn tài liệu, laptop, sạc, tai nghe, nước uống cá nhân nếu được phép mang theo. Khi đến nơi công cộng, cần giữ trật tự, hạn chế nói chuyện lớn, không chiếm chỗ quá lâu nếu không sử dụng và tuân thủ quy định của từng địa điểm.