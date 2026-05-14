Tôi phục mẹ mình sát đất: Chỉ vài nguyên liệu rẻ tiền mà làm sạch đồ bếp, nhà tắm như mới

Nhiều người nghĩ muốn nhà sạch đẹp thì phải chi tiền cho đủ loại nước tẩy, dụng cụ vệ sinh hay máy móc hiện đại. Nhưng sau nhiều năm sống cùng mẹ, tôi nhận ra: Có những người giữ nhà sạch không phải nhờ tiêu nhiều tiền, mà nhờ biết cách.

Căn nhà của gia đình tôi đã ở hơn 10 năm. Vậy mà ai ghé qua cũng hỏi một câu quen thuộc: "Sao nhà cũ mà nhìn vẫn mới vậy?". Bí quyết thật ra không nằm ở việc sửa sang liên tục, mà ở những thói quen dọn dẹp nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả.

1. Làm sạch phòng tắm bằng giấm trắng và nước rửa chén

Phòng tắm là nơi dễ bám cặn nước, đặc biệt ở cửa kính, vòi sen hay các bề mặt inox. Sau một thời gian, lớp cặn trắng khiến mọi thứ nhìn cũ đi rất nhanh.

Mẹ tôi không dùng nước tẩy chuyên dụng mà chỉ trộn giấm trắng với nước rửa chén. Giấm giúp làm mềm cặn vôi, còn nước rửa chén đánh bay dầu bẩn và lớp màng bám lâu ngày.

Có thể cho hỗn hợp vào bình xịt, xịt trực tiếp lên bề mặt rồi lau lại bằng khăn ẩm. Những mảng cặn nước trên inox hay kính phòng tắm thường sạch nhanh hơn nhiều so với cách chà mạnh bằng miếng cọ.

2. Xử lý nấm mốc bằng dung dịch khử trùng thông thường

Những khu vực như ron gạch, gioăng máy giặt, keo silicone quanh lavabo hay chân bồn cầu rất dễ xuất hiện nấm mốc đen vì ẩm lâu ngày.

Thay vì mua gel tẩy mốc riêng, mẹ tôi dùng dung dịch khử trùng gia dụng. Cách làm rất đơn giản: Thấm dung dịch vào khăn giấy hoặc khăn mỏng, đắp lên vùng bị mốc vài giờ rồi lau lại.

Các vết đen thường mờ đi rõ rệt, đồng thời mùi ẩm khó chịu cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi dùng cần mở cửa thông thoáng và đeo găng tay để tránh kích ứng.

3. Đáy nồi đen đến đâu cũng có cách cứu

Đây là mẹo khiến tôi "phục sát đất".

Những chiếc nồi nhà tôi dùng nhiều năm nhưng đáy vẫn sáng hơn hẳn nhiều nhà khác. Mẹ có thói quen lau cả đáy nồi sau mỗi lần rửa, nên cặn cháy không tích tụ quá dày.

Với những chiếc nồi đã bị đen, mẹ dùng bột nở, giấm trắng và muối. Đầu tiên làm nóng nhẹ đáy nồi, sau đó rắc bột nở, thêm giấm để tạo phản ứng làm mềm cặn bẩn, rồi phủ muối để tăng độ ma sát khi chà.

Sau vài phút, lớp cháy đen bong ra dễ hơn rất nhiều.

4. Làm sạch lò vi sóng không cần kỳ cọ

Một trong những nơi nhiều người ngại vệ sinh nhất là lò vi sóng, vì dầu mỡ và thức ăn bám lâu ngày rất khó lau.

Mẹ tôi chỉ cho một bát nước pha chút giấm trắng vào lò, quay khoảng 3–5 phút ở công suất cao. Hơi nước nóng sẽ làm mềm toàn bộ vết bẩn bên trong.

Sau đó chỉ cần dùng khăn lau nhẹ là sạch, không cần cọ mạnh hay dùng chất tẩy chuyên dụng.

5. Vệ sinh máy xay bằng… vỏ trứng

Nghe có vẻ lạ nhưng đây là mẹo khá thú vị.

Mẹ cho vỏ trứng, muối, bột nở và giấm trắng vào máy xay cùng nước, sau đó bật chế độ xay vài phút. Hỗn hợp này giúp làm sạch cặn bám ở đáy cối và quanh lưỡi dao.

Dù không phải "thần thánh hóa" việc làm sắc lưỡi dao, nhưng đúng là máy sạch hơn đáng kể sau khi vệ sinh kiểu này.

6. Lau sàn đúng cách giúp nhà lúc nào cũng sáng

Nhiều người lau sàn chỉ để sạch bụi, nhưng mẹ tôi luôn chú ý đến độ bóng và cảm giác bề mặt sau khi lau.

Bà thường cho thêm một ít nước làm mềm vải hoặc dung dịch phù hợp với sàn gỗ vào nước lau nhà. Sau khi lau, sàn nhìn sáng hơn và ít bị khô xỉn.

Đặc biệt với sàn gỗ, việc lau đúng cách giúp bề mặt giữ được độ đẹp lâu hơn thay vì nhanh xuống màu sau vài năm sử dụng.

7. Máy hút mùi bám dầu mỡ: Không cần nước tẩy mạnh

Máy hút mùi là "ổ dầu mỡ" trong nhiều căn bếp. Nhưng mẹ tôi hiếm khi để tình trạng dầu bám quá lâu.

Mỗi lần nấu ăn xong, bà lau sơ bằng nước rửa chén. Khi cần vệ sinh kỹ hơn, mẹ vo tròn túi ni lông rồi dùng như miếng lau. Dầu mỡ bám vào túi khá nhiều, lau xong chỉ cần bỏ đi là được.

Nghe đơn giản nhưng lại giúp giảm đáng kể việc phải dùng chất tẩy dầu mỡ mạnh.

8. Inox bị mờ đục: Đừng chà bằng búi sắt

Một trong những sai lầm phổ biến là dùng búi sắt chà inox. Điều này có thể làm bề mặt xước và càng nhanh cũ hơn.

Mẹ tôi thường vo giấy bạc thành cục nhỏ rồi lau nhẹ lên bề mặt inox như vòi nước, tay nắm hay vòi sen. Sau khi lau lại bằng khăn khô, bề mặt sáng hơn thấy rõ.

Đây cũng là mẹo đang được nhiều người chia sẻ vì vừa tiết kiệm vừa dễ làm tại nhà.

Không phải tiết kiệm cực đoan, mà là tiêu tiền thông minh

Điều tôi học được từ mẹ không chỉ là vài mẹo dọn nhà. Đó còn là tư duy sống rất thực tế: Không phải thứ gì cũng cần mua thêm.

Nhiều món đồ trong nhà xuống cấp nhanh không hẳn vì dùng lâu, mà vì mình bỏ bê hoặc vệ sinh sai cách. Trong khi đó, chỉ vài thói quen nhỏ lại có thể giúp mọi thứ bền hơn nhiều năm.

Giữa thời điểm nhiều gia đình cố gắng tiết kiệm chi tiêu, những mẹo kiểu này có lẽ không chỉ giúp nhà sạch hơn, mà còn giúp chúng ta bớt lãng phí hơn trong cuộc sống mỗi ngày.