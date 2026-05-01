Nghiên cứu 20 năm của ĐH Harvard: 1 loại quả giúp kéo dài tuổi thọ, “thuốc quý” cho tim mạch, bán đầy chợ Việt mà nhiều người vẫn xem nhẹ

Trong nhiều năm qua, chuối luôn nằm trong nhóm trái cây phổ biến nhất tại Việt Nam nhờ giá thành rẻ, dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Không ít người xem chuối là món ăn nhẹ quen thuộc hoặc dùng để hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, những lợi ích của loại quả này có thể lớn hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường.

Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã khiến chuối trở thành chủ đề được quan tâm trên nhiều diễn đàn sức khỏe.

Theo đó, nghiên cứu kéo dài suốt 20 năm của Đại học Harvard đã theo dõi hơn 100.000 người trong độ tuổi từ 50 đến 75. Kết quả cho thấy những người bổ sung trên 4.000mg kali mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 21% so với nhóm chỉ tiêu thụ dưới 2.000mg kali/ngày. Đồng thời, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng giảm khoảng 12%.

Nghiên cứu này không chỉ tập trung vào chuối mà nghiên cứu về lượng kali hấp thụ. Tuy nhiên, chuối nhanh chóng được nhắc đến nhiều nhất bởi đây là một trong những thực phẩm giàu kali phổ biến, dễ tiếp cận và có mặt thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một quả chuối khoảng 200g có thể chứa khoảng 422mg kali. So với nhiều loại thực phẩm thông dụng khác, đây là mức khá cao, đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi, nhóm tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch và huyết áp.

1. Những lợi ích sức khỏe ít ai biết từ quả chuối:

Trước đây, chuối chủ yếu được biết đến với công dụng hỗ trợ nhuận tràng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, loại quả này còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý khác.

- Hỗ trợ điều hòa huyết áp: Kali được xem là khoáng chất quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch. Chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể đào thải bớt natri, một trong những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến tăng huyết áp. Tổ chức Y tế khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 4.700mg kali mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều khảo sát cho thấy lượng kali mà phần lớn mọi người hấp thụ thực tế thường chưa đến 2.000mg/ngày. Đây cũng là lý do các chuyên gia khuyến khích tăng cường bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Chuối chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Trong đó, chất xơ hòa tan như pectin giúp làm mềm phân, hỗ trợ quá trình đào thải dễ dàng hơn. Chất xơ không hòa tan lại hoạt động như “chiếc chổi” hỗ trợ làm sạch đường ruột và thúc đẩy hoạt động tiêu hóa. Nhờ vậy, việc ăn chuối điều độ có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón và hỗ trợ duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

- Góp phần cải thiện tâm trạng và giấc ngủ: Một công dụng khác của chuối ít được chú ý là khả năng hỗ trợ tinh thần và giấc ngủ. Trong chuối có vitamin B6, dưỡng chất tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin và melatonin của cơ thể. Serotonin thường được gọi là “hormone hạnh phúc”, có vai trò giúp tinh thần thư giãn và ổn định cảm xúc. Trong khi đó, melatonin liên quan trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, ăn chuối với lượng phù hợp có thể giúp cơ thể thư giãn và ngủ ngon hơn.

2. Những hiểu lầm phổ biến về chuối

Dù được đánh giá là loại trái cây tốt cho sức khỏe, chuối vẫn thường bị hiểu sai công dụng.

- Hiểu lầm 1: Nhiều người cho rằng bổ sung nhiều chuối sẽ giúp kiểm soát huyết áp mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm sai lầm. Kali trong chuối chỉ đóng vai trò hỗ trợ ổn định huyết áp, không thể thay thế thuốc điều trị. Người mắc bệnh tăng huyết áp vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và kết hợp chế độ ăn uống khoa học.

- Hiểu lầm 2: Do có vị ngọt nên chuối thường bị cho là không phù hợp với người mắc tiểu đường. Thực tế, chuối có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 52, thuộc mức trung bình, thấp hơn nhiều thực phẩm quen thuộc như bánh mì trắng hay dưa hấu. Điều này đồng nghĩa người mắc tiểu đường vẫn có thể ăn chuối nhưng cần kiểm soát lượng tiêu thụ. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng nửa quả đến một quả mỗi ngày, ưu tiên dùng giữa các bữa ăn và tránh kết hợp cùng quá nhiều tinh bột.

- Hiểu lầm 3: Không ít người lựa chọn ăn chuối thay bữa chính với hy vọng giảm cân nhanh. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây không phải giải pháp khoa học. Chuối không phải “thần dược” giảm cân. Việc chỉ ăn chuối trong thời gian dài có thể khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết và mất cân bằng dinh dưỡng. Giảm cân bền vững cần dựa trên chế độ ăn đa dạng, kiểm soát lượng calo hợp lý và duy trì vận động thường xuyên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một loại thực phẩm.

(Theo The New England Journal of Medicine)