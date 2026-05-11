Loại nước uống tốt bậc nhất cho tim, kết quả đã có trên 800.000 người nghiên cứu: Việt Nam đâu cũng có

Không chỉ là thức uống quen thuộc mỗi sáng, trà xanh đang được nhiều nghiên cứu xem là một trong những loại đồ uống có lợi nhất cho tim mạch. Đáng chú ý, một nghiên cứu quy mô lớn trên gần 800.000 người cho thấy những người uống trà xanh đều đặn có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể so với người không uống.

Theo chuyên trang sức khỏe EatingWell, các nhà khoa học Trung Quốc ghi nhận nhóm uống khoảng 3 tách trà xanh mỗi ngày giảm khoảng 15% nguy cơ mắc bệnh tim. Dù trà xanh không thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh hay vận động thể chất, các chuyên gia cho rằng đây vẫn là một thói quen có lợi nếu duy trì lâu dài.

Trà xanh.

Hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của trà xanh nằm ở khả năng hỗ trợ hệ mạch máu. Thức uống này chứa nhiều catechin – nhóm chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG).

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Talia Follador cho biết EGCG có thể giúp động mạch giãn nở tốt hơn, cải thiện tuần hoàn máu và giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Đây đều là những yếu tố quan trọng liên quan đến tăng huyết áp, đột quỵ và bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu trước đây cũng cho thấy người uống trà xanh thường xuyên có xu hướng kiểm soát huyết áp tốt hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng chế độ ăn ít muối và vận động đều đặn.

Có thể cải thiện mỡ máu

Không chỉ hỗ trợ huyết áp, trà xanh còn được cho là có tác động tích cực tới cholesterol.

Các phân tích tổng hợp cho thấy catechin trong trà xanh giúp giảm nhẹ cholesterol LDL – thường gọi là cholesterol "xấu" – đồng thời tăng nhẹ cholesterol HDL có lợi cho tim mạch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Karen Grecea, catechin có thể làm giảm hấp thu chất béo ở ruột và hạn chế quá trình tổng hợp lipid trong cơ thể. Ngoài ra, EGCG còn giúp hạn chế quá trình oxy hóa lipoprotein – một trong những cơ chế góp phần hình thành mảng bám trong động mạch.

Giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh từ lâu nổi tiếng nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Các catechin trong trà có khả năng trung hòa gốc tự do và làm giảm stress oxy hóa – tình trạng được xem là "thủ phạm thầm lặng" gây tổn thương thành mạch và thúc đẩy bệnh tim mạch.

Không những vậy, các hợp chất này còn giúp giảm phản ứng viêm trong cơ thể và hạn chế sự tích tụ mảng xơ vữa ở động mạch.

Nhiều chuyên gia cho rằng lợi ích của trà xanh không đến từ một hoạt chất đơn lẻ mà là sự kết hợp của hàng loạt hợp chất sinh học có lợi.

Tác động tới đường ruột

Một hướng nghiên cứu mới gần đây cho thấy lợi ích tim mạch của trà xanh có thể liên quan tới hệ vi sinh đường ruột.

Một nghiên cứu nhỏ phát hiện chiết xuất trà xanh với lượng tương đương khoảng 5 tách mỗi ngày có thể cải thiện hàng rào bảo vệ ruột và làm giảm endotoxin trong máu. Đây là chất liên quan tới béo phì, kháng insulin và rối loạn lipid máu – những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim.

Các nhà khoa học cho rằng khi đường ruột khỏe mạnh hơn, phản ứng viêm toàn thân cũng giảm theo, từ đó hỗ trợ hệ tim mạch.

Uống thế nào để tốt cho tim?

Dù được xem là có lợi, các chuyên gia lưu ý trà xanh chỉ phát huy tác dụng khi dùng đúng cách và duy trì đều đặn.

Một số khuyến nghị thường được đưa ra gồm:

Nên uống khoảng 2–4 tách mỗi ngày. Có thể dùng cùng trái cây giàu vitamin C như cam, chanh để hỗ trợ hấp thu EGCG. Hạn chế cho nhiều đường vì có thể làm giảm lợi ích tim mạch. Không nên pha trà quá đặc hoặc quá nóng. Nhiệt độ pha thích hợp khoảng 80–85 độ C, thời gian ngâm từ 3–5 phút.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh trà xanh không phải "thần dược" thay thế thuốc điều trị. Để bảo vệ tim mạch, điều quan trọng vẫn là duy trì cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiểm soát stress.