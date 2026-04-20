Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất “sợ” người uống loại nước này mỗi ngày, tốt cả huyết áp lẫn đường huyết, có lợi đủ đường

Trà đen (còn gọi là hồng trà) được sản xuất từ lá cây Camellia sinensis và trải qua quá trình lên men gần như hoàn toàn. Nhờ đó, lá trà có màu sẫm đặc trưng cùng hương vị đậm đà. Đây là một trong những loại đồ uống phổ biến, được ưa chuộng không chỉ vì hương vị mà còn bởi những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe.

Rất tốt cho tim mạch và huyết áp, còn nhiều lợi ích đáng kể

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 498.043 người trong độ tuổi 40–69 tham gia UK Biobank. Những người tham gia được theo dõi trong vòng 11 năm, định kỳ thực hiện các xét nghiệm như máu, nước tiểu, nước bọt, đồng thời cung cấp thông tin về thói quen uống trà và lối sống.

Từ việc đối chiếu dữ liệu thu thập được với tỷ lệ tử vong, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống khoảng hai tách trà đen mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 9–13% so với nhóm không uống.

Đặc biệt, việc tiêu thụ trà đen ở mức cao hơn còn cho thấy mối liên hệ với việc giảm nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch, thiếu máu cục bộ và đột quỵ.

Các chuyên gia thuộc Hội đồng Y tế Hà Lan cũng nhận định rằng, việc duy trì thói quen uống trung bình khoảng 5 tách trà đen mỗi ngày có thể giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Trà đen là loại trà có hương vị đậm, đồng thời chứa hàm lượng caffeine cao hơn so với một số loại khác như trà xanh. Ông Eert Schoten cho biết, dựa trên các dữ liệu khoa học được tổng hợp trong suốt một thập kỷ, việc uống trà đen mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe. Theo đó, tiêu thụ khoảng 3–5 tách mỗi ngày có thể góp phần hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cùng quan điểm, nhà nghiên cứu Tim Bond nhận định rằng một số nghiên cứu gần đây cho thấy trà đen đặc biệt hữu ích với những người có thói quen sử dụng rượu, nhờ các hợp chất trong trà có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen uống trà đen còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách toàn diện.

Một thông tin khác được đăng tải trên The Daily Telegraph cho biết học sinh tại Hà Lan được khuyến khích uống trà đen vào giờ nghỉ trưa hoặc giờ giải lao, qua đó phần nào cho thấy mức độ phổ biến và những lợi ích được ghi nhận của loại đồ uống này.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị để đạt hiệu quả tốt nhất, nên sử dụng trà đen đã qua chế biến đúng cách hoặc lá trà tươi, đồng thời hạn chế pha trộn với các loại thảo mộc khác.

Chuyên trang sức khỏe EatingWell cũng chia sẻ, việc duy trì thói quen uống trà đen có thể giúp ổn định huyết áp và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Uống trà đen thường xuyên có thể hỗ trợ hạ huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch. Các hợp chất polyphenol trong trà đen được cho là có khả năng cải thiện chức năng lớp nội mạc mạch máu, giúp máu lưu thông hiệu quả hơn.

Ngoài ra, những hợp chất này còn có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (loại “xấu”), qua đó hạn chế nguy cơ hình thành xơ vữa động mạch – tình trạng tích tụ mỡ khiến thành mạch dày và hẹp lại.

Tình trạng viêm có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, bao gồm cả tăng huyết áp. Một số polyphenol trong trà đen, đặc biệt là catechin, đóng vai trò trong việc bảo vệ cơ thể trước các phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Thói quen uống trà đều đặn được ghi nhận có liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng huyết áp, dù hiệu quả cụ thể có thể khác nhau tùy từng loại trà. Bên cạnh polyphenol, trà đen còn có khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp thông qua việc ức chế sản xuất renin – enzyme giữ vai trò quan trọng trong cơ chế làm tăng huyết áp.

Lưu ý đặc biệt

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, việc sử dụng trà đen vẫn cần được kiểm soát hợp lý. Dana Hunnes, chuyên gia tại UCLA Medical Center, cho biết trà đen chứa lượng caffeine tương đối cao, vì vậy nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ như lo âu, mất ngủ, thở nhanh, đau đầu, rối loạn nhịp tim hoặc tăng huyết áp.

Ngoài ra, caffeine còn có tính lợi tiểu, nên việc uống quá nhiều trà có thể khiến cơ thể mất nước. Theo bà, những người không gặp phản ứng nhạy cảm với caffeine vẫn có thể uống trà đen mỗi ngày để tận dụng lợi ích sức khỏe, nhưng nên giới hạn ở mức phù hợp, tối đa khoảng 2 tách/ngày.

Thông tin từ WebMD cũng lưu ý rằng trà đen có thể tương tác với một số loại thuốc và thực phẩm bổ sung. Đồng thời, có những loại thuốc làm chậm quá trình đào thải caffeine, khiến chất này tồn tại lâu hơn trong cơ thể. Vì vậy, những người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh các tác dụng không mong muốn.

