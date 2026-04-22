Hành trình Từ Trái Tim – Lên biên giới trao khát vọng, lan tỏa tri thức

Giữa những ngày tháng 3 tháng 4, khi gió ngàn Tây Nguyên thổi dọc những cánh rừng biên giới và sắc hoa ban còn vương trên những đỉnh đèo Tây Bắc, đoàn xe của "Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho 30 Triệu Thanh Niên Việt" đã vượt cung đường dài gần 5.000 km đầy thử thách nhưng cũng đầy tự hào với sứ mạng kết nối hàng triệu trái tim, trao khát vọng và lan tỏa tri thức tới thanh niên, chiến sĩ từ thành thị đến những vùng biên ải xa xôi nhất của Tổ quốc.

Hành trình của Ý chí và Khát vọng

Vượt qua những cung đường hiểm trở, từ dải biên giới Tây Nguyên đầy nắng gió đến "12 tầng mây" mù sương của vùng cao Tây Bắc, đoàn đã dừng chân tại các đơn vị tiền tiêu: Đồn Biên phòng Tuy Đức, ĐBP Chiềng Sơn, ĐBP Mường Lèo, ĐBP Na Cô Sa, ĐBP Leng Su Sìn, ĐBP Ka Lăng, ĐBP Sì Lờ Lầu, ĐBP Y Tý, và ĐBP Pha Long. Hành trình đã chinh phục dải biên giới hùng vĩ, heo hút giáp với các nước bạn Cambodia, Lào, Trung Quốc; nơi những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời được trao tận tay các chiến sĩ và thanh thiếu niên vùng cao như một lời hứa về một tương lai dân tộc vĩ đại dựa trên nền tảng tri thức, khát vọng lớn và tình yêu quê hương, đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim vượt qua nắng gió và địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở với dốc cao, vực sâu nối tiếp để đến gần hơn với những người lính biên cương.

Đoàn Hành trình Từ Trái Tim cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng tại cột mốc biên giới số 55 giáp biên giới Cambodia.

Hành trình Từ Trái Tim đến với các cán bộ, chiến sĩ tại 9 đồn biên phòng xa xôi nhất đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới của Tổ quốc

Tri ân những chiến sĩ Biên phòng đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Các thành viên đoàn Hành trình Từ Trái Tim đứng trước Bia Trấn Ải tại Đồn biên phòng Pha Long và cùng kính cẩn nghiêng mình bày tỏ sự biết ơn, tri ân trước sự hy sinh, tinh thần bất khuất và ý chí bảo vệ giang sơn của thế hệ ông cha.

Đến với Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu tỉnh Lai Châu, việc đầu tiên của đoàn Hành trình là nghiêm trang bước đến thắp nén hương trước bia tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên cương vào tháng 2/1979.

Trao tặng tri thức, tiếp thêm ý chí, khát vọng nơi biên cương

Hành trình Từ Trái Tim mang theo những cuốn sách quý và phần quà thiết thực, tiếp thêm động lực, lan tỏa khát vọng vươn lên và hun đúc ý chí cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đón nhận sách quý và những món quà ý nghĩa, thiết thực từ Hành trình Từ Trái Tim.

Những cuốn sách được trao không chỉ bổ sung tri thức, mà còn là hành trang để cán bộ, chiến sĩ vận dụng vào thực tiễn công tác nơi biên giới.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn háo hức đón nhận những sách quý của Hành trình Từ Trái Tim trao tặng và sắp xếp ngay ngắn lên tủ sách của đơn vị.

Trung tá Mùa A Páo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chia sẻ, việc Hành trình Từ Trái Tim xuất phát từ TP. HCM mang theo sách và những món quà thiết thực là điều rất ý nghĩa đối với đơn vị: "Những cuốn sách và kinh nghiệm mà đoàn mang đến rất thiết thực. Anh em sẽ tiếp thu, đồng thời tuyên truyền lại cho bà con để cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nơi biên giới." Theo ông, các cán bộ, chiến sĩ không chỉ đọc mà còn vận dụng nội dung từ sách vào thực tế, từ việc hỗ trợ người dân trồng cây, phát triển kinh tế đến triển khai các chương trình của địa phương. "Đây là nguồn tư liệu quý để đơn vị nghiên cứu và áp dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể, từ đó giúp bà con tìm ra hướng phát triển phù hợp hơn," ông nhấn mạnh.

Đón đoàn bằng sự chân thành và ấm áp nơi biên cương xa xôi, trung tá Phạm Quốc Thắng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu, không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn tới các thành viên đã vượt hàng trăm cây số đường núi để mang theo những món quà nghĩa tình đến với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. "Những cuốn sách không chỉ là quà tặng, mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với anh em chúng tôi", Trung tá Thắng nói và cho hay, giữa nơi quanh năm mây mù bao phủ ở độ cao hơn 1.600m, những trang sách từ "Hành trình Từ Trái Tim" sẽ được gìn giữ, lan tỏa, trở thành hành trang tinh thần quý giá cho mỗi người lính. Từ đó, tri thức sẽ được truyền đi, tiếp thêm sức mạnh để là các chiến sĩ vững vàng vượt qua gian khó, bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Các chiến sĩ đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đồng hành trao tặng sách quý, dụng cụ học tập cho các em học sinh trường THCS Sì Lờ Lầu.

"Các cuốn sách đặc biệt có ích đối với các chiến sĩ sắp rời quân ngũ. Những kiến thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế giúp các chiến sĩ khi trở về địa phương xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển của địa phương" - Thượng tá Hoàng Văn Giáp - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo cho biết. Đồn Biên phòng Mường Lèo, quản lý hơn 45 km đường biên, 13 bản với khoảng 780 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo trên 41%. Nơi đây, người lính không chỉ giữ đất, mà còn trực tiếp giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Những cuốn sách quý sẽ tiếp thêm động lực cho chiến sĩ Biên phòng vững bước bảo vệ chủ quyền biên giới phía bắc và vận dụng hỗ trợ người dân vùng biên phát triển đời sống.

Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ka Lăng cho biết, dù điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, Hành trình Từ Trái Tim đã vượt quãng đường dài để đến với đơn vị là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh giá trị của những cuốn sách quý mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng, đặc biệt là cuốn Khuyến học: "Nội dung rất hay và thiết thực, cán bộ, chiến sĩ học được rất nhiều. Do đơn vị đóng quân tại địa bàn khó khăn nên việc tiếp cận sách và tài liệu còn hạn chế. Vì vậy, những cuốn sách mà đoàn trao tặng lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tri thức và có thể vận dụng vào quá trình công tác, sinh hoạt cũng như trong cuộc sống".

Trung tá Lục Mạnh Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long chia sẻ cán bộ chiến sĩ đơn vị rất phấn khởi khi được đón đoàn "Hành trình Từ Trái Tim" đến thăm và động viên. "Những cuốn sách, món quà hôm nay là món quà ý nghĩa, cũng là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ được tiếp thêm sức mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó".

Sau khi hoàn tất chặng biên giới, Hành trình Từ Trái Tim sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục nối dài hành trình tri thức và khát vọng đến những vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc dự kiến vào đầu tháng 5/2026.