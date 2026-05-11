Từ 15/5, Bộ GDĐT cho phép dạy thêm nhưng không quá 45 học sinh/lớp

| 11-05-2026 - 14:35 PM | Sống

Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, quy định rõ ràng cho hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường nhưng đi kèm những điều kiện chặt chẽ về đối tượng, sĩ số và thời lượng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT, hợp nhất Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT và Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư 19 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, tiếp tục khẳng định quan điểm không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng và không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học cũng như quyền dạy học của giáo viên.

Văn bản hợp nhất điều chỉnh toàn bộ hoạt động dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, bao gồm: nguyên tắc dạy thêm, học thêm; các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm; tổ chức dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Thông tư này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm; tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, các hoạt động ngoài phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm: giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng sống. Những nội dung này không thuộc chương trình các môn học do Bộ trưởng ban hành nên được thực hiện theo các quy định pháp luật khác.

Đối với học sinh tiểu học, quy định rõ: không tổ chức dạy thêm, ngoại trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống – vốn thuộc nhóm hoạt động không nằm trong phạm vi thông tư.

Theo Điều 5, dạy thêm trong nhà trường chỉ được áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể, và quan trọng là hoàn toàn miễn phí – nhà trường không được thu tiền của học sinh:

Nhóm 1: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt , có nhu cầu học thêm để củng cố kiến thức.

Nhóm 2: Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi .

Nhóm 3: Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Quy định về tổ chức lớp và thời khóa biểu

Theo văn bản hợp nhất, việc xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm trong nhà trường phải bảo đảm các yêu cầu sau:

-Sĩ số: Mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh, được xếp theo từng môn học và từng khối lớp riêng biệt.

-Thời lượng: Mỗi môn học tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp học sinh có nhu cầu học nhiều hơn, Hiệu trưởng có thể đề xuất Giám đốc Sở GDĐT xem xét, phê duyệt tăng thời lượng kèm trách nhiệm giải trình.

-Thời khóa biểu: Giờ dạy thêm không được xếp xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa trong ngày.

- Nội dung: Nghiêm cấm dạy trước nội dung so với phân phối chương trình chính khóa.

Để triển khai hợp lệ, nhà trường cần thực hiện đúng trình tự theo văn bản hợp nhất:

- Lập danh sách học sinh thuộc 3 nhóm đối tượng đủ điều kiện đăng ký học thêm.

- Tổ chức cho học sinh viết đơn đăng ký học thêm theo từng môn học, từng khối lớp

- Xếp lớp và xây dựng thời khóa biểu đảm bảo đúng quy định về sĩ số và thời lượng.

-Nếu muốn tăng thời lượng vượt 2 tiết/tuần, Hiệu trưởng cần làm văn bản đề xuất trình Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt.

Văn bản cũng đặt ra giới hạn rõ ràng với đội ngũ giáo viên. Cụ thể, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy theo kế hoạch giáo dục. Ngoài ra, giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường – dù vẫn được phép tham gia giảng dạy tại các cơ sở bên ngoài.

Với những quy định mới này, Bộ GDĐT kỳ vọng tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh và giáo viên, vừa ngăn chặn tình trạng dạy thêm tràn lan, thiếu kiểm soát trong các nhà trường phổ thông.

