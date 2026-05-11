Lời khuyên cho những người hay bị rụng tóc

Tóc có cấu tạo dạng sợi, trong đó khoảng 70% là keratin (chất sừng) và 30% còn lại gồm nước, lipid, carbohydrate, cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết.

Trung bình, một người trưởng thành có khoảng 100.000 sợi tóc trên đầu. Giống như làn da, tóc cũng có chu kỳ phát triển và thay thế tự nhiên. Mỗi ngày, chúng ta có thể rụng từ 50-100 sợi tóc. Đây là hiện tượng bình thường khi những sợi tóc cũ yếu đi và được thay thế bằng tóc mới khỏe hơn.

Về cấu trúc, tóc gồm hai phần chính là nang tóc và thân tóc. Nang tóc nằm dưới da, chứa các tế bào sống giúp tóc phát triển. Trong khi đó, thân tóc được cấu tạo từ các tế bào đã chết và gồm ba lớp riêng biệt. Trong suốt vòng đời, mỗi sợi tóc sẽ trải qua ba giai đoạn phát triển trước khi rụng và được thay thế bằng một sợi tóc mới.

Mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và tình trạng rụng tóc

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition and Health bởi các nhà khoa học từ Đại học Porto (Bồ Đào Nha) đã phân tích dữ liệu của hơn 61.000 người nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và tình trạng rụng tóc.

Kết quả cho thấy dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của tóc. Cụ thể, việc thiếu hụt các vi chất như sắt, kẽm, đồng, magie, selen cùng các vitamin B12, D, E và axit folic có liên quan đến nguy cơ rụng tóc sớm.

Một số thử nghiệm cũng ghi nhận rằng việc bổ sung các khoáng chất như sắt và đồng có thể giúp cải thiện tốc độ mọc tóc cũng như độ dày của sợi tóc.

Đáng chú ý, vitamin D được xem là yếu tố nổi bật nhất. Nồng độ vitamin D trong máu có mối liên hệ ngược chiều với tình trạng rụng tóc, tức là khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin này, mái tóc có xu hướng khỏe và dày hơn. Vitamin D có nhiều trong cá béo (như cá hồi, cá thu, cá trích), gan cá, trứng và nấm, nhưng nguồn chính vẫn là quá trình tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chế độ ăn giàu protein, đậu nành và các loại rau họ cải có thể góp phần hỗ trợ nuôi dưỡng tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn.

Ngược lại, các loại đồ uống nhiều đường và đồ uống có cồn được xem là yếu tố bất lợi hàng đầu đối với sức khỏe mái tóc. Nghiên cứu cho thấy đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến rụng tóc, đặc biệt ở những người tiêu thụ hơn 3.500 ml mỗi tuần.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt protein trong khẩu phần ăn cũng là một yếu tố đáng lưu ý, vì protein đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc và sự phát triển của tóc.

Theo các chuyên gia, kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng đối với mái tóc. Việc đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì mái tóc chắc khỏe và hạn chế rụng tóc.

Cách giảm rụng tóc và phục hồi mái tóc khỏe mạnh

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, thay đổi lối sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rụng tóc và kích thích tóc phát triển tốt hơn. Dưới đây là một số biện pháp hữu ích:

1. Điều chỉnh thói quen sinh hoạt

Bổ sung đầy đủ dưỡng chất như protein, omega-3, vitamin E, C, biotin, folate và các vitamin nhóm B để nuôi dưỡng tóc từ bên trong.

Giữ tinh thần thoải mái, hạn chế căng thẳng vì đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng tóc.

Tránh lạm dụng các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt; nếu cần sử dụng, nên kết hợp sản phẩm bảo vệ tóc.

Không gội đầu quá muộn vào buổi tối và luôn sấy khô tóc để tránh tóc yếu, dễ gãy rụng.

Duy trì giờ giấc sinh hoạt hợp lý, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya.

Thường xuyên massage da đầu để kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ nang tóc phát triển.

Tập luyện thể thao như đi bộ, yoga hoặc hít thở sâu để cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cắt tỉa phần tóc chẻ ngọn giúp tóc trông khỏe và phát triển tốt hơn.

Hạn chế các thực phẩm không có lợi như rượu bia, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn.

2. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Tăng cường vitamin và khoáng chất giúp tóc chắc khỏe, giảm tình trạng khô và gãy.

Ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin B5, B6, magie, kẽm… có trong trứng, cá, thịt, rau xanh, trái cây, ngũ cốc và các loại đậu.

Bổ sung beta-carotene (có nhiều trong rau củ màu xanh đậm và vàng) – tiền chất của vitamin A, hỗ trợ phát triển tóc và da.

Đảm bảo cung cấp đủ protein từ cá, trứng, sữa chua, đặc biệt là đậu nành để thúc đẩy quá trình mọc tóc.

Hạn chế tiêu thụ cà phê, nước ngọt có gas, thực phẩm nhiều đường và chất béo.

Bổ sung omega 3-6-9 với lượng hợp lý giúp giảm rụng tóc, đồng thời hỗ trợ tim mạch, thị lực và hệ miễn dịch.

3. Chăm sóc tóc từ bên ngoài

Có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, nha đam để dưỡng tóc, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)