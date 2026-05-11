HS800 - Chậu rửa chén đá một hố thiết kế cho đặc thù bếp Việt

Thiết kế một hố rộng và vật liệu bền vững cho bếp Việt

Bếp gia đình Việt thường sử dụng nồi hầm đường kính 28-32 cm và chảo sâu lòng, kích thước vượt quá khả năng chứa của hố rửa trong các chậu inox hai hố truyền thống. HS800 đi theo xu hướng mới, một khoang rửa duy nhất với kích thước lòng chậu 700 × 470 × 180 mm, đủ rộng để đặt nằm ngang nồi đường kính tối đa 37 cm. Chậu làm bằng vật liệu có mật độ cao, giúp giảm tiếng ồn khi xả nước và hạn chế âm vang khi va chạm bát đĩa, một ưu điểm rõ rệt trong nhà ống và căn hộ chung cư có bếp liền phòng khách.

HS800 được ép từ CRYSTAL SURFACE, vật liệu do Yoshimoto phát triển dành riêng cho chậu rửa chén. Bề mặt vật liệu đạt độ cứng 8H theo thang bút chì, gần tương đương kính cường lực, hạn chế trầy xước do dao, kéo, xoong nồi trong quá trình sử dụng hằng ngày. Khả năng kháng khuẩn được tích hợp ngay trong khối vật liệu thay vì phủ bề mặt, do đó không mất hiệu lực sau mài mòn hay tiếp xúc chất tẩy rửa mạnh, đã được kiểm chứng hiệu quả với các chủng vi khuẩn như E. coli (vi khuẩn đường ruột), S. aureus (tụ cầu vàng), MRSA (tụ cầu kháng kháng sinh) và E. coli O-157 (gây ngộ độc thực phẩm). Vật liệu cũng chống ố với 30 chất bẩn thường gặp trong bếp Việt như nước mắm, nghệ, cà phê, rượu vang, dầu ăn. Điểm khác biệt đáng chú ý là HS800 có thể sửa chữa: vết xước sâu được mài nhẹ để phục hồi nguyên trạng, điều mà chậu inox không làm được.

Tối ưu sử dụng: thoát nước, phụ kiện và vận hành hằng ngày

Mặt đá quanh chân vòi rửa sau 12-18 tháng thường xuất hiện ố vàng và cặn canxi. Do thiết kế vòi khoan xuyên qua mặt đá bếp, nước từ tay người dùng chảy xuống đọng quanh chân vòi rồi lan ra mặt bàn, thấm vào vách và silicone, lâu ngày gây mốc đen. HS800 khắc phục điều này bằng gờ gắn vòi liền khối với thân chậu, giúp nước chảy thẳng xuống khoang rửa và giữ cho mặt đá bếp luôn khô.

Cùng logic ưu tiên độ bền dài hạn, HS800 có cổ xả cỡ lớn với nắp đậy cùng chất liệu CRYSTAL SURFACE thay vì nhựa dễ ngả vàng, rổ lọc inox cứng rộng, và bộ xả tiêu chuẩn KIT-8 sản xuất tại Nhật cho phép tháo rời không cần dụng cụ và vệ sinh tại nhà trong vài phút. Bộ phụ kiện đi kèm gồm xi phông, rổ đựng dụng cụ treo bên phải, thớt và vỉ ráo nước đặt ngang miệng chậu, biến HS800 thành trạm sơ chế với khoảng 0.4 m² bề mặt làm việc mở rộng, giá trị rõ rệt trong bếp nhà ống và bếp chung cư có diện tích hạn chế.

Phụ kiện đi kèm biến HS800 thành trạm sơ chế

Liền khối, không silicon và hoàn thiện thẩm mỹ lâu dài

HS800 lắp được cả kiểu âm và kiểu dương trên mọi loại mặt bếp phổ biến gồm đá granite, đá thạch anh và đá nhân tạo. Khi lắp chung với mặt đá cẩm thạch nhân tạo BMC hoặc ULTRA SURFACE của Yoshimoto, chậu được gắn âm liền khối, không thấy mối nối, không cần silicone. Ranh giới giữa chậu và mặt bếp được xử lý tại nhà máy bằng keo chuyên dụng đồng màu, kết hợp phương pháp mài mịn để tạo thành một đường chuyển tiếp liền mạch, qua đó loại bỏ hoàn toàn đường silicone vốn là nơi trú ngụ của nấm mốc trong khí hậu nóng ẩm.

Bên cạnh độ bền và tính năng, thẩm mỹ ngày càng là tiêu chí quan trọng trong thiết kế bếp hiện đại, khi chậu rửa được nhìn nhận như một phần của tổng thể không gian, nơi màu sắc và bề mặt ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp và sự gọn gàng của gian bếp. HS800 có bề mặt satin mịn, phản xạ ánh sáng dịu và hạn chế lộ vết nước, dấu tay trong quá trình sử dụng. Sản phẩm có ba lựa chọn màu được thiết kế theo ngôn ngữ trung tính, dễ phối với nhiều phong cách bếp: Trắng tạo cảm giác sạch, sáng và rộng không gian; Be mang lại vẻ ấm, sang trọng và nhẹ nhàng; Xám cá tính, hiện đại, phù hợp bếp tối màu hoặc phong cách tối giản.

