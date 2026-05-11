Công an thông báo đặc biệt tới phụ huynh có con sắp tham gia kỳ thi quan trọng

Theo Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một trong những hình thức phổ biến là mạo danh cán bộ tuyển sinh hoặc giáo viên, gọi điện thông báo hồ sơ dự thi của học sinh bị sai sót, thiếu thông tin quan trọng. Sau đó yêu cầu phụ huynh, học sinh truy cập vào một đường link giả mạo, có chứa mã độc do các đối tượng gửi đến. Khi phụ huynh, học sinh thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của các đối tượng như: quét khuôn mặt, nhập thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ âm thầm đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập website, nhóm kín trên mạng xã hội như Zalo, Telegram để quảng cáo “bao đỗ”, “nâng điểm”, rao bán “đề thi thật”, “đáp án chuẩn” từ nguồn nội bộ hoặc “chạy suất” vào các trường đại học danh tiếng với chi phí lớn; tuy nhiên sau khi nhận tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Ảnh minh hoạ

Một thủ đoạn khác là gửi thông báo trúng tuyển giả mạo qua tin nhắn, email hoặc điện thoại, lợi dụng tâm lý nóng lòng của phụ huynh và thí sinh để yêu cầu đóng phí nhập học sớm, trong khi các giấy tờ, con dấu, logo đều được cắt ghép hoặc tạo bằng công nghệ AI rất tinh vi.

Để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi, phụ huynh và học sinh cần chủ động nâng cao cảnh giác và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Trước hết, cần xác minh thông tin một cách kỹ lưỡng, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào “bao đỗ”, “nâng điểm” lan truyền trên mạng xã hội; mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh, thi cử chỉ nên tiếp cận từ các kênh chính thống như Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website chính thức của các trường đại học.

Bên cạnh đó, việc bảo mật thông tin cá nhân là yếu tố then chốt, không cung cấp số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ tuyển sinh hoặc cơ quan chức năng qua điện thoại, bởi các cơ quan này không làm việc và yêu cầu chuyển tiền theo hình thức này. Trong những tình huống nhận được thông tin bất lợi liên quan đến con em, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường để kiểm chứng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc không may trở thành nạn nhân, cần nhanh chóng lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an gần nhất hoặc thông báo cho nhà trường để được hỗ trợ kịp thời. Sự chủ động và tỉnh táo chính là “lá chắn” hiệu quả nhất giúp phụ huynh và học sinh tránh rơi vào bẫy lừa đảo trong mùa thi.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿